Читатели AdMe.ru рассказали о самых неординарных подарках, которые им когда-либо вручали

Обычно люди подходят ответственно к выбору подарка для своих родных, друзей или коллег. И даже если им не удается придумать, что же все-таки купить, они просто дарят деньги. Но некоторые люди, кажется, совсем не парятся по поводу подарка и преподносят именинникам буквально первое, что под руку попадется. Так, одной нашей читательнице на 6-летие крестная подарила люстру. И это еще ничего, другой нашей читательнице свекровь на 25-летие подарила стиральную машину. А на следующий день забрала ее.