25 редких вещей и явлений, увидев которые вы будто мир заново откроете

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Наш мир настолько богат редкими вещами и явлениями, что человек никогда не перестанет удивляться. Поэтому восклицать: «Теперь я видел все!» — в какой-то мере неуместно, и вот свежие фотографии и гифки, которые это доказывают. Вот вы видели когда-нибудь фотографию разрешением 365 гпикс? А чтобы узнать, насколько эффективен солнцезащитный спрей, достаточно посмотреть на него под ультрафиолетом.

AdMe.ru собрал очередную порцию фотографий, которые будут интересны даже тем, кто считает, что его уже ничем не удивить.

1. Лазерная резка выкройки джинсов

2. Солнцезащитный спрей под ультрафиолетом

3. Голубой омар, шансы поймать которого — один на миллион (он, кстати, был отпущен на свободу)

4. Крупнейшая в мире панорамная фотография (разрешением 365 гпикс)

Кстати, тут вы можете рассмотреть эту фотографию во всех подробностях.

5. Внедорожник, которому любые горы нипочем

6. Гигантская кукла-марионетка, управляемая группой людей

7. Волна при замедленном проигрывании

8. Туристы спешат выбраться из горящего Национального парка Глейшер (США)

Это видео похоже на кадры из фильма-катастрофы. К счастью, авторам, двум путешественникам по имени Чарли и Джастин, удалось выбраться из горящего леса. Правда, автомобиль спасти не вышло.

9. Серфинг без волн

10. Вы видели когда-нибудь летающего павлина? И мы нет, до этого момента

11. Крокодил-альбинос

12. Профи по метанию камней по воде

13. С помощью МРТ можно увидеть артерии в мозге

14. Вы когда-нибудь видели двойное сальто, выполненное с места?

15. Завихрение от бумажного самолета

16. Комнаты для курящих (слева) и некурящих пассажиров в аэропорту Da Nang, Вьетнам

17. Как вам такие арбузы?

18. Высокоскоростная лазерная гравировка

19. На дисплее почти закрытого ноутбука проигрывается графическая анимация, которая отображается на клавиатуре

20. Спиралевидная палочка поднимается вверх по струйке воды

21. Вот что значит синхронность

22. Фантастическая скульптурная композиция, вырезанная из одного куска дерева

23. Такое заснять на видео — настоящая удача

24. Гигантское штормовое облако в Вайоминге, США

25. Международная космическая станция пролетает на фоне Луны

Что из увиденного впечатлило вас больше всего?