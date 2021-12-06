Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, чьи поступки чересчур странные и не поддаются никакой логике
Пожалуй, у каждого человека есть некоторые моменты в поведении, которые окружающим могут показаться странноватыми. Например, кто-то не дает деньги в долг по понедельникам, а кто-то любит, чтобы одежда висела на вешалках, отсортированная по цветам. Но есть такие поступки, которые ну ни в какие ворота не лезут, и здравой логикой их никак не объяснишь.
Читатели AdMe.ru рассказали как раз о таких случаях, после которых они еще долго не могли прийти в себя.
- Знакомая рассказала. К ее 8-летнему сыну пришел одноклассник поиграть. Пошел этот мальчик в туалет и кричит оттуда, что он сходил «по-большому», мол, вытрите ему попу! Выяснилось, что мальчик сам этого не делает, а дома делают это мама и бабушка. Знакомая велела ему сидеть на унитазе и ждать маму. Позвонила маме мальчика и попросила прийти и вытереть. И больше не приводить его в гости, пока не научится себя обслуживать. © Елена Акодус / Facebook
- Пришла в гости к одной знакомой. Помимо жуткого запаха животных в квартире, в ванной комнате в раковине были кошачьи фекалии. А что? Кошечка приучена туда ходить. Больше я к ней в гости не хожу. © Елена Сурядная / Facebook
- Знакомый пригласил нас посмотреть свою новую квартиру, он только закончил ремонт и обставил все по своему вкусу. Купили мы к столу фрукты, тортик. Пришли и с порога онемели. Квартира очень красиво и современно выглядит, но присутствуют только 2 цвета — черный и белый. Только строго черный и белый! Мебель, посуда, сантехника, шторы, даже корешки книг.
Я положила на стол в кухне красные яблоки. Он велел убрать, ибо красный нарушает цветовую гармонию и теряется восприятие. Так себе мы посидели у него... Что-то настроения не случилось. © Iva Cuina / Facebook
- В салон, где я делаю маникюр, приходит женщина со своей мисочкой для распаривания ногтей. Встречала ее несколько раз. Мастера уже не удивляются. © Ирина Субботина / Facebook
- Однажды я пошла в гости к подруге моей знакомой. Сидим на кухне, чай пьем, а та девушка жалуется, что у нее сильная депрессия. Мы пытаемся утешить ее. Когда она пригласила нас в свою комнату, меня парализовало сразу на пороге, так как вся мебель там была черного цвета: кровать, шкафы, стол. Я ей сказала, что сама впала в депрессию в первую же секунду как открыла дверь. Только на кухне пришла в себя. © Ekaterina Austin / Facebook
- Пригласили нас как-то знакомые на Пасху. Так вот, крашенки у них были расписаны масляной краской, оставшейся от ремонта. © Tatjana Kogan / Facebook
- Ходила как-то на рыбалку в Англии. Ну, то, что рыбу словили и отпустили, — бог с ним. Но когда мой муж достал тюбик с антисептической мазью для рыбы, я выпала в осадок. Он мазал ей рот после крючка и только потом отпускал. Вот такой вот добрый садизм. © Світлана Мороз / Facebook
- У нас есть родственники, которые приехали из другой страны к нам в гости со своим горшком для своей 7-летней дочери. И таскали этот горшок по всем экскурсиям. На мой вопрос: «А в школу девочка тоже пойдет со своим горшком?» — ответа не получила. © Ирен Солей / Facebook
- Воспоминания из детства. Были у нас дальние родственники, которые приходили в гости со своими консервами. Садились за накрытый стол, открывали свои банки, выкладывали на тарелки и ели. Похоже, они не доверяли ничьей еде, а только консервным банкам, потому что ко всем ходили таким макаром. © Оксана Герасимова / Facebook
- У меня была однокурсница. Она каждый день относила к определенному цвету. Например, понедельник — красный. И в понедельник она использовала только красную одежду, посуду, постельное белье, тетради. И не дай бог в общаге чья-то зеленая чашка нечаянно окажется на ее полке! Еще у нее чашки и полотенца были расставлены и разложены по оттенкам — от светлого к темному. Сама она очень хороший человек с высоким уровнем интеллекта. © Katya Rubenchik / Facebook
- Моя знакомая не стирает носки. Она их выветривает и надевает снова. © Inna Nudel / Facebook
- К одной знакомой приезжала гостить свекровь. После еды она тщательно облизывала ложку и клала обратно в ящик с чистыми, хотя с водой проблем не было. © Ekaterina Austin / Facebook
- Встречалась с парнем, пришли к нему домой, решили сварить пельмешки. Он поставил воду, я взяла пачку и ножом открыла пакет. Для него это был шок! Есть же ножницы! В этот же вечер расстались... © Юлия Головачева / Facebook
- Я знаю одну семейную пару, они в целях экономии принимают ванну по очереди в одной и той же воде, а потом этой водой смывают унитаз всю неделю. Причем эти люди не малообеспеченные. © Ирен Солей / Facebook
- Я как-то поехала к знакомой в гости на дачу. Домик был обустроен всем необходимым, в том числе и санузлом. И вот прижало меня «по-взрослому» и спрашиваю хозяйку, куда можно пойти в туалет. А она отводит меня в сторону сарая, дает мне лопату, там я должна выкопать ямку, справить нужду, и закопать ямку. Больше я к ней в гости не ездила. © Елена Калистратова / Facebook
- Знаю людей, которые смывают унитаз только раз в день — вечером. В целях экономии. © Inna Nudel / Facebook
- Однажды пила чай в гостях у одноклассницы. Когда закончили, она заглянула мне в чашку и сказала: «А чаинки почему не съела?» Я подумала, что шутит. А она зачерпнула ложкой чаинки из своей чашки, съела их и опять: «Ты что, правда не ешь чаинки?» Больше я у нее в гостях не была. © Maria Varlamova / Facebook
- Мамина подруга не стирает трусы полностью, а только то самое место. Говорит, что так она экономит воду. © Tatiana Zakharova / Facebook
- Одна моя знакомая очень удивилась, что чай нужно заваривать свежий. Рассказала, что у них в семье доливают кипяток, пока есть у чая цвет. А если появляется плесень, снимают ее и все равно доливают. «А что, это же пенициллин, что тут вредного?» © Людмила Василевская / Facebook
- Однажды моя преподавательница рассказывала, что ее пригласили в дом, где не мыли посуду, а просто облизывали и ставили обратно в шкаф. © Alexandra Raly / Facebook
- Один мой знакомый с женой тоже после еды не мыли посуду. Они ее вылизывали, а потом снова использовали. Думаю, что для гостей использовали ту же посуду... © Нина Кушнарёва / Facebook
- Знакомая рассказывала, как в детстве ее пригласила в гости подружка. А в качестве угощения ее мама предложила им миску с сырыми яйцами. Нужно было каждому макать кусок хлеба и есть. Шок у моей знакомой остался на всю жизнь. © Елена Харитонова / Facebook
- У знакомых в коридоре пол постоянно был застелен газетами, чтобы не пачкался, и это несмотря на то, что обувь все снимали. А на кухне у этих людей посуду вытирали старой майкой, причем новое кухонное полотенце висело там для красоты. © Marina Merkulova / Facebook
- Пришла в гости к знакомому. Состоятельная семья. Вся квартира застелена коврами, «бо это жеж дорого-бохато». Но при входе в каждую комнату на этих коврах — куски простыней, а на кухне, поверх всего ковра — большая простынь. Я не сдержалась и спросила: «Зачем?» Ответ: «Чтобы ковры не затаптывались». Я: «Так ведь ковров почти не видно, одни тряпки». Ответ: «Ой, ты ничего не понимаешь, они ведь дорогие!» © Vika Berezinets / Facebook
- А наши соседи купили лаковую мебель, ковер, диван и завесили все это полиэтиленом, чтобы не портилось. Так и жили. © Любовь Фролова / Facebook
А с какими человеческими странностями сталкивались вы?
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