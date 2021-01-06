Читатели AdMe.ru рассказали о самых неординарных подарках, которые им когда-либо вручали
Обычно люди подходят ответственно к выбору подарка для своих родных, друзей или коллег. И даже если им не удается придумать, что же все-таки купить, они просто дарят деньги. Но некоторые люди, кажется, совсем не парятся по поводу подарка и преподносят именинникам буквально первое, что под руку попадется. Так, одной нашей читательнице на 6-летие крестная подарила люстру. И это еще ничего, другой нашей читательнице свекровь на 25-летие подарила стиральную машину. А на следующий день забрала ее.
AdMe.ru недавно уже рассказывал о самых нелепых подарках, которые получали пользователи интернета. Наши подписчики не смогли промолчать и вспомнили, какие презенты они еще долго будут вспоминать с искренним недоумением.
- Мне на 25-летие свекровь (уже бывшая) подарила маленькую стиральную машину, а утром после торжества забрала ее... Она решила, что стиралка мне не нужна. К слову, ребенку тогда было 4 месяца, и подгузников в то время еще не было. Причем просто забрали коробку со стиралкой, сели в машину и уехали. © Natalia Utko / Facebook
- Один раз моя приятельница пришла ко мне на день рождения с набором губок для мытья посуды в количестве 3 штук и попросила выбрать одну из них в подарок. Понятное дело, после этого я плавно свела на нет все наши приятельские отношения. © Ольга Михайловская / Facebook
- Мне однажды коллега на Новый год подарила набор надгробных свечей. Видимо, урвала где-то по дешевке, а читать надписи мелким шрифтом было недосуг. © Julia Zaslavskaya / Facebook
- Моя тетя говорила, что уже купила мне на 13-летие шикарный подарок. Очень им восхищалась, но не сказала, что это. Тогда я мечтала о наручных часиках. И вот настал тот день, гости собрались за столом, и тетя вручила мне подарок. Я развернула его при всех и... ах! Это были теплые гамаши зеленого цвета. Зато часики мне подарили мама с папой.
Мне уже почти 67 лет, но этот тетин подарок я помню до сих пор. И понимаю, что моя тетушка ценила этот подарок, ориентируясь на себя. © Светлана Кубеева / Facebook
- Мне однажды выразили благодарность, подарив белого верблюда, живого. Потом полночи его пристраивала. Я тогда жила в Аммане. А верблюда подарили бедуины с юга. В итоге пристроила к знакомым из клана Файиз, у них земли по дороге в аэропорт. Это, конечно, был шикарный подарок и большая честь, но только не для городской квартиры на 2-м этаже. А так бы хвасталась своим верблюдом. © Tatyana Gorskaya / Facebook
- Бабушка подарила на 16-летие свою старую сахарницу. А себе достала из сервиза новую... © Anastasia Ratnovsky / Facebook
- Когда мне было 6 лет, крестная подарила мне люстру. Вы понимаете? ЛЮСТРУ! 6-летнему ребенку! И еще костюм для мальчика. У нее есть сын, старше меня на 2 года. Видимо, он из него вырос, ну а чего добру пропадать-то... © Ирина Ирина / Facebook
- Мне как-то подруга (вполне состоятельная дама) подарила на день рождения вскрытый флакон духов. Причем сделала морду кирпичом, словно я не знаю, как духи выглядят. © Лия Тимонина / Facebook
- Моему отцу на 65-летие друзья подарили настольный курительный набор. Набор был очень красивый. Проблема в том, что мой папа никогда не курил. А друзья были знакомы с ним больше 20 лет и, естественно, знали, что он не курит. © Юлия Ляхова / Facebook
- Мне подруга подарила однажды матерчатый пенал. Мне тогда было 37 лет, если что. Я, мягко сказать, обомлела. © Anna Bruner / Facebook
- А мне любовник один раз подарил кабачок, да еще и подгнивший с одной стороны, и сказал при этом: «Ничего, обрежешь...» © Алла Абраменко / Facebook
- Дело было в Киргизии. Однажды мой ухажер Володька, дабы покорить мое сердце, привел коня с седлом и привязал его к двери моей бани. Затем он зашел в дом и радостно объявил:
— Светка, я тебе коня хочу подарить!
Я спрашиваю:
— А где он?
— Выйди и увидишь!
Я не поверила своим глазам, когда и вправду увидела серого коня. Конь тоже был в веселом настроении и радостно косил глазом в мою сторону. Оказалось, Володька увел коня у пастуха, который приехал верхом в гости к своим родичам. Когда он нашел свою пропажу возле моего крыльца, он хотел отлупить Володьку, но тот сбежал через огород, выпрыгнув в окно. Это был самый оригинальный подарок в моей жизни — чужой конь! © Светлана Годунова / Facebook
- У меня был ухажер, который всегда приносил мне шоколадку, но, так как я не люблю шоколад, сам же ее и съедал. © Марина Хайм-Черненко / Facebook
- А мне на 16-летие мальчик подарил плоскогубцы. Правда, с розовыми ручками. Отличный подарок для девочки! Сколько лет прошло, а до сих пор пользуюсь. Спасибо, Денис! Ты заложил отличную традицию: после этого мне дарили шуруповерт, лобзик, реверсивную отвертку и... ПЛИТКОРЕЗ! Последний даже не распаковывала, так как не имею ни малейшего понятия, зачем он мне нужен! © Юлия Старченко / Facebook
- На каждый праздник получаю от свекрови в подарок одежду. Новую, дорогую, 52-го размера. Почему я пишу комментарий в эту тему? Что-либо больше 42-го размера я носила только во время беременности. © Анна Шилова / Adme
- Моя тетя любила дарить то, что ей не подошло или надоело: старую сумку, использованную помаду, самый дешевый дезодорант... А свекровь как-то стырила мою посылку с ночнушкой и потом подарила мне ее на Новый год. © Айрин / Adme
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На 12-летие тетя подарила мне кеды 41-го размера. У нее было 3 сына, и, видать, никому из них не понравились. У меня нога доросла к 18 годам до 36-го, то есть чуть большеваты были, ага. © Лилия Маряева / Facebook
- На Новый год брат с женой подарили нам пачку лаврового листа со словами: «Ну вы же любите дарить странные подарки!» (Эм-м... НЕТ.) © Александр / AdMe
- А моя тетушка однажды подарила мне 3 системы для переливания крови 1980 года выпуска. © Melissa / AdMe
- Была пара эпичных подарков. Один — от хорошей знакомой, которая моталась по заграницам в гуманитарки. Это был красиво запакованный набор из пустого дезодоранта и половины флакона туалетной воды.
А другой — от девушки, которая яростно утверждала, что она чуть ли не лучшая моя подруга. Попросила она как-то на свой день рождения набор косметики из Польши (я могла его тогда легко достать). В марте она получила свой подарок. В мае она мне дарит этот же набор, использованный на 90 %... На мой удивленный вопрос мне ответили, что я слишком меркантильная и не понимаю, что подарок — это же просто символ.
На следующий день рождения я подарила ей открытку с шоколадкой, но она почему-то обиделась... © Хищный ЗаИц / AdMe
- Я подарила на день рождения сыну рынду. Ага, рынду! Здоровенный корабельный колокол со старого советского лесовоза. Сначала он 2 недели возил его в багажнике, и на любой колдобине вся машина издавала звучное «бом-м-м!». Теперь сын рындой подпирает дверь. Ну? У кого-нибудь из здесь присутствующих есть рында? Нет? То-то же! © Тетя Нюра / AdMe
Расскажите, какие странный подарки вы когда-либо получали.