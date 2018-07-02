25 доказательств того, что быть девушкой в современном мире безумно сложно

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Женщин называют прекрасной половиной человечества, и это звание их по праву. Восхитительные и неординарные красотки, они частенько заставляют мужчин раскрывать в немом изумлении рты и писать пламенные письма с просьбами вернуть украденные сердца. Но девушкам от этого живется не легче. Читайте о том, с какими трудностями приходится сталкиваться этим нежным и порой чертовски ранимым созданиям.

AdMe.ru все же верит, что жизнь героинь следующих 25 фото не всегда состоит из неудач, а лишь изредка подкидывает им задачки, ставящие в тупик.

«Не думала, что моя жизнь повернется таким образом»

«Росс прислал вам новое сообщение». «Чендлер прислал вам новое сообщение».

Когда желание следовать моде наносит серьезный удар по разнообразию твоего гардероба

Тот момент, когда твой муж немного выпил и тебе приходится забирать его байк домой

Когда гонишься за модой, но она пока обгоняет

«Как моя мама делает покупки онлайн»

«Либо она развелась, либо вышла замуж за Грута»

Когда хочется, чтобы твой смартфон был чуточку сообразительнее

«Я просто хотела показать правду. Извините, парни, но на втором фото настоящая я»

Когда слов уже не хватает, на помощь приходят домашние питомцы

«Не обращай на меня внимания, просто продолжай, отлично»

Когда внутри тебя всю жизнь борются два человека

Авария не повод расслабляться: вдруг именно в этот момент подъедет тот самый принц

Когда хочешь предстать на вечеринке во всей красе, но на улице жуткая погода

Мы все сильные и независимые люди, но папа лучше знает, что делать с машиной

Когда хочется быть красивой, несмотря на риски

От любви до ненависти не то что один шаг — всего пара секунд... и тарелка хлопьев

А что, даже женщины-военные хотят быть красивыми

Просто не хочется прятать за бахилами свои новые босоножки

«Сестра получила эту записку в кафе, где она работает»

«Надеюсь, это лучше чаевых. Напиши мне как-нибудь. Парень в черной толстовке».

Когда хочешь показать мужу, кто в доме хозяин, но что-то идет не так

Девушке пришлось притвориться своей бабушкой, чтобы продавцы наконец разрешили ей купить алкоголь

Боль, которую могут понять все обладательницы идеального маникюра

«Мой парень попросил меня сообщать ему о ходе футбольного матча, пока он добирается домой»

Когда хотела впечатлить работодателя, но креативность сорвалась с поводка

От души надеемся, что эта девушка нашла самого крутого работодателя в мире. А с какими трудностями на нелегком жизненном пути представительниц прекрасной половины человечества приходилось сталкиваться вам?