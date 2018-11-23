25 пользователей сети, которые не смогли удержать язык за зубами

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Есть люди, которых хлебом не корми — дай кого-нибудь подколоть. Именно они способны любой пост в интернете превратить в уморительный анекдот и никогда не лезут за словом в карман, чтобы метко прокомментировать что угодно: от фотографий красивых интерьеров до рецептов полезных завтраков.

AdMe.ru очень ценит этих атлантов интернет-юмора и готов поделиться свежей подборкой шуток от гениев сарказма и наблюдательности.

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