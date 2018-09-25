25+ попугаев, которые заработали черный пояс по харизме
При всей нашей необъятной любви к кошачьей и песьей братии мы вынуждены признать, что у них в интернете нашлась нешуточная конкуренция. Шкодные попугаи дарят своим хозяевам бесчисленные поводы для снимков и историй, которыми можно поделиться со всем онлайн-миром.
Редакция AdMe.ru уже выбрала себе любимчиков среди пернатых звезд, а теперь делится с вами хорошим настроением.
Вдарим рок по этой дыре
Я почти слышу, как он мурчит!
С гордостью представляем вашему вниманию: шпопугат!
Рассержен ронин,
Воина честь задета,
Попка дурак.
Лидер людей-икс, Чарльз Ксавье, подключает себя к церебро, чтобы отыскать всех мутантов на земле
Когда вы с другом услышали любимую песню
Просто ребята заскочили позавтракать со мной
Никогда. Никогда не делайте замену лиц с попугаем
Кеша, я твой отец!
Нет, ты чего уставился-то?!
Когда немного вышел из себя
Самая гордая мамочка
Попугай-татарин
Если ваша любовь не похожа на это, то это не любовь вообще
Воплощение домашнего уюта
Потому что сидеть на плече — мейнстрим
Fashion is Кеша’s profession
Мой личный способ утоления жажды
У всех нас есть такой друг
Меня видно — меня не видно
Когда сталкиваешься лицом к лицу со своим раздутым самомнением
Это самые милые роллы, которые я когда-либо заказывал
My heart will go on
Мое алоэ какое-то странное...
Держи ритм!
Иногда просто нужно найти себя
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