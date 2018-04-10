25 фото «до и после», от которых сложно оторвать взгляд
Каждый по-своему видит перемены: один подмечает, как изменились компьютеры за 58 лет, другой делится своим прогрессом в рисовании за 10 лет, а кто-то повторяет любимое семейное фото спустя десятилетия. Но на все эти кадры одинаково интересно взглянуть.
AdMe.ru собрал для вас необычные примеры фотографий «до и после», которые могут вас удивить.
Художник сделал бюст Роналду, а потом решил, что стоит попытаться еще раз
«Я могу не переживать, что моего ребенка подменили в роддоме»: за 3 недели до родов и через 3 недели после
Вот во что может превратить милую девочку мастер по гриму
Растут не только города, но и реки
Автопортрет художника в 13 лет и в 23 года
Чудеса природы: брамея до и после метаморфозы
Любовь, которая преображает
За 13 лет с нуля до гиперреализма
Берлинская стена когда-то казалась вечной
Заменили памятник, потому что он был «слишком страшным»
Солдат спас щенка на войне и получил самого верного друга
Современная медицина позволяет даже реконструировать лицо
Целое озеро может исчезнуть в любой момент
Эта девочка победила рак, и вот как она выглядит спустя 10 лет
Полено, которое превратилось в Гендальфа
После травмы парню пришлось заново учиться рисовать, и вот его прогресс
«Звездные войны» хороши во все времена
Лучшее в старых семейных фото — это возможность их повторить
Вот что промышленность может сделать с природой
Участница схватки за Богсайд (Дерри, Ирландия) снялась на том же месте
А вы когда-нибудь видели стриженую альпака?
Шах и мат, это не телефоны виноваты
До и после нанесения тонального крема
Когда совсем немного подрос
58 лет прогресса
Бонус: кот до и после поездки в ветеринарную клинику
Может, у вас тоже есть интересные фотографии «до/ после», которыми вы готовы поделиться в комментариях?
Фото на превью borrow_a_feeling / reddit