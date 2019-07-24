28 неоднозначных комплиментов, которые вызывают у девушек смех сквозь слезы

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Что отличает хороший комплимент от плохого? Бывают ситуации, когда в попытке сказать что-нибудь приятное люди выдают такую чепуху, что волосы на голове шевелятся и сложно найти слова в ответ. В эти моменты кажется, что банальности вроде «у тебя такие красивые глаза» были бы куда лучше.

AdMe.ru решил поделиться с вами откровениями женщин, которые столкнулись с самыми странными и неоднозначными комплиментами.

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Расскажите, а какие странные комплименты делали вам?

Фото на превью mood__ak / twitter

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