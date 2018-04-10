25 фото «до и после», от которых сложно оторвать взгляд

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Каждый по-своему видит перемены: один подмечает, как изменились компьютеры за 58 лет, другой делится своим прогрессом в рисовании за 10 лет, а кто-то повторяет любимое семейное фото спустя десятилетия. Но на все эти кадры одинаково интересно взглянуть.

AdMe.ru собрал для вас необычные примеры фотографий «до и после», которые могут вас удивить.

Художник сделал бюст Роналду, а потом решил, что стоит попытаться еще раз

«Я могу не переживать, что моего ребенка подменили в роддоме»: за 3 недели до родов и через 3 недели после

Вот во что может превратить милую девочку мастер по гриму

Растут не только города, но и реки

Автопортрет художника в 13 лет и в 23 года

Чудеса природы: брамея до и после метаморфозы

Любовь, которая преображает

За 13 лет с нуля до гиперреализма

Берлинская стена когда-то казалась вечной

Заменили памятник, потому что он был «слишком страшным»

Солдат спас щенка на войне и получил самого верного друга

Современная медицина позволяет даже реконструировать лицо

Целое озеро может исчезнуть в любой момент

Эта девочка победила рак, и вот как она выглядит спустя 10 лет

Полено, которое превратилось в Гендальфа

После травмы парню пришлось заново учиться рисовать, и вот его прогресс

«Звездные войны» хороши во все времена

Лучшее в старых семейных фото — это возможность их повторить

Вот что промышленность может сделать с природой

Участница схватки за Богсайд (Дерри, Ирландия) снялась на том же месте

А вы когда-нибудь видели стриженую альпака?

Шах и мат, это не телефоны виноваты

До и после нанесения тонального крема

Когда совсем немного подрос

58 лет прогресса

Бонус: кот до и после поездки в ветеринарную клинику

Может, у вас тоже есть интересные фотографии «до/ после», которыми вы готовы поделиться в комментариях?