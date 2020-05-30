Читатели AdMe рассказали о тех случаях, когда дети уложили их своей логикой на лопатки

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Дети — неиссякаемый источник креатива. Что только не слышали родители от своих талантливых отпрысков: и про красоту, и про песни, и про многое другое. Герои нашей статьи точно знают, что их детки не пропадут с такой-то логикой. Может быть, и у вас есть записи детских перлов?

Мы в AdMe.ru обожаем подобные высказывания, но, правда, еще так и не поняли, как к ним относиться.

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Объясняли сыну, чтобы не говорил и убегал от незнакомых людей, которые пытаются его чем-то угостить. Привел как-то на работу и отошел на пару минут. Слышу дикий стон. Выхожу — коллега скрючился в три погибели и держится за голень. Предложил, блин, моему ребенку конфету, тот пнул его со всей силы. А потом сказал, что ему это показалось лучшим вариантом, так как коридоры длинные, путаные, и не был уверен, куда бежать. Синяк у коллеги сходил месяц, а взгляд с укором — полгода. © Костя / AdMe

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Мой сын, когда ему было лет 6, смотрит на меня и говорит: «Мам, у тебя волосы постарели». © Катя Катина / Facebook

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Про рисунки в детском саду и психологов. Как-то и меня вызвали в детский сад к психологу. Детям было задано нарисовать зиму, зимний пейзаж. Моя дочь изобразила среди сугробов, елок, домика в снегу снеговика и повсюду растущие из снега цветы. Психолог рекомендовала срочно заняться общим развитием ребенка, в частности, повторить времена года. Я прекрасно знала, что моя кроха обожает цветы, но все-таки, улыбаясь, расспросила ее дома о рисунке. Дочка уверенно отчиталась, что цветы — это красота и праздник, что она прекрасно знает, что цветы не растут зимой. В конце беседы вообще заявила, что рисунок — это же не фотография (папа фотограф). © Надежда / AdMe

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Когда сыну было 6 лет, после летних каникул в школе спрашивали, как провели лето. Он сказал, что дома, с котом. Когда он мне это сказал, я спросила: «Алекс, а как же поездка на Гавайи и поездка в Лас-Вегас?» Он: «А, ну да, я забыл». © Lana Yar / AdMe

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Сын, 6 лет, подходит и спрашивает: «Мам, ты женщина?» Отвечаю: «Да».

Страшно разочарованный: «А я думал, ты моя мама». © Natalia Viloria / Facebook

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У меня сын на днях выдал: «Я люблю пиццу на второй день, из холодильника. У нее сыр такой... стабильный!» © ева ямер / Facebook

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Старшему сыну 5 лет, лежал рядом со мной на кровати. Я читала книгу. Сын у меня спросил, почему я читаю молча. Я ему отвечаю, мол, я про себя читаю. Сын: «А почему ты про меня не читаешь?» © Раушан Раушан / Facebook

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Пришли с сыном, 3 с половиной года, в гости. А у них собачка маленькая. И хозяин все время эту собачку ласкает, целует и называет «моя девочка». Сын долго наблюдал за этим, а потом подошел и спрашивает: «А почему у вас девочка на собачку похожа?» © Софья Шегушева / Facebook

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Надушилась духами, говорит: «Ой, мама, какая ты вкусная женщина!» © Svetlana Pitirimova / Facebook

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Племяннице 3 лет говорю: «Катюша, не ешь много конфет, зубы выпадут!» На что получаю ответ: «Ничего, вырастут железные, как у дяди Володи!» © Альбина Ставицкая / Facebook

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Наша дочь в 5 лет собралась замуж выходить. Я ей говорю: «А как же мы с папой будем без тебя? Мы же плакать будем». Ответ убил: «Да нет, вы не плачьте, я быстренько замуж схожу и назад вернусь!» Дочери уже 32 года, замужем 10 лет, назад не вернулась. А мы частенько вспоминаем это и смеемся. © Светлана Михайловская / Facebook

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Дочери 4 года, сидят со свекровью на даче. Девочка похулиганила немного, и бабушка ее спрашивает, мол, что мне с тобой делать? На что дочь ответила гордо: «Любить!» © Наталия Ленина / Facebook

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Когда внуку было около 2 с половиной лет (он рано заговорил сложными предложениями), его спросили, какую песенку он хочет послушать. Ребенок попросил: «Где дяди поют, что они любят мыться с коровами». Мы недоумевали и долго гадали, что это за детская песенка сомнительного содержания. Оказалось, песня разбойников из «Бременских музыкантов»: «Но любим мы зато телячьи души...» © Ольга Разоумовски / Facebook