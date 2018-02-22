27 человек, у которых не осталось ничего святого, кроме чувства юмора

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Знаете ли вы, что смех может помочь вам похудеть? Но для этого смеяться нужно регулярно. В этом вам помогут отборные, хотя и немного циничные шутки от настоящих гениев тонкого юмора.

AdMe.ru собрал самые веселые примеры того, когда отвратительное поведение и колкие ответы оказывались еще и очень веселыми. Наслаждайтесь!

«Жена и я были в Большом Каньоне. Ее мать очень беспокоилась о ней и велела нам быть осторожными, поэтому мы отправили ей это»

«Друг попросил откусить кусочек. И вот что сделал»

Хмммм...

А ведь и правда

А я поверил...

«БЕСПЛАТНЫЙ вай-фай, бочковое ПИВО».

Оставили памятную табличку плохому водителю

«Эй, ты отстойно паркуешься. Просто хотел сказать».

Очень жестокий комментарий

Вот так отреагировала моя мама

«Я красивая». «Я красивее».

Попытка пошутить над мамой не удалась

«Мама, клянусь, я только что за окном видела ужасного уродливого клоуна, прямо на улице!»

«Что это зеркало делало на улице?»

А здесь уже шутит мама

«Почему ты пишешь в твиттере, что ты знаменит, когда у тебя всего 7 активных подписчиков?»

«Вот такие „носки“ нам сделала мама»

«Ошибка № 1.Ошибка № 2. Фаворит».

«Мой брат меня достал, и я решил закрыть ему рот»

Настоящая драма в 4 предложениях

«Босс сказал мне сделать кабель Ethernet, но не сказал, какой длины»

А как вы планируете провести День святого Валентина?

Комментарий, заслуживающий «Оскара»

Кто-то неправильно понял смысл игры

Когда комментарий эпичнее шутки

«Они спросили, положить ли сыр мне в салат»

«Мой брат — засранец»

«Добро пожаловать домой! Поздравляю с пройденной реабилитацией!»

«Я застрял на дереве, и мама сделала фотографию, вместо того чтобы мне помочь»

«Мой 6-летний сын сказал: „Если перевернуть упаковку, кажется, будто человек катится вниз с горы“»

«На сдаче анализов попросил воды. Мне дали этот стакан»

«Контейнер для сбора мочи».

«Заменил фото младшей сестры 3 недели назад. Родители так и не заметили»

«Друг опубликовал это в Facebook, и я поседел»

«Одержимость моей девушки „вдохновляющими знаками“ побудила меня сделать „невдохновляющие знаки“»

Вольный перевод: «Чего переживаешь?

Катись к черту.

Слава злу!»

На двери туалета написано «мужчины» снаружи, но изнутри написано «женщины» задом наперед. Так что вы думаете, что ошиблись дверью, когда заходили

А какие примеры эпичных засранцев попадались вам? Делитесь своими историями в комментариях.