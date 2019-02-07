29 человек, чье терпение лопнет с минуты на минуту

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Ко всем вещам лучше относиться спокойно и с пониманием. Но даже у самого адекватного человека терпение не резиновое. И бывают моменты, когда достаточно одной мелочи — и летят пух, перья и мелкие предметы. Например, вы хоть раз пытались оттереть эти дурацкие наклейки с новой посуды? Да их же придумали, чтобы пытать людей!

AdMe.ru испытает ваши нервы снимками, на которых запечатлены последние секунды чьего-то спокойствия.

От успеха до потери за одну секунду

Новые кухонные ножи с кучей наклеек, которые невозможно просто взять и снять

«Жена всегда открывает микроволновку до того, как останавливается таймер, и оставляет ее так. Мне каждый раз приходится сбрасывать таймер перед тем, как что-то разогреть»

«Я замужем за монстром»

«Моя девушка каждый раз открывает новую бутылку воды, не допивая предыдущую»

«Что я заказывал на AliExpress и что я в итоге получил»

Спасибо ресторану за помощь в утилизации

«Моя семья использует одинаковые упаковки, чтобы хранить сыпучие продукты, и никогда не маркирует их»

Сразу видно, что парковка далась не без борьбы

А это точно не агентство?

И вот как такое простить даже любимой семье?

Серьги с AliExpress так и не пришли, и продавец попросил прислать доказательства этому

Рано или поздно пирожки все равно победят

Вот как выглядит последнее китайское предупреждение

Кажется, кто-то съел начинку до покупателя

«Мне надоело, что все крадут мои ручки, и я сделала для каждой наклейку с моим лицом»

Когда для тебя пожалели не только карамели, но и мороженого

Простите, я не совсем понял, а как подняться на второй этаж?

Когда добраться до вкусняшки — настоящий квест

Человек, доведенный до отчаяния, готов на крайние меры

«Верните Cheetos в этот автомат, или я перережу кабель питания. У вас есть одна неделя».

Когда больше нет сил ждать весны и тепла

Это «коробка» вяленого мяса

Приложение, которое не использует стандартную клавиатуру qwerty

Кажется, доброе утро должно начинаться как-то не так

«В моей карамельной шоколадке не было нижнего слоя шоколада»

Когда в городе наконец сделали велосипедную дорожку, но легче от этого не стало

Хуже, чем запутавшиеся наушники

«Моя жена никогда не закручивает крышки. Ни на чем»

Тебе не спрятаться, Олег!

А у вас часто бывает ощущение, что еще капля, и терпение закончится?