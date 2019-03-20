26 человек, которые столкнулись с несправедливостью и не смогли молчать

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Вас тоже бесит, когда браузер заставляет проходить капчу? Или когда через стены в доме слышны подробности личной жизни соседей? В мире полно раздражающих ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но большинство из них можно победить, отыскав нестандартное решение или поделившись со всем миром.

Герои подборки AdMe.ru немного устали от досадной несправедливости этого мира.

«На случай, если вам интересно, почему женщины так заморачиваются с размером одежды: все джинсы на этом фото одного и того же размера»

И здесь заявлены одни и те же размер и длина, но светлые джинсы короче на 13 см

А в этом тату-салоне устали от клиентов, которые пытаются сбить цену

«Если ваша кузина сделает это за $ 25 и упаковку пива, то зачем вы тратите наше время?!»

Полки в ванной уже прогибаются, а твоя кожа все равно недовольна

«Коллегу утомило, что к ней все подкрадываются»

Если снял номер в отеле с таким «бассейном», стоит предупредить остальных

Когда нет сил выяснять, кто из домашних использует твою мочалку

Жизнь блогера опасна и трудна

Воспользоваться утюгом из гостиницы было плохой идеей

У вас тоже так, когда не нужно на работу?

Хотел попить чаю, но чуть не остался без глаз

«Эта столешница убивает меня, а домашним нет до нее дела»

Почему люди не снимают пленку после покупки телефона, ноутбука, окон? Как будто это убережет вещь от обесценивания

Когда надоело доказывать роботам, что ты — человек

Подставка для напитка делает его визуально вдвое больше. Ну не наглость ли?

Видимо, очень спешили закончить к обеду, а после обеда переделывать было лень

«А персики мягкие?»

Хуже только ветреная погода после часовой укладки

«Надоело слушать стоны соседей, и я сделал звукоизоляцию стены»

Когда шнурки постоянно рвутся

Ну вот зачем ты так делаешь, Amazon?

Когда каждый второй спорит с кассиром

«Глаза слезились при нарезке лука, и я нашел выход»

«Мой держатель для телефона, напечатанный на 3D-принтере, нагрелся на солнце и сжался»

Глубина карманов в женских джинсах: кем и для кого она создана?

Обман маркетологов, знакомый каждой

С кем из героев нашей подборки вы солидарны?