27 неловких ситуаций, когда люди поняли, что их собеседники умом совсем не блещут

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Известный историк-экономист Карло Чиполла как-то сказал: «Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают». Так и с нашими героями, которые в какой-то момент внезапно для себя поняли, что живут рядом с настоящими глупцами. Например, с теми, кто считает, что сыр — это овощ, что 1,5 часа — это 1 час и 50 минут, а Мэтт Дэймон на самом деле снимался на Марсе.