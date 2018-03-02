26 пар, которые четко знают, что в отношениях главное — терпение

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Говорят, брак держится на терпении. Причем каждый супруг уверен, что терпит именно он... А вот с чем именно приходится сталкиваться — об этом лучше всех знают пользователи интернета, которые смешно, но с любовью рассказывают о своих половинках. А что, по-вашему, необходимо для семейного счастья?

AdMe.ru представляет 26 фотографий о том, что странности второй половинки — то еще испытание. Но иногда лучше просто промолчать.

«Не смогла пойти за покупками сама, поэтому отправила своего парня, нарисовав на его ладошке размер необходимых мне сережек»

«Я. Просто. Хочу. Есть. А не фотографировать еду»

«Девушка очень сильно ругалась на меня сегодня. Я отправил ей это фото, и буря улеглась»

Каждый раз приходится терпеть это

«Моя девушка очень боится высоты. Она заставила себя забраться на вторую ступеньку стремянки, но испугалась, разрыдалась и звала меня»

«Отправились с подругой на уроки рисования. Она разозлилась, что я не хочу следовать указаниям»

«Мой парень настолько терпелив, что помог мне воплотить все мои задумки в жизнь»

«Парень подарил мне латук, думая, что это цветы»

Взял подругу на рыбалку

«Моя девушка 20 минут бегала и танцевала с коробкой на голове»

«Я наклонился, чтобы завязать шнурки, а моя девушка подумала, что я собираюсь сделать ей предложение. Ох и влетело же мне»

«Попросила парня прислать мне что-то сексуальное»

«Жена и котик уснули на мне. Буду сидеть, пока сами не проснутся»

«Мой парень пытался заменить кусочек пиццы кексом»

«Муж разрешает мне фотографировать его только один раз в год. В этом году для фотосессии я вручила ему нашего кота»

«Пожаловалась парню, что плохо себя чувствую, и попросила купить термометр. Он привез это»

«Термометр для мяса».

Попытка поладить с кошкой девушки закончилась полным фиаско

«Когда прошу парня приготовить завтрак, приходится потом есть такие шедевры»

«Девушка навела свои порядки, пока я был на работе»

«Обожаю, как готовит моя любимая девушка. Сегодня на ужин у нас, например, горелая вода»

«Пока мой парень играл в WoW, я успела разрисовать его спину. И у кого из нас больше терпения?»

«Когда я прошу парня принести какой-нибудь еды из бара»

«Жена хотела запечатлеть, как я играю с нашим щенком»

«Я постоянно и повсюду нахожу разбросанные ресницы»

Когда спрашиваешь у девушки, ела ли она печенье, а она отвечает «нет»

«Два часа лазил в мусорном ведре, чтобы доказать девушке, что это не кусочек упаковки от презерватива»

А что вам приходится терпеть ради любви? Расскажите нам о своем опыте, а лучше покажите фотографии.