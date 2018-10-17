27 фото, которые покажут, как же легко нас обвести вокруг пальца

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Как часто вы не верите своим глазам? Бывают случаи, когда освещение или особое расположение предметов заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет, но иллюзия может быть и результатом чужой смекалки. Мир с удовольствием подбрасывает нам ситуации, в которых стоит присмотреться или прислушаться дважды, чтобы понять, что здесь вообще происходит.

AdMe.ru нашел примеры того, как легко нас на самом деле обмануть.

Кажется, три призрака ждут автобус на остановке

Во время уборки оказалось, что в этой банке не морские раковины, а макароны. Они стояли в ванной 15 лет

Каждый охотно верит в то, что у других все идеально

Когда не брезгуешь растяжкой перед тренировкой

Аппетитная икра? Нет, это гелевые шарики, их используют в охлаждающих масках и компрессах

«Выглядит так, будто гиена держит моего внука за руку»

Мужчина с бритыми ногами? Хотя нет, подождите...

Эти руки принадлежат парню в белой футболке

«Нашел это в Starbucks»

Зеркала на эскалаторах немного ломают мозг

Это не собачка, а состриженная с нее шерсть

Случайное свидание

У каждого есть приятель, который случайно рушит все планы

Образ для Instagram vs. Обычное фото

Кажется, что у этой головы нет продолжения

Бортик палатки создает иллюзию, будто вид из нее — это фотообои

Как думаете, почему у рюкзака нет отражения?

Отличный способ избежать ненужных знакомств

Выпечка получилась настолько крутой, что ее можно принять за настоящие тыквы

Облако, больше похожее на перышко

Симпатичный крокодильчик, на него даже можно присесть

Листья не покрасили вместе с домом, это их естественный цвет

Камера сняла барабанные палочки так, что они выглядят изогнутыми

Думаете, это картина? На самом деле это телевизор

«Разница в освещении между комнатами (моей и сестры) в одно и то же время суток»

Эти насадки для швабр больше похожи на свежий фарш

Это салфетка для снятия макияжа. Если вы нашли здесь 3 белок, написанных акварелью, их будет тяжело развидеть

Бонус: друзья всегда помогут создать идеальное фото

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