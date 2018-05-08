27 фотографий, происходящему на которых сложно найти рациональное объяснение

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Все мы хоть раз совершали какое-либо действие, мысленно витая в облаках, совсем забыв о сути дела. Так и наши герои — непонятно, по какой причине, — то курят возле газового резервуара, то плывут к акуле на надувной лодке, то залезают в измельчитель для веток.

AdMe.ru собрал 27 человек, увидев которых вы бы растерянно закричали: «О чем вы только думали?!»

1. Когда решила подкачать колесо сама

2. Номинант на премию «Слабоумие и отвага»

3. Эти маляры вообще не знают слова «страх»

4. Нужно было есть палочками

5. Главное — резко не тормозить

6. «Отличный сет, бро! Ладно, я пошел»

7. Так рабочие предупредили водителей о яме на дороге

8. Когда приехал на заправку, вставил заправочный пистолет и вдруг вспомнил, что не выключил утюг

9. Моему соседу курьеры доставили телевизор и бросили его у порога

10. Не курить возле газового резервуара? Этот знак для слабаков!

11. Любоваться акулами, находясь в надувной лодке, было «прекрасной» идеей

12. Это тебе не лампочку в рот засунуть

how do u tell ur mom that u got a hammer stuck in ur mouth pic.twitter.com/JzPmehLfP0 — 🍥 (@tityongs) July 26, 2017

«Как сообщить маме, что у тебя молоток застрял во рту?»

13. Тот случай, когда забыли про систему пожаротушения

14. Сказано покрасить бордюр — сделано. Плевать, что этого самого бордюра здесь нет

15. Забыла, что в руках не смартфон

16. Попросили рабочих подпереть дверь, а о безопасности они не слышали

17. Когда решил сэкономить на доставке холодильника

18. Кто сказал, что не проедет?

19. «Так-с, что-то застряло в измельчителе, полезу посмотрю»

20. И каким местом только думали строители? Наверное, тем же, откуда и руки растут

21. У нас только два вопроса: как? и зачем?

22. Шах и мат: заблокировали пожарный выход легковоспламеняющимися предметами

«Не загромождать пожарный выход».

23. Мой друг живет рядом с автосалоном. И в тот день он забыл поставить свой пикап на ручник

24. Хоть бы бахилы надел...

25. Похоже, клёва не будет. Никогда

26. Тот, кто рисовал этот знак, видимо, делал это впервые

27. Когда трюк разбился вдребезги

А вы сталкивались с людьми, вытворяющими какие-то невообразимые вещи?