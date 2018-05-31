26 фото, которые успокоят ваши нервы лучше ромашкового чая

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Каждого городского жителя каждый день окружают буквально сотни раздражающих мелочей. И поэтому даже простое созерцание образцового порядка, безупречной симметрии или идеального совпадения предметов, обнаруженных в неизбежном хаосе повседневной жизни, могут доставить просто невероятное удовлетворение.

AdMe.ru предлагает вам ненадолго отвлечься от суеты и стресса и посмотреть на свежую подборку фотографий, эффект от которых можно сравнить разве что с успокоительными таблетками.

Кроны этих деревьев не соприкасаются

Клубника выросла в форме идеального сердечка

«Наконец-то купил новый телефонный провод»

Ну это ли не мечта каждой хозяйки?

«Моя бабушка 4 года перепечатывала свои рецепты на машинке, и теперь эта коробка — семейное наследие»

Пролитая вода приняла форму идеального прямоугольника

Лестница в Японии

Когда почтальон — перфекционист

Зимняя дорога в Вайоминге

«Вот так встречаются ковровое покрытие и плитка в холле моего отеля»

Идеальный союз чашки и вафли

Сетевик и зарядка совпали как два кусочка пазла

«Моя посудомойка как будто специально создана для противня»

Набор туалетных принадлежностей в этом отеле безупречен вплоть до миллиметра

Природа — самый гениальный художник

Пыльца на каплях дождя

Эталонный рожок мороженого

Маленькие радости любого садовода — вырвать сорняк с корнем целиком

«Готовила утром омлет для дочки, и оказалось, что наша маленькая сковорода точно совпадает с размером тарелки»

Шиншилла с идеально круглой попой

«Книжная коллекция моего друга»

«Каждый день мой сосед умудряется припарковать свой грузовик в миллиметрах от лестницы»

«Моя швабра идеально проходит в щель между душем и стиральной машинкой»

«Пришел мой заказ с вешалками»

Каждый, кто хоть раз переезжал, поймет все великолепие этого кадра

Автосалон, в котором работают мастера парковки

А вы получаете особое удовольствие от подобных кадров и ситуаций? Или хаос и творческий беспорядок вам ближе по духу?