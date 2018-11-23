25 пользователей сети, которые не смогли удержать язык за зубами
Есть люди, которых хлебом не корми — дай кого-нибудь подколоть. Именно они способны любой пост в интернете превратить в уморительный анекдот и никогда не лезут за словом в карман, чтобы метко прокомментировать что угодно: от фотографий красивых интерьеров до рецептов полезных завтраков.
AdMe.ru очень ценит этих атлантов интернет-юмора и готов поделиться свежей подборкой шуток от гениев сарказма и наблюдательности.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Какой комментарий рассмешил вас больше всего? А может, это вы — непризнанный герой саркастического фронта и легко можете и сами придумать не менее смешную подпись?