26 фото женских будней, в которых каждая узнает себя. Мы сочувствуем со слезами от смеха

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Чего хотят женщины? Да всего лишь лака для ногтей, который не будет отваливаться через 3 дня, колготок, которые не будут рваться от малейшего прикосновения, прически, которая продержится минимум полный день, макияжа, который не потечет через час... А еще заботливого мужчину, уютный дом, послушных детей. Мы думаем, что в этом нет ничего сложного, вот почему так бурно реагируем, когда что-то идет не так.

Редакция AdMe.ru посочувствовала и одновременно восхитилась девушками, которые отважились выложить свои неудачи в сеть, и надеется, что и вы испытаете то же самое.

Маленькая неприятность — повод проявить фантазию

И вроде все как обычно, кроме заднего плана

Не все так просто, как кажется

Ну почему, как только достигается желаемая длина, один ноготь обязательно ломается?

Интересно, если показать это мужчине, он догадается, что это такое?

Вероятно, автор — мужчина

От компактной пудры до рассыпчатой — одно неверное движение

«Волосы моей жены после 15 минут в горячем источнике, когда на улице —29 ºC»

Почему до сих пор не придумали нелипкий блеск для губ?

«Теперь она знает, как я чувствую себя, когда мы идем покупать одежду»

Есть только 2 пола

«Кухня. Мужчины».

Когда понадобилась третья спица, но лень вставать с дивана

Эта укладка не была предназначена для прогулки в горах

«Первый раз пришел к девушке в гости, а там...»

«Что вы знаете о подставах? Подстава — это порвать последние колготки, а денег 150 р., и их не хотелось тратить на колготки»

Когда рушатся традиции

«Это я после того, как воспользовалась купоном на стрижку»

Неужели это действительно трудно для мужчин?

«Мужчины! Пожалуйста, опускайте сиденье унитаза после себя. Заранее спасибо. Женщины». «Дамы! Вы сильные, независимые женщины, которым не нужно, чтобы мужчина опускал сиденье унитаза для вас. Вы боролись за это! В поддержку равенства полов, мужчины».

«Прошло 4 часа, продолжай заниматься своими делами, клянусь, я высох» — бесит эта серия лака для ногтей

Только девушки смогут понять всю боль этого совпадения: один ряд, один цвет свитера, одинаковый цвет волос

По-женски логично

Вселенная все уже решила за тебя

В отношении легинсов я всегда слишком оптимистична

«Ожидание». «Реальность».

«После работы я выгляжy кaк вcе те женщины, котоpых сыграл Стоянов в „Городке“»

Вот что для женщины страшнее смерти

Главное соревнование в жизни