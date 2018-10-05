25 суровых и хладнокровных котов, с которыми шутки плохи

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За котами прочно закрепилось амплуа милых комочков шерсти, которых хочется гладить не переставая. И все же есть среди них настолько брутальные личности, что сюсюкаться с ними не придет в голову абсолютно никому. И дело не только в их грозном выражении мордашки или выдающихся клыках — некоторых из них даже медведи боятся.

AdMe.ru нашел фотографии самых суровых и хладнокровных котиков. Глядя на них, задаешься вопросом: а то ли животное называют царем зверей?

1. Спасенные при пожаре питомцы в Дании и России. Сразу понятно, в какой стране живут котики, а в какой — коты

2. Когда точно знаешь, что человек находится в этом доме с одной целью: чтобы тебе было удобно

3. Настоящим мужчинам не к лицу поддаваться всем этим нежностям

4. Самый надежный и бдительный консьерж — это котсьерж

5. Так выглядит настоящий граф Мрякула

6. «Зубы, говоришь, почистить? На кухне раковина есть»

7. «Ты никуда не поедешь!»

8. Эти двуногие из IKEA понаизобретают, а тебе живи потом с этим

9. «Он любит смотреть Netflix вместе с нами. Если мы начинаем разговаривать, он поворачивается и смотрит на нас, пока мы не замолчим»

10. А через секунду случился большой кусь

11. Когда ты грозен и суров, но не можешь отказаться от бабушкиных угощений

12. «Сегодня утром я помыл своих котов, и теперь они смотрят на меня вот так. Мне стоит волноваться?»

13. Ласковый и нежный зверь. Просто сейчас он не в духе

14. «Да пребудет с тобой сила»

15. «На днях родственница оставила у меня своего йорка на несколько дней. Сразу видно, что по этому поводу думает кот»

16. «Руки убрал от ребенка!»

17. «Я бы мог тебя убить, но кто тогда меня покормит?»

18. «Пока еще не знаю, что я натворил»

19. Когда ты настолько суров и пушист, что тебе наплевать, когда там включат отопление

20. «Сегодня я проходил собеседование у кота моей новой девушки»

21. Он выглядит так, будто в две смены вкалывает на заводе, чтобы прокормить семью

22. Зло не дремлет. Оно сутками думает, как еще напакостить

23. Осенью можно быть только хмурым, потому что март ой как нескоро...

24. Когда ты настолько суров, что тебя боятся даже медведи

25. «Вот с таким видом меня встретил кот, когда я вернулся домой поздно ночью»

А у вас дома живет кот? Насколько он суров по шкале от 0 до 10?