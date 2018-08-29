Читатели AdMe.ru проверили, как представители их профессии выглядят на фотостоках

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«Я маркетолог. И я обожаю графики. Чем больше графиков и диаграмм, тем лучше. Иногда я рисую графики ночью под одеялом...» — оставил комментарий наш читатель Артур Бостанов, нашедший на стоке фото представителя своей профессии. Несколько месяцев назад мы рассказывали про флешмоб «Дурацкие стоковые фото о моей работе» (#BadStockPhotosOfMyJob), и комментарии к статье (как на сайте, так и в нашей группе) оказались настолько крутыми, что мы решили посвятить им целый материал.

Сегодня AdMe.ru предлагает вам взглянуть на крутые, забавные, а порой полностью правдивые фото людей разных профессий, которые собрали наши любимые читатели.

«Стоковые фотки показывают, что если я школьница, то постоянно ношу с собой книги. Много книг»

«Я руководитель проектов, и все, что я делаю целыми днями, — это развешиваю стикеры везде, где только можно, с загадочной улыбкой на лице»

«Я провизор. Конечно, мы целыми днями в ступке смешиваем непонятные жидкости с таблетками и капсулами»

«Зоологи измеряют кости линейками, и это... правда. Спасибо, что хоть тут женщина, а не бородатый мужик в панамке»

«У лингвистов на клавиатуре волшебная кнопочка. Нажал — и готово!»

«Портной — это обязательно лысеющий мужчина, всегда работает в галстуке и жилете. На шее обязательно висит сантиметровая лента. И да, остатков обрезанных ниток на одежде портного вы никогда не увидите»

«Да-да! Мы, микробиологи, именно так и ходим на работе целыми днями в респираторах, потому что вы не представляете, как ужасно пахнут бактерии, выросшие в питательных средах!»

«Журналист-фрилансер. Ну а что, рядом»

«А моя специальность — энтомология, и на стоках она показана правдивее некуда. И да, мужчины превалируют по части контингента»

«Работала секретарем. Могу сказать, что фото полностью правдиво! Стульев на всех не хватило, и клиентов надо было как-то развлекать»

«По запросу „инженер-строитель“ выдает азиатов, которые сравнивают проект с реальным объектом. На глаз. Постоянно так делаю. Целыми днями»

«Мы, шеф-редакторы, работаем на трофейных печатных машинках и страдаем дислексией: HKLKgkjPRUnYYr... Да, так все обычно и бывает»

«Химиков-технологов привлекают жидкости обязательно ярких и кислотных оттенков. Чаще всего мы просто переливаем жидкости из одной колбы в другую, любуясь ее волшебным цветом»

«Я бухгалтер, постоянно нахожусь в стрессе и держу одну руку на калькуляторе, а вторую — на папке с документами. Любой бухгалтер скажет: чем больше калькуляторов и папок с документами рядом, тем лучше, конечно»

«Судя по всему, все контент-менеджеры всегда работают за ноутом, а в другой руке обязательно смартфон... Но все намного хуже»

«Я маркетолог, и я обожаю графики. Чем больше графиков и диаграмм, тем лучше. Я работаю над собой, стараюсь использовать меньше графиков, но это так сложно, и я часто срываюсь. Иногда я рисую графики ночью под одеялом»

«Я продавец. И там ни одного правдивого изображения! Думают, что вся твоя работа — это подозрительно смотреть куда угодно, но не на покупателя. Самое правдивое — это лицо Гарольда, скрывающего боль: ты весь день улыбаешься и машешь, несмотря ни на что»

«А я продюсер. И я даже не знаю, на что мне намекает фотосток»

«Я аналитик данных. Настрою графиков, потом беру лупу и начинаю их рассматривать»

«Похоже, стоковые фотографы считают, что художницы рисуют только красками, причем без фартука, не собирая волосы и радостно пихая свои инструменты в нос всем проходящим мимо»

Согласитесь, что после просмотра некоторых фотографий хочется задать пару вопросов их авторам. Кстати, никогда не поздно поучаствовать во флешмобе. Вы все еще можете оставлять комментарии с фотографиями представителей ваших профессий под этой статьей.