26 вещей, увидев которые под лучами ультрафиолета вы срочно захотите и себе УФ-фонарик

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Человеческий глаз неспособен воспринимать ультрафиолетовый свет — в отличие, к примеру, от птиц. Среди пернатых, как доказали ученые, есть как минимум 15 видов, способных воспринимать этот спектр. Наверное, для этих животных мир играет очень богатыми красками. А люди, чтобы рассмотреть предметы под ультрафиолетом и обнаружить их необычные люминесцентные свойства, изобрели УФ-лампу.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать обычные вещи в непривычном свете — с новой точки зрения или под УФ-лучами. А бонус окончательно убедит вас в желании срочно заиметь ультрафиолетовый фонарик.

«Вот так выглядит унитаз у меня на работе в свете ультрафиолетового фонарика»

Фонарик с AliExpress помог обнаружить загрязнения на визуально чистой кухне

Скрытые пятна обнаружились и на более-менее чистом с виду чайнике

«Ультрафиолетовая лампа возвращает на мое лицо детские веснушки. Рыжик во мне разоблачен»

«Я сфотографировал свою клавиатуру под ультрафиолетом. Почему-то у нее светятся только некоторые клавиши»

Пользователь Imgur под ником SpeakInMemes объяснил это так: «Возможно, светятся наименее используемые кнопки, которые сделаны из более дешевого пластика».

Драконий фрукт в УФ-лучах

«Под ультрафиолетом у некоторых голубей на Тайване на крыльях появляются вот такие узоры»

Пользователь Reddit под ником stevenrkeyes объяснил: «На Тайване популярны голубиные гонки. В начале соревнований на крыльях птиц проставляются такие штампы, чтобы хозяева не могли смошенничать и заменить голубя посреди гонки».

Оса в ультрафиолете, сфотографированная с помощью макросъемки

Астра в ультрафиолете блистает, как будто облитая глиттером

«Гулял ночью с УФ-фонариком и наткнулся на гипножабу»

Сможете догадаться, что запечатлено на этих снимках?

Это обычная груша.

А вот так в УФ-лучах выглядит виноградинка

Татуировка с Лизой Симпсон сама по себе крутая, так еще и светится в темноте

Так в ультрафиолете выглядят суккуленты

Панцирь улитки светится под УФ-лучами

«Гуляя с собакой, нашла обычный бледно-коричневый гриб-полевик. Посмотрите, какими красками он заиграл под ультрафиолетом!»

«Знакомьтесь, это Грег, и он светится»

«Три желтых помидора, сфотографированные в УФ-свете. Посмотрите, как по-разному они на него реагируют»

«Крышка выключателя, которую я напечатал на 3D-принтере, еще и светится под ультрафиолетом»

У паука-скакуна горят все 4 пары глаз. Выглядит жутковато

«На моей стиральной машинке есть код, который виден только под ультрафиолетом»

Алоэ в лучах ультрафиолета меняет цвет на противоположный...

...и киви тоже

Разница между свежим и соленым огурцом под ультрафиолетом

«Поднес к руке ультрафиолетовую лампу и обнаружил эту надпись. Понятия не имею, откуда она взялась»

Пользователь Reddit с ником lucassimpson08 предположил, откуда могла взяться эта надпись: «Думаю, это слово „подлинный“ (authentic), которое могло отпечататься с рубашки, брюк или другой одежды».

Бонус: еще одна причина, почему нам срочно нужен ультрафиолетовый фонарик

Какие части своего жилища вы бы проинспектировали с ультрафиолетовым фонариком?