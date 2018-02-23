25 постов в соцсетях, ради которых стоит зависать в интернете
Многие считают, что интернет — та еще помойка. И очень зря. Ведь среди гор информационного мусора частенько попадаются настоящие жемчужины. Например, остроумные комментарии, посты или переписки, которые можно приравнять к шедеврам народного творчества. Именно их мы сегодня и представляем вашему вниманию.
AdMe.ru собрал для вас 25 постов в соцсетях, которые можно приравнять к искусству. Приятного просмотра!
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А у вас есть любимые посты, переписки или комментарии, которые сколько не перечитывай — все равно смешно? Делимся в комментариях!
Фото на превью Imn0taaron / twitter.com