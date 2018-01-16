25 фотографий, которые заставят ваше воображение работать

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Не верите, что окружающие нас вещи тоже имеют свои чувства? А зря! Стоит только оглянуться вокруг, и можно увидеть, как привычные предметы «смеются» или «удивляются», да и вообще являются совсем не тем, чем кажутся. AdMe.ru собрал для вас лучшие примеры фотографий, которые помогут обнаружить в нашем обыденном мире нечто совершенно удивительное за счет неожиданных ассоциаций.

Черепахи или двое бородатых мужчин?

У одной из коробок был плохой день

Кажется, этот бинокль снимался в каком-то известном мультфильме

Этот ценник больше похож на человечка с рукой

Рафаэль, ты ли это?

Кажется, эта швабра не в восторге от своей работы

Сиденья тоже впечатлены игрой

Кажется, будто это робот проваливается в песок, но пытается удержаться

Подставку для еды кто-то сильно рассмешил

Довольный бык в кабинете стоматолога

«Мы с друзьями смеялись несколько часов, увидев машину слева»

Замерзшая вода напоминает топографическую карту

Правая розетка надела очки виртуальной реальности, а другие испуганно смотрят на это

Благодаря отражению кажется, что багажник машины на улице полон пирожными

Когда тренажер не в восторге, что ты выбрал его

За что эта леди злится на меня?

Дорогая, подай, пожалуйста, Барта

«Узоры на моем окне напоминают снежный лес»

Очень счастливая шея

Когда зашел в уборную к Снежной королеве

Кажется, наполнитель этого мяча для гольфа сделан из мяса

Счастливая улыбка

Кажется, можно даже услышать, как они поют

Печенье или корги, который наблюдает за тобой?

Смущенный держатель для пакетов

А вам приходилось видеть вещи, которые кого-то или что-то очень сильно напоминают? Или, возможно, вы помните интересные сравнения из детства? Расскажите в комментариях, на что способна сила вашего воображения!