30+ человек, к которым сюрприз прилетел, откуда они не ждали

Неожиданные сокровища порой подкарауливают нас в самых обычных местах. Дома, во время прогулки или в магазине можно найти всевозможные штуки, которые надолго оставляют нас в глубоком недоумении. Подобные обескураживающие открытия запоминаются на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru, покопавшись на просторах интернета, отыскали пользователей, которые предвкушали обычный скучный день, когда вселенная выкинула фортель.

«Купил шапку на китайском рынке. Спустя 2 года сфотографировал ее на „Яндекс. Переводчик“»

«Крошка-огнетушитель. Нашел это чудо в офисе, вопросов до сих пор больше, чем ответов»

Просто клавиатура в тротуаре

«Хм-м...»

«Север. Юг».

«Кристалл сахара, который мы нашли в банке с вареньем из бузины»

«Нашел на улице коробку с наручниками»

«Нашла гриб, который похож на маленькую сову»

«Мой ковер похож на гигантскую версию салфетки»

«Редкое, но очень полезное сочетание кнопок»

«Выкл. Нет».

«К моему пазлу прилагалась инструкция»

Очень безопасная вилка

«Белка использовала мой ботинок как хранилище для зимних запасов»

«Ванная комната у меня в отеле»

«Не нырять».

Супердлинная макаронина

«Моему другу досталась гигантская чипсина»

Эта лестница заставляет задуматься

«Парень, который отправлял посылку в наш магазин, использовал орехи вместо пластиковых шариков»

«Маленькая дверь в детском магазине»

«Сегодня нашел записывающее устройство. Похоже, предыдущий владелец дома подсоединил его к телефонной линии и записывал разговоры своей жены долгие годы»

«Нашел в лесу картину»

«И я тоже»

«У меня появилось столько вопросов»

«Стулья в клинике, где делают лазерную коррекцию зрения»

«Нашел в лесу домик гномика»

«Корова жует траву на штрихкоде»

«Внутри полена скрывались потрясающие краски»

«Отдал мне бывший коллега, когда переезжал в другой город, контейнер со всяким барахлом. В нем попалась мне вот такая коробочка»

«Притащили на ремонт. Порядок должен быть везде, даже на рабочем столе»

«Иду домой, никого не трогаю. Глаз зацепляется за вывеску ларька с мороженым»

«Bambino? Ватьпо?»

«Пришло извещение, нужно просто получить, но...»

«Вот думаю, как доказать, что „Юристу“ это не фамилия, а профессия, и брать ли с собой диплом?»

«Ездил недавно за грибами. Забрел в лесную чащобу и увидел там люк. Открыть пытался, но без особого усердия. Зачем в лесу люк?»

«А сегодня случайно встретился со своим соседом-пенсионером. Поговорили о том о сем, в том числе и о погоде, грибах (он тоже грибник, но бывший — ему уже за 80 лет, тяжело ходить по лесам), и тут я вспомнил про найденный лесной люк, показал Эрхарду фото и спросил, что бы это значило? Эрхард ответил, что уверен в том, что эта крышка закрывает люк шахты (шурфа), пробуренной в конце 40-х — начале 50-х годов во время интенсивного поиска урана практически везде в Рудных горах. Вероятно, в этом месте уран не нашли, а сам шурф на всякий случай законсервировали. Таких закрытых поисковых шахт довольно-таки много в районе Рудных гор». © KtoAlt / Pikabu