26 ситуаций, в которых все родители узнают свои будни

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Дети — это умиление, пухлые щечки и очаровательный лепет. Так думают те, у кого их нет. А еще это ураган, немножко безумия и Судный день в одной обертке. И лучше всего это знают родители малышей.

AdMe.ru вместе с вами оценит самые эпичные моменты родительства, запечатленные интернет-пользователями.

Кошачьи эмоции по поводу новорожденного

«Скажешь воспитательнице, что ты все сама сделала, родители тебе не помогали»

«Моя дочь не очень любит горки»

Лучший способ снять сапоги

«У моей дочери армия из Минни-Маус под руководством Джейсона»

«Я поменялся лицом с моей 7-месячной дочерью, и она превратилась в мистера Бина»

Мама наняла джаз-бенд из 5 человек, чтобы разбудить свою дочь, которая ненавидит вставать

«Мой сын нашел радионяню»

Когда ребенок впервые видит кошку

Откуда берутся розовые мишки?

«После тяжелой рабочей недели мой 4-летний сын решил оттянуться»

«У моего сына также был 100-й день в школе. Он выглядит как 45-летний офисный служащий, который сыт по горло своей работой»

«Фотография была сделана, чтобы доказать жене, что я уложил сына в постель. Получилось довольно зловеще»

«Взял моего сына кататься на лыжах в первый раз. Вышло неплохо»

«Это подарок. Мой сын будет в ярости»

«Мой сын великолепно играет в прятки. Вы ни за что его не заметите»

Мечта родителей: удобные детские кресла прямо на чемоданах

«Сын (4 года) кота нарисовал... Думаю, книги Кинга есть кому иллюстрировать»

Ребенок — это когда ты знаешь имена всех этих странных мультяшек

Когда ты профессиональный игрок в американский футбол

Чтобы лучше спалось

В Белгороде снег. Ребенок жив, все нормально

«Не так, доченька, а вот так»

Папа обещал покататься на санках — папа покатался

С таким отцом спорить бесполезно

С мамой хорошо, а с папой интереснее

Какое из этих фото лучше всего отражает ваши родительские будни?