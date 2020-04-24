Читатели AdMe.ru рассказали о неловких ситуациях, в которые их угораздило попасть
От ситуаций, когда хочется провалиться сквозь землю от стыда, не застрахован никто. Они поджидают нас буквально на каждом шагу: в вагоне метро, во время съема квартиры и уж тем более во всякого рода переписках с друзьями, подчиненными и т. д. К таким неприятностям никогда нельзя быть готовым, а вот вспоминать о них с улыбкой настоятельно рекомендуется.
Недавно мы рассказывали о пользователях твиттера, которые угодили в неловкую ситуацию. В ответ на этот пост читатели AdMe.ru поведали о своих досадных инцидентах, которые мы попросту не могли оставить без внимания.
- Я вспоминаю свой случай и улыбаюсь. Я очень сердобольная и активная (без ложной скромности). Стою у дверей электрички метро, подъезжаем к станции. Впереди меня женщина на низком старте. Дверь открывается, она выбегает. Я замечаю у дверей сумку, недолго думая хватаю, бегу за той дамой и кричу что есть мочи, чтобы она остановилась. По эскалатору — за ней. Бежала минут 5. Подбегаю, объясняю, что она забыла тяжелую большую сумку (держу ее в руках). Она в недоумении, а за мной бежит мужик! Упс. © Ангелина Кравец / Facebook
- Специально написала СМС «неграмотным языком» подруге, чтобы рассмешить ее, а по ошибке отправила начальству. Ой, как вспомню... © Алла Коноплева / Facebook
- А я написала подруге СМС, что хочу расстаться со своим, высказала все обиды и нечаянно отправила ему. © Irina Dudkina / Facebook
- Я стоял на вышке бассейна, мимо меня к трамплину прошла девушка лет 16–18 в бикини. Она так неудачно прыгнула, шлепнувшись животом, что я задумался, не надо ли мне ее спасать. Но она через короткое время перевернулась на спину и с непоколебимым видом поплыла к выходу. Живот красный, грудь обнаженная... © Aхмет Kилич / Facebook
- У меня была подруга-мусульманка. Как-то она пришла ко мне в гости. Мой папа начал ее расспрашивать, разговор зашел про еду. Тут папа поинтересовался, нравится ли ей сало, а она ответила, что не знает, что это, и никогда не пробовала. И он ей: «Сейчас я тебя угощу, я сам солю сало». Я папе сказала, что не надо этого делать, а он не понял почему. © Nadia Koroleva / Facebook
- Знакомый рассказывал. Переехал на время ремонта жить к деду. На лестничной площадке постоянно не было света. Купил энергосберегающую лампу, вкрутил. Приходит вечером с работы — лампы нет. Матерясь про себя, заходит в квартиру, а ему навстречу радостный дед со словами: «Представляешь, какой-то придурок такую хорошую лампу в подъезде вкрутил», — и показывает «добычу». © Ольга Баева / Facebook
- Моя родственница пошла в гости к подруге, та решила показать семейный альбом. И родственница с очень важным видом, смотря на фотографию, говорит: «Фу, какая некрасивая женщина!» Подруга смотрит на сидящую в кресле бабушку и отвечает: «Да, это моя бабушка!» © Гаяне Арутюнян / Facebook
- Я как-то забежала на работу к бывшей коллеге. Пока пили с ней чай, она показывала альбом с фотографиями. На одном групповом фото узнала программиста, с которым работала раньше, и выдала, что знаю его, вместе работали, у него еще такой сумасшедший роман был с одной девицей из их отдела. Моя знакомая очень заинтересовалась и сказала, что его жена — ее лучшая подруга. © Marina Taylor / Facebook
- Рассказала коллега-риелтор. Подходит как-то к дому, где должна показывать квартиру (у нее ключи). У подъезда стоит мужчина, курит. Она спрашивает его: «Вы такой-то?» Он: «Да». Она: «Пойдемте». Он тушит сигарету, идет за ней. Подходят к квартире, она открывает и говорит ему: «Проходите». Мужик заходит, она ему: «С чего смотреть начнем?» Говорит, видели бы вы его взгляд. Оказалось, это не тот, кто должен был смотреть квартиру, просто тезка оказался. © Алексей Ворфоломеев / Facebook
- Не знаю, смешно это или нет. Многие американцы совершенно не понимают, почему мы очень редко улыбаемся. Однажды мой босс с огорченным лицом спросила меня насчет другого русскоязычного коллеги: «За что он меня невзлюбил?» Она была очень удивлена тем, что это просто разница наших культур. © Eleonora Golbert / Facebook
- Я как-то отправила СМС интимного содержания не тому человеку. © Katsiaryna Masko / Facebook
- Однажды, когда еще были телефоны-автоматы, я позвонила подруге. Мы стали разговаривать, обсуждать вчерашнее: как сходили, не помню уже куда, было весело и т. д. И вдруг начинаю чувствовать какие-то расхождения в именах знакомых, и это после 10 минут разговора, а она в свою очередь тоже немного притормаживает. Начинаем выяснять. Оказывается, я ошиблась номером! Попала к девчонке с таким же именем, как у подруги, и отдыхали мы в одном месте вчера (я уже не помню, то ли ресторан, то ли дискотека где-то). Посмеялись. Она говорит: «Ну звони, если что». © Anna Petra / Facebook
- Это случилось в компании, где работала моя знакомая. У них была создана группа в WhatsApp. Босс общался одновременно с коллегами и с женой. Она спросила его, что он хочет на ужин. Он прицепил к сообщению фотографию обнаженной жены, дополнил фразой «Для начала я бы хотел съесть это» и по ошибке отправил в рабочую группу... Все сотрудники по очереди начали покидать группу. © Lalita Samsonova / Facebook
Может, и вам есть что рассказать по этому случаю? Делитесь в комментариях рассказами о неловких ситуациях, в которые вы попадали.
Фото на превью Aхмет Kилич / Facebook