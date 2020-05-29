26 вещей, увидев которые под лучами ультрафиолета вы срочно захотите и себе УФ-фонарик
Человеческий глаз неспособен воспринимать ультрафиолетовый свет — в отличие, к примеру, от птиц. Среди пернатых, как доказали ученые, есть как минимум 15 видов, способных воспринимать этот спектр. Наверное, для этих животных мир играет очень богатыми красками. А люди, чтобы рассмотреть предметы под ультрафиолетом и обнаружить их необычные люминесцентные свойства, изобрели УФ-лампу.
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать обычные вещи в непривычном свете — с новой точки зрения или под УФ-лучами. А бонус окончательно убедит вас в желании срочно заиметь ультрафиолетовый фонарик.
«Вот так выглядит унитаз у меня на работе в свете ультрафиолетового фонарика»
Фонарик с AliExpress помог обнаружить загрязнения на визуально чистой кухне
Скрытые пятна обнаружились и на более-менее чистом с виду чайнике
«Ультрафиолетовая лампа возвращает на мое лицо детские веснушки. Рыжик во мне разоблачен»
«Я сфотографировал свою клавиатуру под ультрафиолетом. Почему-то у нее светятся только некоторые клавиши»
Пользователь Imgur под ником SpeakInMemes объяснил это так: «Возможно, светятся наименее используемые кнопки, которые сделаны из более дешевого пластика».
Драконий фрукт в УФ-лучах
«Под ультрафиолетом у некоторых голубей на Тайване на крыльях появляются вот такие узоры»
Пользователь Reddit под ником stevenrkeyes объяснил: «На Тайване популярны голубиные гонки. В начале соревнований на крыльях птиц проставляются такие штампы, чтобы хозяева не могли смошенничать и заменить голубя посреди гонки».
Оса в ультрафиолете, сфотографированная с помощью макросъемки
Астра в ультрафиолете блистает, как будто облитая глиттером
«Гулял ночью с УФ-фонариком и наткнулся на гипножабу»
Сможете догадаться, что запечатлено на этих снимках?
Это обычная груша.
А вот так в УФ-лучах выглядит виноградинка
Татуировка с Лизой Симпсон сама по себе крутая, так еще и светится в темноте
Так в ультрафиолете выглядят суккуленты
Панцирь улитки светится под УФ-лучами
«Гуляя с собакой, нашла обычный бледно-коричневый гриб-полевик. Посмотрите, какими красками он заиграл под ультрафиолетом!»
«Знакомьтесь, это Грег, и он светится»
«Три желтых помидора, сфотографированные в УФ-свете. Посмотрите, как по-разному они на него реагируют»
«Крышка выключателя, которую я напечатал на 3D-принтере, еще и светится под ультрафиолетом»
У паука-скакуна горят все 4 пары глаз. Выглядит жутковато
«На моей стиральной машинке есть код, который виден только под ультрафиолетом»
Алоэ в лучах ультрафиолета меняет цвет на противоположный...
...и киви тоже
Разница между свежим и соленым огурцом под ультрафиолетом
«Поднес к руке ультрафиолетовую лампу и обнаружил эту надпись. Понятия не имею, откуда она взялась»
Пользователь Reddit с ником lucassimpson08 предположил, откуда могла взяться эта надпись: «Думаю, это слово „подлинный“ (authentic), которое могло отпечататься с рубашки, брюк или другой одежды».
Бонус: еще одна причина, почему нам срочно нужен ультрафиолетовый фонарик
Какие части своего жилища вы бы проинспектировали с ультрафиолетовым фонариком?
Фото на превью AirInAChipBag / Imgur