25 маркетинговых приемов, которыми мы сыты по горло

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Порой маркетологи используют запрещенные ходы, для того чтобы заставить нас купить определенные товары. И эти самые ухищрения очень часто по-настоящему раздражают, но тем не менее мы продолжаем попадаться на эти дурацкие уловки снова и снова. Интернет-пользователи поделились фотографиями уловок адового маркетинга, с которыми им пришлось столкнуться.

AdMe.ru собрал для вас 25 снимков, на которых запечатлены настоящий страх и ужас потребителя.

Ветчины много не бывает! И правда...

Когда очень важно читать то, что написано мелким шрифтом

«Общественная парковка. $ 4 каждые 10 минут».

Вместо пластилина — кусок картона

«Меня пытаются убедить, что внутри больше патронов, чем есть на самом деле»

«Мой пирожок только наполовину с вишней»

В этом рулоне было всего 20 наклеек

«Самая честная распродажа из всех, что я видел»

«Сэкономь $ 0!»

«Думал, что у меня еще четверть флакона одеколона. Нет, сплошное стекло»

Ну почему нельзя добавить шестую таблетку?

Какие-то окаменелости вместо шоколадных снеков

То, как они скрывают реальный объем бальзама за наклейкой

«Мы дадим вам на 25 % больше», — говорили они

Большая коробка разочарования

Отметка на стаканчике обозначает количество льда. И только остальное — напиток

Оказывается, «на 25 % меньше» касается не цены

«Мои ожидания и так были занижены, но я все равно разочарован»

Имперские штурмовики уже не те

Вас тоже раздражают эти сбивающие с толку окошечки?

Вот это щедрость!

«Либо упаковка врет, либо кто-то уже облизал мое мороженое»

Компания по уходу за газонами разбрасывает по району ненастоящие деньги с приклеенной рекламой своих услуг

Расстояние между треугольниками стало больше при неизменной длине шоколадки

Сплошное разочарование

А за такое вообще отлупить надо!

Это оливковое масло даже дешевым не было

«90 % подсолнечного масла и 10 % оливкового масла».

А какие маркетинговые штучки достали вас?