28 жизненных ситуаций, в которых мы все ведем себя одинаково

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Все мы порой не уникальны в своих поступках и чувствах. Даже совершенно разных людей объединяют общие привычки. Кто из нас хоть раз не мучился от бессонницы, вспоминая, как сморозил глупость 10 лет назад, или не садился есть, пока был не выбран идеальный сериал для просмотра. Давайте посмотрим, как много нас на самом деле объединяет.

AdMe.ru собрал для вас 28 вещей, которые хоть раз происходили с каждым из нас.

Каждый раз, когда официант наливает вино для дегустации, а ты пытаешься сделать вид, будто в студенчестве не пил его прямо из коробки

Какой-то замкнутый круг

Когда твоя любимая заснула на твоем плече и тебе дико неудобно, но это же твоя любимая

Вы ведь тоже так делаете?

Когда каждый месяц создаешь себе новый аккаунт, чтобы продолжить пользоваться бесплатной версией программы

И на этом спасибо

Каждый раз, когда ты в душе и начинает играть неподходящая песня

Они: «Надо как-нибудь затусить вместе!» Я: «Обязательно, будем на связи!»

Когда твой друг проверяет твою информацию в Google, и ты был абсолютно прав

Каждый раз приходится объяснять очевидные вещи

В любимом ресторане

(Прямо) «Попробовать что-то новое из меню». (Направо) «Заказывать одно и то же снова и снова».

Я каждый раз, когда кто-то говорит мне комплимент

Именно поэтому зарядка рядом с кроватью — зло

Готовы поспорить, что абсолютно все родители примерно так делают совместные селфи в отпуске

И не имеет значения, как сильно ты голоден

Когда ты показываешь кому-то что-то, чем ты очень гордишься, а он в ответ: «Круто», — и меняет тему

В душе каждого из нас порой живет этот парень

Когда решил что-то приготовить: прочитал инструкцию на коробке, выкинул коробку... Достал коробку обратно

Видео не загрузилось за 2 секунды: «Что же, пожалуй, я никогда не узнаю, что там было»

Когда за соседний столик уже принесли еду, а ты все еще ждешь

Когда ты берешь пробные образцы и делаешь вид, что серьезно раздумываешь о покупке

Если кто-то попросил воспользоваться твоим телефоном

Шаг 1-й при посещении интернет-магазина

«Сортировать товары по цене: от наименьшей к наибольшей».

Знакомое каждому чувство великого облегчения, когда уронил телефон, но экран остался цел

Зато так намного проще

Я каждый раз, когда открываю кому-то бутылку воды, потому что у них не хватило сил

Когда посреди ночи вдруг вспомнил, как однажды сделал что-то неловкое в 2008 году

Я: «Нужно навести порядок в комнате» Тоже я, после того как поднял с пола носок:

А сколько пунктов у вас совпало?