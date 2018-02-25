26 фотографий, к которым у нас вагон и маленькая тележка вопросов

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Порой жизнь подкидывает сумасшедшие сюжеты в абсолютно рядовых ситуациях, от которых появляется так много вопросов, но нет ни одного ответа. Например, медведь, лениво сидящий в автомобиле, голубь, которого можно заподозрить в родстве с фламинго, или дельфин на заднем дворе. Впрочем, лучше смотрите сами, а то на словах не поверите, что такое бывает.

AdMe.ru собрал для вас 26 фотографий, глядя на которые так и хочется воскликнуть: «Какого черта тут вообще творится?!»

Последнее, что ожидаешь увидеть в туалете

Ходить ногами, толкать руками — прошлый век какой-то

Что вы вообще знаете о веселье?

Этот парень рыбачит в пустом пруду, на загруженной трассе, в спасательном жилете, короне из Burger King и с буйком, прикрепленным к велосипеду

«Моя подруга, которая работает в зоомагазине, прислала мне сегодня это»

Почему бы не помыть бампер бензином из топливного насоса?

«Не обращайте на меня внимания»

Безумие и отвага

Когда торговый центр затоплен, но тебе жизненно необходим перерыв на кофе

Есть хоть какие-то идеи, что тут вообще происходит?

Ничего особенного, просто медведь в ламборгини

«Я в таком же недоумении, что и парень сзади»

«Вот какую надпись я обнаружил на одной из заправочных станций моего города»

«Я никогда особо не понимал людей, пока я не вскрыл одного и не посмотрел, как же там все устроено».

Что эта одинокая корова делает на пляже?

Современный рыцарь в кольчуге из колечек от алюминиевых банок

«Флориду немного затопило, и ко мне во двор приплыл дельфин»

Переезд — дело для сильных духом

«Мой приятель работает в пиццерии. Сегодня он заскочил в подсобку что-то взять...»

Современное искусство вводит в замешательство

Когда нужно срочно сделать кое-что по работе

Собрание культа хороших мальчиков

Когда у тебя так много барахла, что дом буквально трещит по швам

Завораживающее сочетание гибкости и силы

У этого пассажира был день рождения, и стюардесса сделала ему корону из пакетиков от арахиса и шпажек для коктейлей

Тот момент, когда в туалет уже и не надо

«По моему двору разгуливает розовый голубь. На этом все»

А вы попадали в последнее время в ситуации, которые оставляли вас в недоумении? Поделитесь с нами в комментариях, попробуем разобраться вместе.