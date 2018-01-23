30 человек, которых нужно изолировать от общества во внеочередном порядке

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В нашем обществе всегда найдутся люди, считающие, что правила писаны не для них. И уж они-то точно знают, как будет лучше. Даже если остальные в голос вопят: «Не надо!» AdMe.ru собрал фотографии, происходящее на которых никогда не должно повториться.

30. Когда перфекционизм сильнее родственных уз

29. «Вот почему я никогда не разрешаю гостям мыть мою посуду»

28. «Кажется, мой почтальон меня ненавидит»

27. «Почему мне нужен аккаунт, чтобы просто посмотреть, что там есть?»

26. «Кто делает такие масленки? Мне приходится каждый раз отрезать 1/8 от пачки, чтобы она влезла»

25. «Мой сосед по комнате думает, что он жуткий шутник. Больше так не думает никто»

24. «Моя сестра всегда оставляет почти допитые бутылки в холодильнике, чтобы самой не выбрасывать их»

23. «Это был мой диплом»

22. «В автобусе всегда найдется человек, который не даст тебе сесть к окну»

21. Эта упаковка жвачки раздражает больше, чем жующие люди

20. «Не хочу показаться занудой, но так каждый раз. Они когда-нибудь начнут класть положенное количество печенек?»

19. Ну почему они никогда не отдираются легко?

18. «Эти две банки волновали меня в кабинете врача больше, чем мой диагноз»

17. «Иногда я сама себя боюсь»

16. «Защитная пленка на телефоне моего коллеги выводит меня из себя»

15. «Способ, которым моя жена меняет туалетную бумагу»

14. Для таких людей явно заготовлено отдельное место в аду

13. «Эти носки подрывают мою веру в человечество»

12. Когда нет времени на обед и приличия

11. «Что-то я потерял весь аппетит»

10. «Теперь я точно знаю, что угги носят лишь злодеи»

9. «И ведь если она намочит свои волосы в моей газировке, я еще и окажусь виноватым»

8. У того, кто разбил этот парк, явно зуб на перфекционистов

7. «Кажется, наш сисадмин учился в одном институте с Доктором Зло»

6. Дорожным рабочим, сделавшим такое, нет прощения

5. «Вы только посмотрите, что творит за обедом мой друг. Да он злодей!»

4. Производители этих фломастеров явно не все знают о радуге

3. «Люди, которые делают такое, наверное, ненавидят все человечество»

2. «У этого парня точно нет сердца, как он вообще мог надеть такую футболку?»

1. «Нет, не могу на это смотреть, мое сердце не выдержит такого кощунства»

После такого наша жизнь больше не будет прежней. А ваша вера в человечество никогда не оказывалась под угрозой?