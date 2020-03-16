Читатели AdMe.ru поделились историями, которые заставили их снова поверить в людей

Несколько лет назад в Словении я отстала от своего автобуса, на котором должна была ехать домой, потому что такси привезло меня не на ту точку сбора. Следующий автобус через неделю, а у меня в кармане € 300. Стою с 2 чемоданами на заправке и реву. В это время подъезжает молодая пара, увидели меня, подошли, спросили, что случилось. Я объяснила, они схватили мои чемоданы, как-то запихнули все это в авто, причем на заднем сиденье еще и люлька с малышом была, и домчали меня куда нужно. Предложила им денег — руками замахали и не взяли. До сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю этих людей. © Tetiana Solovei / facebook

В студенчестве с подружкой поехали на Алтай. На вокзале заметили паренька, вид у него потерянный был. Оказалось, возвращался с учебы, его обокрали и не хватало на билет до дома. Накормили, дали денег на билет, а самим не хватило на обратную дорогу, пришлось возвращаться автостопом. Но с тех пор уже не боялись остаться без денег, ведь мир полон добрых людей. Контролеры не высаживали из электричек, дальнобойщики подвозили, деревенские угощали свежим молоком, туристы делились едой и местом у костра. Когда у меня самой украли деньги, я заплакала, и мужчина подошел, накормил и дал денег на билеты до дома. Уже в те далекие годы я убедилась на собственном опыте, что любое добро возвращается сторицей. И все последующие годы только подтвердили это. © Yulia Troyan / facebook

В 90-е над нами жила всеми забытая старушка. Однажды я сварила супчик с курицей и решила отнести его ей. Позвонила и оставила суп у двери. Вечером пришел к ней сосед, а она с восторгом рассказывала о том, что ей кто-то принес суп и в нем было мясо! Я слышала разговор, и мне было так радостно, как никогда. © Svitlana Karpinska / facebook