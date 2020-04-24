Читатели AdMe.ru рассказали о неловких ситуациях, в которые их угораздило попасть

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От ситуаций, когда хочется провалиться сквозь землю от стыда, не застрахован никто. Они поджидают нас буквально на каждом шагу: в вагоне метро, во время съема квартиры и уж тем более во всякого рода переписках с друзьями, подчиненными и т. д. К таким неприятностям никогда нельзя быть готовым, а вот вспоминать о них с улыбкой настоятельно рекомендуется.