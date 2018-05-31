26 фото, которые успокоят ваши нервы лучше ромашкового чая
Каждого городского жителя каждый день окружают буквально сотни раздражающих мелочей. И поэтому даже простое созерцание образцового порядка, безупречной симметрии или идеального совпадения предметов, обнаруженных в неизбежном хаосе повседневной жизни, могут доставить просто невероятное удовлетворение.
AdMe.ru предлагает вам ненадолго отвлечься от суеты и стресса и посмотреть на свежую подборку фотографий, эффект от которых можно сравнить разве что с успокоительными таблетками.
Кроны этих деревьев не соприкасаются
Клубника выросла в форме идеального сердечка
«Наконец-то купил новый телефонный провод»
Ну это ли не мечта каждой хозяйки?
«Моя бабушка 4 года перепечатывала свои рецепты на машинке, и теперь эта коробка — семейное наследие»
Пролитая вода приняла форму идеального прямоугольника
Лестница в Японии
Когда почтальон — перфекционист
Зимняя дорога в Вайоминге
«Вот так встречаются ковровое покрытие и плитка в холле моего отеля»
Идеальный союз чашки и вафли
Сетевик и зарядка совпали как два кусочка пазла
«Моя посудомойка как будто специально создана для противня»
Набор туалетных принадлежностей в этом отеле безупречен вплоть до миллиметра
Природа — самый гениальный художник
Пыльца на каплях дождя
Эталонный рожок мороженого
Маленькие радости любого садовода — вырвать сорняк с корнем целиком
«Готовила утром омлет для дочки, и оказалось, что наша маленькая сковорода точно совпадает с размером тарелки»
Шиншилла с идеально круглой попой
«Книжная коллекция моего друга»
«Каждый день мой сосед умудряется припарковать свой грузовик в миллиметрах от лестницы»
«Моя швабра идеально проходит в щель между душем и стиральной машинкой»
«Пришел мой заказ с вешалками»
Каждый, кто хоть раз переезжал, поймет все великолепие этого кадра
Автосалон, в котором работают мастера парковки
А вы получаете особое удовольствие от подобных кадров и ситуаций? Или хаос и творческий беспорядок вам ближе по духу?
Фото на превью SpanishInhaler/reddit, TakeruDavis/reddit