25 человек, которым жизнь приготовила подлянку, и это навсегда останется в семейном фотоархиве

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За секунду до неизбежного вместо того, чтобы крикнуть: «Отойди! Обернись! Осторожно!» — мы способны лишь с замиранием сердца наблюдать за происходящим. Правда, некоторые из нас умудряются еще нажать на кнопку фотоаппарата.

AdMe.ru собрал фотографии, снятые за доли секунды до мини-катастрофы. Надеемся, у героев снимков все закончилось благополучно.

Убери палец!

Похоже, он сейчас промокнет до нитки

Глазной захват

Я поймаю тебя! А нет, не поймаю...

«Моя коллега подожгла себе волосы, когда задувала свечи на торте. Прошло несколько секунд, прежде чем мы осознали, что происходит»

Когда интервью не задалось

Просто семейное фото

«Кажется, моему чашечному замку пришел конец»

А она и не подозревает

«Тот момент, когда сестра меня уронила, навсегда остался в нашем фотоархиве»

Упс!

«Друг сфотографировал меня на соревнованиях по кроссфиту»

Задача — поймать ключи на американских горках

Осталось несколько секунд до «Блин, это больно!»

Это вряд ли хорошо закончится

Идеальное попадание

Фото с пчелой

Лизь!

«Я почти поймал мяч»

Бульк!

«Хорошо получаться на фото — моя суперспособность»

Мир глазами вратаря

Раз, два, тр...