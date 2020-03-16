Читатели AdMe.ru поделились историями, которые заставили их снова поверить в людей
Создавая статьи, мы каждый раз надеемся, что они найдут отклик в ваших сердцах. И когда это происходит, радости нет предела. К опубликованному материалу, в котором пользователи сети вспоминали истории о спонтанных проявлениях доброты, однажды заставивших их поверить в чудо, вы оставили сотни комментариев.
Мы в AdMe.ru благодарны вам за то, что вы поделились своим душевным теплом. А ваши истории только подтверждают наши предположения о том, что доброты в мире больше, чем кажется.
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В 80-е годы я проходила практику в детском доме. Решила всю свою группу свозить в зоопарк, в город. Директор дала добро и деньги на билеты. Мы отлично погуляли, всех зверушек покормили. А потом проголодались мои ребятки, стали просить пирожки, мороженое и сок. Мне было 18 лет, не было больших денег и, видимо, расчетливости — а может, ума? Я накупила всем булочек, сока. Стали садиться в автобус, и тут я поняла, что на билеты денег не хватает. Нас высадили из автобуса. Я, конечно, растерялась. Подошел парень и заплатил за всех. До сих пор его помню, и он из города Нижний Тагил Свердловской области. © Ольга Белоцерковец / facebook
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Когда мне было 17 лет, я работала официанткой. Как-то сидела в кафе молодая пара, они ушли и забыли на стуле кошелек. Внутри были деньги и паспорт. Я принесла находку на кухню, но коллеги советовали мне забрать деньги и не переживать. А я верила, что парочка придет! Через пару дней пришел парень. Оказывается, он приехал в отпуск из армии, чтобы расписаться с девушкой, но без паспорта не мог. Он даже не хотел брать деньги, что были в кошельке. Когда они поженились, пришли ко мне на работу сказать спасибо, подарили духи. Может, они и сейчас счастливы. © Natasha Antonets / facebook
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Жили в частном доме, далеко от города. За 2 дня до свадьбы начал валить снег, да так, что дорогу к нам замело. Ни к нам никто добраться не мог, ни мы не могли выехать. Бросили машину, нашли в багажнике валенки, пошли пешком: в ЗАГС же надо успеть. Идем по полю, снег валит, невеста моя при параде: с прической, все дела, туфли белые в руках, идет, хохочет. Я тащу платье тяжеленное и костюм. Торопимся, чтобы не опоздать. Прилично прошли, и тут прямо через снежные барханы навстречу выезжает «Шевроле Нива». Выходит из нее мужик незнакомый, спрашивает: «Из ЗАГСа, что ли, сбежали?» Мы: «Нет, наоборот, туда бежим». «Садитесь», — говорит. Довез до города, где нас уже подобрали родные, и мы вовремя успели на регистрацию. Спасибо мужику, не знаю, что он делал на том поле, но он очень нам помог. © Алексей Шмелев / facebook
Неравнодушные люди объединились в проект под названием «Мудрые дети». Они делают жизнь одиноких людей чуточку лучше: каждый месяц собирают подарки, устраивают чаепития и даже настоящие концерты в домах-интернатах.
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Было мне лет 13, пропустила по болезни день в школе, домашнее задание не знала. Дома телефона не было, пошла искать по соседям: отличница, этим все сказано. Осенний вечер в маленьком городке, уже темно, на улицах никого. Возвращаюсь домой, и тут ко мне 2 подвыпивших парня, лет по 18, подкатывают, с явно недобрыми намерениями. Испугалась, что делать, не знаю, а они уже за руки тянут. Тут едет на велике мужчина, остановился, начал им что-то говорить, мне сказал идти домой, и, пока я улепетывала, оглядываясь, оставался с ними, чтобы меня не догнали. Спасибо, дяденька! Я тебя уже лет 30 помню. © Лариса Пузанова / facebook
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В начале 2000-х ехали с мужем из Казахстана в Смоленск, где-то в дороге ночью выронила сумку, приехали домой — сумки нет, а в ней деньги, паспорт и золотые украшения. Через месяц прибежали от соседей, позвали к телефону. Звонившие нашли меня по визитке, позвонили на работу (тогда у нас еще ни мобильного, ни стационарного телефона не было), а с работы позвонили соседям. Как оказалось, потеряли сумку у Саратова, в каком-то селе. Мужчина ехал, увидел на обочине. Спасибо добрым людям: он — председатель сельсовета, она — учительница. © Гульжан Сенькина / facebook
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90-е годы. Я одна с 2 детьми. Алименты муж не платит, зарплату на заводе не дают. Соседи принесли мне пакет, поставили на пол и ушли. Открыла, а там гречка, макароны, рис, банка тушенки, яйца. Никогда не забуду, как я над этим пакетом плакала. © Наталья Капшанинова / facebook
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90-е годы, я в декрете. Дома шаром покати, даже заварки нет. Пошла во двор с дочкой на руках, чтобы свежим воздухом подышать. А тогда во дворах многоэтажек много частников на машинах стояло: кто сметану, молоко, творог привозил из сел, кто свежую рыбу, кто яйца. Там ко мне подошла бабушка из соседнего подъезда. На своего дедушку жаловалась, что он забил рыбой холодильник, а она вот прямо сейчас купила бы свежих карасиков: мужчина рядом зазывно приглашал приобрести «живую рыбку». Ну, я возьми и скажи, что рыбу люблю, а купить нет возможности. Она ушла. Возвращается и дает мне деньги, говорит: «Вот, купи рыбки, тем более рядом продают». А мне, если честно, и жарить ее не на чем. Немного ошалев от неожиданного везения, иду и покупаю 6 кг карасиков. Живых. Свежих. Подхожу к подъезду — бабушка ждет меня и в руках держит пол-литра подсолнечного масла. Я расплакалась! Так ее благодарила! До сих пор не забываю. В тяжелый жизненный момент любая помощь от других людей бесценна. © Светлана Дорошенко / facebook
Жители небольшого уральского города организовали сбор макулатуры, чтобы помочь своей землячке Даше. Они каждый месяц приносят старые газеты, коробки, а все вырученные деньги идут на реабилитацию девочки.
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Несколько лет назад в Словении я отстала от своего автобуса, на котором должна была ехать домой, потому что такси привезло меня не на ту точку сбора. Следующий автобус через неделю, а у меня в кармане € 300. Стою с 2 чемоданами на заправке и реву. В это время подъезжает молодая пара, увидели меня, подошли, спросили, что случилось. Я объяснила, они схватили мои чемоданы, как-то запихнули все это в авто, причем на заднем сиденье еще и люлька с малышом была, и домчали меня куда нужно. Предложила им денег — руками замахали и не взяли. До сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю этих людей. © Tetiana Solovei / facebook
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В студенчестве с подружкой поехали на Алтай. На вокзале заметили паренька, вид у него потерянный был. Оказалось, возвращался с учебы, его обокрали и не хватало на билет до дома. Накормили, дали денег на билет, а самим не хватило на обратную дорогу, пришлось возвращаться автостопом. Но с тех пор уже не боялись остаться без денег, ведь мир полон добрых людей. Контролеры не высаживали из электричек, дальнобойщики подвозили, деревенские угощали свежим молоком, туристы делились едой и местом у костра. Когда у меня самой украли деньги, я заплакала, и мужчина подошел, накормил и дал денег на билеты до дома. Уже в те далекие годы я убедилась на собственном опыте, что любое добро возвращается сторицей. И все последующие годы только подтвердили это. © Yulia Troyan / facebook
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В 90-е над нами жила всеми забытая старушка. Однажды я сварила супчик с курицей и решила отнести его ей. Позвонила и оставила суп у двери. Вечером пришел к ней сосед, а она с восторгом рассказывала о том, что ей кто-то принес суп и в нем было мясо! Я слышала разговор, и мне было так радостно, как никогда. © Svitlana Karpinska / facebook
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Сосед решил уехать, а своего кота рыжего просто выкинул в подъезд. Кот сидел, глаза стеклянные. Мы ему выносили еду, он не ел. В квартиру, где раньше жил кот, заехал молодой парень. Иду, слышу, кот орет истошно, я наверх по лестнице. Смотрю, а парень, новый сосед, его держит. Я сразу: «Отпусти! Оставь животное!» А он говорит: «Успокойтесь, у него просто лапа больная. Я обрабатываю». Через месяц увидела, как кот его провожает до остановки напротив дома. Потом кот пропал. Не выдержала — постучала. Встретили оба в коридоре. Кот урчит, смотрит на парня преданно. Не знаю, как рыжего до этого звали, но теперь он его называл Кабачком. А он, этот парень, Ваня, потом окончил вуз и уехал в другую страну, а кота взял с собой. Я точно знаю, потому что приходили попрощаться. © Света Центрова / facebook
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1996-й, Новый год. К столу что-то придумали, а вот елочки нет. А ведь ребенок маленький в семье, хочется его порадовать. Ну, думаю, как-то объясню, что пока без елки. И тут ко мне на работе одна бабулечка подошла и говорит: «Деточка, тут такая история: завтра Новый год, а у меня 2 елки. Я сама купила, а тут еще и племянница привезла в подарок. Может быть, ты поможешь найти того, кому елка нужна? Ну, или себе забери. Смотрю, ты каждый день допоздна работаешь, вдруг еще не успела купить?» Радости и благодарности не было предела! Я только через год узнала, что никакой племянницы никогда и не было. Просто моя коллега ей рассказала нашу историю, и она решила порадовать чужого ребенка. С теплотой вспоминаю. © Лариса Липатова / facebook
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Когда произошло наводнение в Крымске, то мы с мужем без единого сомнения взяли свои припасенные «на излишки» деньги, я на работе клич кинула по коллегам, у него на работе чуть денег подкинули, на моей. Один коллега притащил целый мешок новых резиновых галош, пар 80, наверное. Поехали на хозяйственный оптовый рынок, купили там все необходимое на тот момент пострадавшим. Продавцы на рынке, когда узнавали, куда мы берем товар, либо делали большие скидки, либо еще сверху давали ящик чего-нибудь от себя. Загрузили авто до потолка и поехали. Люди стеснялись брать. Прямо за руку подводила к багажнику, сама собирала им пакеты и вручала. © Вероника Кленота / facebook
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Я много лет работала в начальной школе. Часто ходили с детьми в театры, в музеи. Но не все дети приносили деньги на билеты: «У мамы денег нет». У некоторых действительно трудное материальное положение, некоторым до детей особого дела нет. Я понимала: если они не пойдут с классом, то уж родители-то их точно никогда и никуда не поведут. И я звонила в театр, в музей и спрашивала: если я приведу класс, не пропустят ли они несколько детей без билета? Семьи малообеспеченные. И ни разу мне не отказали. © Елена Акодус / facebook
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Пошла гулять, и тут начался ливень. Стою на перекрестке, жду зеленый, уже вся мокрая, аж с носа капает. И вдруг около меня останавливается машина, открывается окно, женщина протягивает мне зонтик и говорит: «Мне этот зонт один мужчина дал, когда был сильный дождь, и просил передать его потом тому, кому он будет нужен. Так что берите!» Я взяла, а потом отдала его одной девочке и наказала передавать дальше — тем, кому нужнее. © Maria Lemesh / facebook
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В 20 с небольшим лет накопила немного денег на первоначальный взнос на жилье. Пришла за консультацией к лучшему в городе риелтору. Она помогла мне купить квартиру-студию, ездила со мной во все банки, потратила на меня кучу времени. А потом за оплату своих услуг не попросила ни копейки. Сказала, что для толстосумов у нее есть прайс, а когда приходит молодежь, которая только пытается чего-то в жизни достичь, из кожи вон лезет, ей хочется таким просто помочь, направить. © Наталья Курочка / facebook
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Сын еще маленький был. Схватил у кассы большую шоколадку, а я ему сказала, чтобы положил на место: это слишком дорого. Один парень услышал, купил ее и подарил сыну. Очень было приятно, уже 10 лет прошло, а я это помню. © Lena Mcsim / facebook
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Мне было 11 лет, как раз появилась в продаже «Фанта». Я нашла 50 копеек и бегом в магазин. Все закупают полные тележки, я тоже взяла одну бутылку и пошла к кассе. Заплатила и... уронила бутылку. И вот стою я в шоке, а люди проходят мимо с огромными сумками, полными бутылок. Уже собиралась уходить, как вдруг один мужчина, проходя мимо, протянул мне бутылку. Я настолько растерялась от удивления и благодарности, что даже забыла сказать спасибо. А он просто ушел. Много времени прошло с тех пор, а я до сих пор его помню. © Елена Боссар / facebook
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Я в Сибири живу. Автобусы у нас часто ломаются из-за морозов. Однажды вечером стояла в темноте и с ужасом понимала, что автобуса не будет. Внезапно останавливается машина, и мужчина-водитель спрашивает: «Вам куда?», а я быстро нырнула в теплый салон. Когда зубы перестали стучать, я спросила: «А почему вы остановились?» Он сказал, что его жена тоже часто после работы на морозе ждет автобус, и ему будет приятно знать, что ее тоже кто-нибудь подвезет. Через много лет я купила машину и теперь тоже подбираю поздних пассажиров. Особенно когда еду и не обгоняю ни одного автобуса. © Наталья Баландина / facebook
Местный клуб байкеров устроил сюрприз для парня с синдромом Дауна, который одержим байками.
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За рулем попала под сильнейший град и решила съехать на обочину, чтобы переждать его. И тут оказалось, что это не обочина, а жижа. Машину стало кренить набок, градус уже такой, что дверь открыла с трудом. Дорога проселочная, кругом лес да поля. Стою и смотрю, как моя ласточка переворачивается на бок, и тут откуда ни возьмись появляется дорогое авто. Парень остановился, вышел в одной рубашке и брюках, молча достал трос, прицепил мою машину, сам влез в грязь по колено и вытащил. Ничего не сказал, просто развернулся и уехал в дождь. © Дарья Безуглая / facebook
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Во Вьетнаме летела из одного города в другой, между перелетами был большой промежуток. Чтобы скоротать время, пошла в парк прямо с чемоданом. Там местные утром перед работой играли в бадминтон. Один спросил на ломаном русском, не из России ли я. Отнеслась с опаской, потому что накануне у меня вытащили кошелек из рюкзака. Но эти вьетнамцы пригласили меня на завтрак, угостили завтраком, потом позвали на работу, познакомили с коллегами, накормили обедом, снабдили телефонами друзей по пути дальнейшего следования, посадили на маршрутку до аэропорта и еще с собой дали сэндвич в дорогу. Просто так! © Наталья Евстратенко / facebook
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Набрала я продуктов на ₽ 1 500 в супермаркете, а карту дома оставила. Стою расстроенная, а за мной мужчина лет 35, взгляд веселый, спрашивает о моем чеке: «Сколько там?» Кассир ответила, а он карту свою приложил и оплатил мои покупки. Мы с кассиром в шоке. Я спросила: «Скажите хоть, как вас зовут?» А он засмеялся и ушел. Мне под 80 лет, видно, пожалел пенсионерку, дай ему Бог здоровья и счастья. © Катя Гойжевская / facebook
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Гостили в деревне, пошли в магазин. Стоим у прилавка, покупки делаем. Тут же мальчик лет 6 грязный, худой стоит. Мой муж купил кулебяку и ему дал, а тот взял и на улицу убежал. Выходим из пекарни, а мальчик этот на лавочке 4-летнюю девочку кормит, видимо, сестренку младшую. Вот откуда в нем доброты и заботы столько? Малехи ведь совсем... В общем, глядя на все это, вернулись мы в магазин, набрали продуктов и вкусняшек и отдали их детям. © Oksana Ok / facebook
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Однажды была проездом в Москве и потеряла билет и деньги. Сотовых тогда не было, я в тупике. Стою, рыдаю на вокзале. В сторонке стоят 3 мужичка, по виду работяги-вахтовики, поглядывают на меня. Потом подходит один, спрашивает, мол, помощь нужна? Рассказала свою печаль, они повели меня к администратору в кассы, там по паспорту мне восстановили билет. Через 3 часа они посадили меня на поезд, купили чаю и белье, а уже когда уходили, один, что постарше, сунул мне в руку деньги. Я говорю: «Что вы! И так помогли!» А он: «У меня дочь такого же возраста. Кто знает, в какой ситуации она может оказаться? Может, и ей помогут». © AnaisAnais / adme
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Фото на превью Света Центрова / facebook