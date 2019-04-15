25 маминых поступков, о которых невозможно было не рассказать всему интернету

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У родителей с позитивным взглядом на мир дети растут более уверенными в себе и оптимистичными, что помогает им быстрее адаптироваться в социуме. Так что ситуации, которые заставляют детей краснеть, возмущаться и в целом стесняться своих близких, на самом деле полезны. Это намек для мам: берегите свое чувство юмора.

AdMe.ru уверен, что быть мамой — особый навык, который включает в себя оптимизм, самоотверженную любовь и немного пофигизма.

Лишь мудрый работодатель оценит такую причину

«Попросила маму открыть жалюзи для моих цветов. Она сделала все что могла, и даже больше»

Зачем покупать штангу, если у тебя их уже две?

«Моя мама вчера пыталась постричь моего племянника. Ору вот уже 24 часа подряд»

«Обсуждаем с девочками, как мамы реагируют на татуировки»

«Мама прислала письмо с темой „Фото из Нью-Йорка“. Там был только один снимок»

Преподнесла жизненный урок

«Она либо спряталась в углу, либо у меня растет начинающий мастер побега»

«Мама купила этот мяч с зубами для нашей собаки, и это самая забавная вещь, которую мне приходилось видеть»

«Ну когда ты уже начнешь одеваться как девушка?! Ну в кого ты такая пошла?!»

«А я думал, что мама сделала для меня пирожные»

«Мама даже не предложила мне мороженое, зато купила его нашей собаке»

«Попросила маму прислать фото моей собаки. Вот что я получила»

Опция по умолчанию, как вымытая посуда и заправленная постель

Когда зашел к маме в гости, а она подарила тебе полотенца: «Всегда в хозяйстве пригодятся». До конца жизни хватит

"Я попросила маму отправить мне тканевые маски и помаду из Таиланда.

Мама:

Наверное, хорошо помнит свою молодость

Когда ты — мама и у тебя дома есть только детские пластыри с Пикачу

Для достижения цели все методы хороши

«Моя мама купила своему псу свитер. Когда я спросила, почему именно розовый, она сказала: „Он и так достаточно уверен в своей мужественности“»

Когда попросила маму отправить вещи

Вам это знакомо?

«Спросила у мамы, как дела, и она написала: „Просто работаю“, а через 3 часа прислала мне это»

«Готово!»

«Посмотрите, как моя мама нарисовала моего кота»

«Но голос ведь красивый, доча»

Как считаете, все мамы немного похожи? Кого из героев статьи вы понимаете? В ком узнаете себя или свою маму?