27 неловких ситуаций, когда люди поняли, что их собеседники умом совсем не блещут
Известный историк-экономист Карло Чиполла как-то сказал: «Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают». Так и с нашими героями, которые в какой-то момент внезапно для себя поняли, что живут рядом с настоящими глупцами. Например, с теми, кто считает, что сыр — это овощ, что 1,5 часа — это 1 час и 50 минут, а Мэтт Дэймон на самом деле снимался на Марсе.
Пользователи reddit вспомнили те моменты, когда они поняли, что встречаются или дружат с недалекими людьми. AdMe.ru прочитал все комментарии и выбрал 27 самых забавных и мозговзрывательных ситуаций, которые показывают, что многим не хватает знаний об устройстве нашего мира.
- У меня дома раньше жило несколько кроликов. Однажды ко мне в гости пришел парень, с которым я тогда встречалась. Он увидел прыгающих по гостиной кроликов и заорал: «Боже мой, что с ними случилось?» Я не поняла его, и он добавил: «Почему они так прыгают? Они повредили задние лапы?» Оказывается, что он ни разу в жизни не видел кроликов. Он полагал, что они ходят как кошки.
- Мой муж раньше считал, что соленые огурцы растут как обычные. Я ему объяснила, что это не так, но он все равно мне не поверил.
- Мой бывший парень по-настоящему гордился тем, что ни разу в жизни не дочитал ни одной книги.
- Моя девушка раньше считала, что «Аль-Каида» — это страна. И она действительно мечтала когда-нибудь посетить ее.
- Моя бывшая думала, что фильм «Марсианин» был снят на основе реальных событий. Мало того, она считала, что Мэтт Дэймон на самом деле был на Марсе.
- Я как-то встречалась с парнем, который был очень самовлюбленным, если не сказать больше. Один раз, когда мы играли в карты, я попросила его надеть на себя зеркальные солнцезащитные очки, потому что в них он невероятно привлекательный... Излишне говорить, что тогда я выигрывала каждую партию. Это было 35 лет назад, и моя мама до сих пор смеется над тем, каким он был идиотом.
- Моя девушка как-то заявила, что динозавры были придуманы и на самом деле они никогда не существовали.
- Однажды моя девушка вышла на улицу, но затем вернулась и сказала, что на нее напало животное и поранило ее. Я спросил ее, как это животное выглядело, и она ответила: «Как корова, только коричневая». И да, это была корова.
- Я встречал множество людей, которые думают, что 1,5 часа — это 1 час и 50 минут.
- Каждый раз, когда я приходил в гости к своей бывшей, на ковре обнаруживал маленькие коричневые следы в форме буквы V. Я всегда удивлялся и не мог понять, что это такое. Однажды я пришел и увидел, как утюжок для волос лежит на ковре, а под ним как раз и был расплавленный ворс в форме V. Оказалось, что она всегда оставляла включенный утюжок прямо на ковре и тупо уходила на работу. Я поражен, как она вообще не спалила свой дом.
- Однажды мы играли в Mad Libs (игра, в которой нужно составить список слов, в том числе прилагательные, глаголы и т. п., а потом эти слова подставить в заготовленный текст с пропусками, получая в итоге смешной рассказ. — Прим. AdMe.ru), и когда настала ее очередь назвать существительное, она спросила: «Что такое существительное?» Я сказал: «Это человек, место или вещь». Она задумалась и молчала так долго, что я решил, что она сейчас вспомнит самое лучшее существительное, которое я когда-либо слышал. В конце концов она сказала «место».
- Мой приятель встретил девушку, которая думала, что актеры из фильма «300 спартанцев» по-настоящему были убиты в боевых сценах.
- На нашем первом свидании мы пошли ужинать в кафе, которое выбрал мой кавалер. Через два стола от нас сидела пожилая женщина и не сводила с нас глаз. А спустя время она начала нервно греметь столовыми приборами. Мой парень не выдержал и признался, что это его мама. Оказывается, она хотела оценить меня и решить за своего сына, стоит ли ему встречаться со мной. На следующее свидание с этим идиотом я не пошла.
- Однажды мой бывший парень совершенно серьезно мне заявил, что люди с огромной силой воли могут долго не есть и не умирать благодаря фотосинтезу.
- Бывшая девушка как-то сказала мне, что ест сыр, потому что это овощ. К примеру, как цветная капуста. И да, она вегетарианка.
- Моя бывшая девушка указала на Сириус (самая яркая звезда в ночном небе. — Прим. AdMe.ru) и искренне спросила: «Это Земля?»
- Я встречался с девушкой несколько месяцев. На Рождество я решил купить для нее подарок, который напоминал бы ей про одно смешное событие, связанное с ней и моим котом. И я оформил презент так, будто это кот сделал подарок. Я считал, что это будет очень мило и мы станем ближе друг к другу. Но вместо этого она рассердилась, что мой кот приготовил ей подарок, а я нет. Я думал, что она шутит... Хуже того, мы были у ее родителей, и они также были недовольны тем, что я не приготовил подарок для их дочери. Это было капец как неловко, и я понял, что у нас вряд ли что-то выйдет.
- Я понял, что мне не стоит продолжать строить отношения с этой девушкой, в тот момент, когда она в переполненном ресторане кинула в лампочку нож для масла и разбила ее. Девушке просто не понравилось ее мерцание.
- Моя бывшая девушка заявила, что лук чернеет сразу после того, как его разрезали, потому что «он поглощает токсины из воздуха».
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Моя теперь уже бывшая жена как-то заявила, что ветер создают деревья. Они просто волнуются, и это подталкивает воздух, создавая ветер. И нет, она не шутила. Что же заставляет деревья волноваться, я решил не спрашивать.
- Моя девушка как-то доказывала мне, что людям было бы проще долететь до Луны, если бы они смогли изобрести космический корабль, способный летать под водой. Таким образом, по ее мнению, мы бы днем пролетели сквозь океан и попали прямиком на Луну.
- Бывшая девушка однажды призналась мне, что никогда не была во Франции. Но я-то знал, что она ездила в парижский Диснейленд несколько лет подряд. На что она мне возразила: «Париж — не во Франции!» Кстати, мы живем в Великобритании, и добраться во Францию можно через пролив Ла-Манш, потратив на это меньше часа.
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Я как-то встречалась с парнем, который думал, что диабет — это аллергия.
- У меня была подруга, которая при пересечении дороги никогда не смотрела по сторонам. Я спросила ее почему, и она ответила, что просто подаст в суд на водителя, который ее собьет. Я спросила, как она собирается это сделать, если ее размажет по дороге, на что подружка сказала, что она перевернется и запомнит номерной знак.
- Я поняла, что мой парень не дружит с головой, когда я в третий раз должна была ему объяснить, что репеллент от комаров надо наносить на себя, а не распылять в воздухе, пытаясь попасть им в комаров.
- Я почти месяц встречалась с одним парнем, который не знал, что женщины кормят детей грудью. Он считал, что грудное вскармливание — это всего лишь удобный способ удерживать ребенка и кормить его из бутылочки. Я сказала ему, что он идиот, на что он с усмешкой ответил: «Я не знал этого, так как не встречал ни одной женщины, которая кормила бы ребенка грудью». А когда я сказала, что кормила грудью сына, он назвал меня растлительницей.
- Когда мы встречались, я была вегетарианкой. Как-то он спросил, ем ли я рыбу. Я сказала: «Нет, я не ем животных». На что он ответил: «Рыба не животное, это млекопитающее». Я даже не знала, что сказать, я просто вышла из комнаты.
Эти истории нас невероятно развеселили, но больше всего — девушка, которая думала, что ветер создают деревья. А вас что больше всего зацепило?