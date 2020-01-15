35+ умиротворяющих фото, которые заменят любую игрушку-антистресс

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Самые обычные вещи иногда могут быть настолько визуально красивыми, что от одного их вида ум успокаивается, а по телу растекается приятное тепло. Кажется, на них можно смотреть бесконечно.

AdMe.ru не чуждо чувство прекрасного, и мы с большим удовольствием делимся с вами порцией удивительно умиротворяющих моментов, на которые так щедра повседневная жизнь.

1. Лед идеально отделился от листа

2. Ракушки, легшие одна в другую

3. Градиент из ровно нарезанного лука

4. Как будто в глазури!

5. Грузовик с морковью

6. Ювелирная работа

7. Идеальный завтрак

8. Размеренное таяние снега

9. Остался только скелет листочка

10. Рататуй от шеф-повара

11. Безупречная выкладка товара

12. Даже наносить такой крем жалко

13. Тестовая печать чека

14. Резинка впечаталась в подошву ботинка

15. Поленница, от которой невозможно оторвать взгляд

16. Паста легла прямо в отверстие деревянной ложки

17. Снежный многогранник выглядит интереснее снеговика

18. На воду действительно можно смотреть бесконечно

19. 500 старых однодолларовых купюр vs. 500 новых

20. Вот как работают современные ниндзя

21. Идеальное совпадение

22. Арбуз полностью заполнил пакет

23. Мой KitKat разломился на 2 ровные части

24. Гипнотические ледяные цветы

25. Такой грузовик грех разгружать!

26. Заиндевевшее ограждение

27. Так расположить капли можно было только с помощью волшебства

28. Снег «отклеился» от стены

29. Когда сварщик знает свое дело

30. Чем занять себя в отсутствие клиентов

31. И еще пара слов о современных ниндзя

32. За годы использования формы для льда засохшая краска идеально повторила ее очертания

33. Луна и Венера проходят за статуей Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, даря Иисусу ангельские крылья

34. Пожалуй, не буду их есть

35. Машина идеально совпала с тенью от здания

36. Пиксельное авокадо!

А у вас есть подобные радующие глаз фото? Мы с удовольствием пополним свою коллекцию!