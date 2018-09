25+ попугаев, которые заработали черный пояс по харизме

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

При всей нашей необъятной любви к кошачьей и песьей братии мы вынуждены признать, что у них в интернете нашлась нешуточная конкуренция. Шкодные попугаи дарят своим хозяевам бесчисленные поводы для снимков и историй, которыми можно поделиться со всем онлайн-миром.

Редакция AdMe.ru уже выбрала себе любимчиков среди пернатых звезд, а теперь делится с вами хорошим настроением.

Вдарим рок по этой дыре

Я почти слышу, как он мурчит!

С гордостью представляем вашему вниманию: шпопугат!

Рассержен ронин,

Воина честь задета,

Попка дурак.

Лидер людей-икс, Чарльз Ксавье, подключает себя к церебро, чтобы отыскать всех мутантов на земле

Когда вы с другом услышали любимую песню

Просто ребята заскочили позавтракать со мной

Никогда. Никогда не делайте замену лиц с попугаем

Кеша, я твой отец!

Нет, ты чего уставился-то?!

Когда немного вышел из себя

Самая гордая мамочка

Попугай-татарин

Если ваша любовь не похожа на это, то это не любовь вообще

Воплощение домашнего уюта

Потому что сидеть на плече — мейнстрим

Fashion is Кеша’s profession

Мой личный способ утоления жажды

У всех нас есть такой друг

Меня видно — меня не видно

Когда сталкиваешься лицом к лицу со своим раздутым самомнением

Это самые милые роллы, которые я когда-либо заказывал

My heart will go on

Мое алоэ какое-то странное...

Держи ритм!

Иногда просто нужно найти себя