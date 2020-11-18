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30+ человек, к которым сюрприз прилетел, откуда они не ждали

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Неожиданные сокровища порой подкарауливают нас в самых обычных местах. Дома, во время прогулки или в магазине можно найти всевозможные штуки, которые надолго оставляют нас в глубоком недоумении. Подобные обескураживающие открытия запоминаются на всю жизнь.

Мы в AdMe.ru, покопавшись на просторах интернета, отыскали пользователей, которые предвкушали обычный скучный день, когда вселенная выкинула фортель.

«Купил шапку на китайском рынке. Спустя 2 года сфотографировал ее на „Яндекс. Переводчик“»

© biwTK / Pikabu

«Крошка-огнетушитель. Нашел это чудо в офисе, вопросов до сих пор больше, чем ответов»

© Kirill76 / Pikabu

Просто клавиатура в тротуаре

© bakrinator / Reddit

«Хм-м...»

© AndiMacht / Reddit

«Север. Юг».

«Кристалл сахара, который мы нашли в банке с вареньем из бузины»

© Foxfox105 / Reddit

«Нашел на улице коробку с наручниками»

© lilugliestmane / Reddit

«Нашла гриб, который похож на маленькую сову»

© miss421 / Reddit

«Мой ковер похож на гигантскую версию салфетки»

© madewitheggs / Reddit

«Редкое, но очень полезное сочетание кнопок»

© bob-lehat / Reddit

«Выкл. Нет».

«К моему пазлу прилагалась инструкция»

© samredsam / Reddit

Очень безопасная вилка

© homeboddie / Reddit

«Белка использовала мой ботинок как хранилище для зимних запасов»

© SweetAndSourSymphony / Reddit

«Ванная комната у меня в отеле»

© kkaitlynma / Reddit

«Не нырять».

Супердлинная макаронина

© joshweinstein / Reddit

«Моему другу досталась гигантская чипсина»

© televisiononrepeat / Reddit

Эта лестница заставляет задуматься

© juice91si / Reddit

«Парень, который отправлял посылку в наш магазин, использовал орехи вместо пластиковых шариков»

© ekim065 / Reddit

«Маленькая дверь в детском магазине»

© MrPartyPancake / Reddit

«Сегодня нашел записывающее устройство. Похоже, предыдущий владелец дома подсоединил его к телефонной линии и записывал разговоры своей жены долгие годы»

© wazowski_kachowski / Reddit

«Нашел в лесу картину»

© George-R-R-Fartin / Reddit

«И я тоже»

© Shpooodingtime / Reddit

«У меня появилось столько вопросов»

© readball / Reddit

«Стулья в клинике, где делают лазерную коррекцию зрения»

© SkiFreeSasquatch / Reddit

«Нашел в лесу домик гномика»

© CptOliver / Reddit

«Корова жует траву на штрихкоде»

© Smakkodakk / Reddit

«Внутри полена скрывались потрясающие краски»

© kankelberri / Reddit

«Отдал мне бывший коллега, когда переезжал в другой город, контейнер со всяким барахлом. В нем попалась мне вот такая коробочка»

© FINALbbb / Pikabu

«Притащили на ремонт. Порядок должен быть везде, даже на рабочем столе»

© Tapricks / Pikabu

«Иду домой, никого не трогаю. Глаз зацепляется за вывеску ларька с мороженым»

© Gonarh / Pikabu

«Bambino? Ватьпо?»

«Пришло извещение, нужно просто получить, но...»

© Helpu / Pikabu

«Вот думаю, как доказать, что „Юристу“ это не фамилия, а профессия, и брать ли с собой диплом?»

«Ездил недавно за грибами. Забрел в лесную чащобу и увидел там люк. Открыть пытался, но без особого усердия. Зачем в лесу люк?»

© KtoAlt / Pikabu

«А сегодня случайно встретился со своим соседом-пенсионером. Поговорили о том о сем, в том числе и о погоде, грибах (он тоже грибник, но бывший — ему уже за 80 лет, тяжело ходить по лесам), и тут я вспомнил про найденный лесной люк, показал Эрхарду фото и спросил, что бы это значило? Эрхард ответил, что уверен в том, что эта крышка закрывает люк шахты (шурфа), пробуренной в конце 40-х — начале 50-х годов во время интенсивного поиска урана практически везде в Рудных горах. Вероятно, в этом месте уран не нашли, а сам шурф на всякий случай законсервировали. Таких закрытых поисковых шахт довольно-таки много в районе Рудных гор». © KtoAlt / Pikabu

А у вас были такие невероятные находки?

Фото на превью biwTK / Pikabu
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