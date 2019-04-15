25 маминых поступков, о которых невозможно было не рассказать всему интернету
У родителей с позитивным взглядом на мир дети растут более уверенными в себе и оптимистичными, что помогает им быстрее адаптироваться в социуме. Так что ситуации, которые заставляют детей краснеть, возмущаться и в целом стесняться своих близких, на самом деле полезны. Это намек для мам: берегите свое чувство юмора.
AdMe.ru уверен, что быть мамой — особый навык, который включает в себя оптимизм, самоотверженную любовь и немного пофигизма.
Лишь мудрый работодатель оценит такую причину
«Попросила маму открыть жалюзи для моих цветов. Она сделала все что могла, и даже больше»
Зачем покупать штангу, если у тебя их уже две?
«Моя мама вчера пыталась постричь моего племянника. Ору вот уже 24 часа подряд»
«Обсуждаем с девочками, как мамы реагируют на татуировки»
«Мама прислала письмо с темой „Фото из Нью-Йорка“. Там был только один снимок»
Преподнесла жизненный урок
«Она либо спряталась в углу, либо у меня растет начинающий мастер побега»
«Мама купила этот мяч с зубами для нашей собаки, и это самая забавная вещь, которую мне приходилось видеть»
«Ну когда ты уже начнешь одеваться как девушка?! Ну в кого ты такая пошла?!»
«А я думал, что мама сделала для меня пирожные»
«Мама даже не предложила мне мороженое, зато купила его нашей собаке»
«Попросила маму прислать фото моей собаки. Вот что я получила»
Опция по умолчанию, как вымытая посуда и заправленная постель
Когда зашел к маме в гости, а она подарила тебе полотенца: «Всегда в хозяйстве пригодятся». До конца жизни хватит
"Я попросила маму отправить мне тканевые маски и помаду из Таиланда.
Мама:
Наверное, хорошо помнит свою молодость
Когда ты — мама и у тебя дома есть только детские пластыри с Пикачу
Для достижения цели все методы хороши
«Моя мама купила своему псу свитер. Когда я спросила, почему именно розовый, она сказала: „Он и так достаточно уверен в своей мужественности“»
Когда попросила маму отправить вещи
Вам это знакомо?
«Спросила у мамы, как дела, и она написала: „Просто работаю“, а через 3 часа прислала мне это»
«Готово!»
«Посмотрите, как моя мама нарисовала моего кота»
«Но голос ведь красивый, доча»
Как считаете, все мамы немного похожи? Кого из героев статьи вы понимаете? В ком узнаете себя или свою маму?
Фото на превью Livotovas / twitter