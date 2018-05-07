25 маркетинговых приемов, которыми мы сыты по горло
Порой маркетологи используют запрещенные ходы, для того чтобы заставить нас купить определенные товары. И эти самые ухищрения очень часто по-настоящему раздражают, но тем не менее мы продолжаем попадаться на эти дурацкие уловки снова и снова. Интернет-пользователи поделились фотографиями уловок адового маркетинга, с которыми им пришлось столкнуться.
AdMe.ru собрал для вас 25 снимков, на которых запечатлены настоящий страх и ужас потребителя.
Ветчины много не бывает! И правда...
Когда очень важно читать то, что написано мелким шрифтом
«Общественная парковка. $ 4 каждые 10 минут».
Вместо пластилина — кусок картона
«Меня пытаются убедить, что внутри больше патронов, чем есть на самом деле»
«Мой пирожок только наполовину с вишней»
В этом рулоне было всего 20 наклеек
«Самая честная распродажа из всех, что я видел»
«Сэкономь $ 0!»
«Думал, что у меня еще четверть флакона одеколона. Нет, сплошное стекло»
Ну почему нельзя добавить шестую таблетку?
Какие-то окаменелости вместо шоколадных снеков
То, как они скрывают реальный объем бальзама за наклейкой
«Мы дадим вам на 25 % больше», — говорили они
Большая коробка разочарования
Отметка на стаканчике обозначает количество льда. И только остальное — напиток
Оказывается, «на 25 % меньше» касается не цены
«Мои ожидания и так были занижены, но я все равно разочарован»
Имперские штурмовики уже не те
Вас тоже раздражают эти сбивающие с толку окошечки?
Вот это щедрость!
«Либо упаковка врет, либо кто-то уже облизал мое мороженое»
Компания по уходу за газонами разбрасывает по району ненастоящие деньги с приклеенной рекламой своих услуг
Расстояние между треугольниками стало больше при неизменной длине шоколадки
Сплошное разочарование
А за такое вообще отлупить надо!
Это оливковое масло даже дешевым не было
«90 % подсолнечного масла и 10 % оливкового масла».
А какие маркетинговые штучки достали вас?
Фото на превью tacticalBOVINE / reddit