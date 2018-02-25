26 фотографий, к которым у нас вагон и маленькая тележка вопросов
Порой жизнь подкидывает сумасшедшие сюжеты в абсолютно рядовых ситуациях, от которых появляется так много вопросов, но нет ни одного ответа. Например, медведь, лениво сидящий в автомобиле, голубь, которого можно заподозрить в родстве с фламинго, или дельфин на заднем дворе. Впрочем, лучше смотрите сами, а то на словах не поверите, что такое бывает.
AdMe.ru собрал для вас 26 фотографий, глядя на которые так и хочется воскликнуть: «Какого черта тут вообще творится?!»
Последнее, что ожидаешь увидеть в туалете
Ходить ногами, толкать руками — прошлый век какой-то
Что вы вообще знаете о веселье?
Этот парень рыбачит в пустом пруду, на загруженной трассе, в спасательном жилете, короне из Burger King и с буйком, прикрепленным к велосипеду
«Моя подруга, которая работает в зоомагазине, прислала мне сегодня это»
Почему бы не помыть бампер бензином из топливного насоса?
«Не обращайте на меня внимания»
Безумие и отвага
Когда торговый центр затоплен, но тебе жизненно необходим перерыв на кофе
Есть хоть какие-то идеи, что тут вообще происходит?
Ничего особенного, просто медведь в ламборгини
«Я в таком же недоумении, что и парень сзади»
«Вот какую надпись я обнаружил на одной из заправочных станций моего города»
«Я никогда особо не понимал людей, пока я не вскрыл одного и не посмотрел, как же там все устроено».
Что эта одинокая корова делает на пляже?
Современный рыцарь в кольчуге из колечек от алюминиевых банок
«Флориду немного затопило, и ко мне во двор приплыл дельфин»
Переезд — дело для сильных духом
«Мой приятель работает в пиццерии. Сегодня он заскочил в подсобку что-то взять...»
Современное искусство вводит в замешательство
Когда нужно срочно сделать кое-что по работе
Собрание культа хороших мальчиков
Когда у тебя так много барахла, что дом буквально трещит по швам
Завораживающее сочетание гибкости и силы
У этого пассажира был день рождения, и стюардесса сделала ему корону из пакетиков от арахиса и шпажек для коктейлей
Тот момент, когда в туалет уже и не надо
«По моему двору разгуливает розовый голубь. На этом все»
А вы попадали в последнее время в ситуации, которые оставляли вас в недоумении? Поделитесь с нами в комментариях, попробуем разобраться вместе.
Фото на превью MoonEmojii/twitter