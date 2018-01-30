25 фотографий, от эмоциональности которых может треснуть экран

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть фотографии, которые можно безжалостно удалить. А бывают снимки, которые заставляют смеяться или безутешно плакать, врезаются в память и порой даже меняют отношение человека к миру.

AdMe.ru нашел 25 потрясающих снимков интернет-пользователей, которые трогают нас до глубины души.

Спасибо, бро!

Счастье через край — это вот так!

Маргарет Бекема была вынуждена оставить школу и ухаживать за своей семьей. Свой диплом она получила спустя несколько десятилетий — в 97 лет

«Мой сын сегодня в первый раз увидел снег»

Детство, не знающее расовых предрассудков

«Химиотерапия — не так я себе представляла свой 21-й день рождения. Но, если я доберусь до своего 22-го дня рождения, я не имею права жаловаться!»

«Бабуля в первый раз разговаривает со мной по FaceTime»

«Вчера я сделал предложение любимой. Я так счастлив, что мои щеки сводит от улыбки»

«Мой пес впервые на пляже»

«У моего сына редкое генетическое заболевание — гипотрихоз. Недавно он вышел из больницы, а я успел сделать этот чудесный снимок»

Папа Франциск без смущения обнимает человека с нейрофиброматозом

«Когда в школе выдаются особенно плохие дни, дочь ложится и обнимает своего лучшего друга»

«Мой дедушка спустя много лет встретил своего командира»

«Вчера я потерял лучшего друга после 12 лет дружбы. Это его последнее фото»

Этот парень взял на руки парализованного брата, чтобы финишировать вместе с ним в соревнованиях по триатлону IronMan

«Прошлую ночь моя 2-месячная дочь спала, не просыпаясь, в течение 8 с половиной часов. Эта фотография полностью передает и мое счастье тоже»

«Моя дочь и кошка всегда спят, касаясь друг друга»

«Дочь хотела мамин напиток на день рождения»

Просто кот первый раз едет в машине

Старший брат стал свидетелем первого поцелуя младшего брата

Пес, которого забрали, а затем снова вернули в приют

Марио проработал в зоопарке 25 лет, несмотря на умственные отклонения. Перед тем как лечь в больницу с опухолью мозга, он пришел попрощаться с любимыми жирафами. Умные животные подошли и поцеловали его

«Мой друг провел в коме 42 дня. Недавно он очнулся с желанием поесть тако. После того как врачи сняли запрет на фастфуд, он смог насладиться едой. Никогда не видел его таким счастливым»

«Наш пес был грустным из-за воротника, но, к счастью, сынишка был готов поднять ему настроение»

Трогательное прощание слонов перед тем, как они отправятся в разные зоопарки и расстанутся навсегда

Какое фото подняло вам настроение? А какое заставило погрустить? Возможно, в вашей коллекции тоже есть сильные фотографии — поделитесь ими с нами.