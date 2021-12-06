Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, чьи поступки чересчур странные и не поддаются никакой логике

Пожалуй, у каждого человека есть некоторые моменты в поведении, которые окружающим могут показаться странноватыми. Например, кто-то не дает деньги в долг по понедельникам, а кто-то любит, чтобы одежда висела на вешалках, отсортированная по цветам. Но есть такие поступки, которые ну ни в какие ворота не лезут, и здравой логикой их никак не объяснишь.