29 человек, чье терпение лопнет с минуты на минуту
Ко всем вещам лучше относиться спокойно и с пониманием. Но даже у самого адекватного человека терпение не резиновое. И бывают моменты, когда достаточно одной мелочи — и летят пух, перья и мелкие предметы. Например, вы хоть раз пытались оттереть эти дурацкие наклейки с новой посуды? Да их же придумали, чтобы пытать людей!
AdMe.ru испытает ваши нервы снимками, на которых запечатлены последние секунды чьего-то спокойствия.
От успеха до потери за одну секунду
Новые кухонные ножи с кучей наклеек, которые невозможно просто взять и снять
«Жена всегда открывает микроволновку до того, как останавливается таймер, и оставляет ее так. Мне каждый раз приходится сбрасывать таймер перед тем, как что-то разогреть»
«Я замужем за монстром»
«Моя девушка каждый раз открывает новую бутылку воды, не допивая предыдущую»
«Что я заказывал на AliExpress и что я в итоге получил»
Спасибо ресторану за помощь в утилизации
«Моя семья использует одинаковые упаковки, чтобы хранить сыпучие продукты, и никогда не маркирует их»
Сразу видно, что парковка далась не без борьбы
А это точно не агентство?
И вот как такое простить даже любимой семье?
Серьги с AliExpress так и не пришли, и продавец попросил прислать доказательства этому
Рано или поздно пирожки все равно победят
Вот как выглядит последнее китайское предупреждение
Кажется, кто-то съел начинку до покупателя
«Мне надоело, что все крадут мои ручки, и я сделала для каждой наклейку с моим лицом»
Когда для тебя пожалели не только карамели, но и мороженого
Простите, я не совсем понял, а как подняться на второй этаж?
Когда добраться до вкусняшки — настоящий квест
Человек, доведенный до отчаяния, готов на крайние меры
«Верните Cheetos в этот автомат, или я перережу кабель питания. У вас есть одна неделя».
Когда больше нет сил ждать весны и тепла
Это «коробка» вяленого мяса
Приложение, которое не использует стандартную клавиатуру qwerty
Кажется, доброе утро должно начинаться как-то не так
«В моей карамельной шоколадке не было нижнего слоя шоколада»
Когда в городе наконец сделали велосипедную дорожку, но легче от этого не стало
Хуже, чем запутавшиеся наушники
«Моя жена никогда не закручивает крышки. Ни на чем»
Тебе не спрятаться, Олег!
А у вас часто бывает ощущение, что еще капля, и терпение закончится?
Фото на превью random9error / reddit