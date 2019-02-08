25 детей, которым пришлось резко повзрослеть

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Сколько бы ни упрекали социологи представителей современного поколения в инфантилизме, некоторые дети относятся к жизни гораздо серьезнее, чем взрослые. Стоит только посмотреть, как ловко они справляются с житейскими неприятностями, как стойко переживают первые неудачи и какие взвешенные решения принимают, и сразу становится понятно, что наше будущее в надежных руках.

Пользователи сети охотно делятся неожиданными реакциями малышей на происходящие в их жизни события, и AdMe.ru лишний раз убеждается в том, что многие дети по степени разумности, находчивости и накала страстей дадут фору любому взрослому.

1. «Дочка захотела отметить 100-й день посещения детского сада в образе 100-летней старушки»

2. «Так мой 2-месячный сын посмотрел сегодня на меня, когда я неодетой вышла из душа»

3. Женская ревность не имеет возрастных границ

4. «Если у меня когда-нибудь будет сын, я куплю ему такую футболку»

«Я все еще живу с родителями».

5. Еще одно доказательство того, что малыши — это просто маленькие взрослые

6. «Похоже, моему сыну пора баллотироваться в президенты»

7. Ничто так не придает возраста и солидности, как небольшая новенькая бензопила

8. «Мой 4-летний сын очень горд тем, что собрал мне ланч на работу»

9. Любишь гонять на мопеде как взрослый — люби и штрафы оплачивать!

10. «Сын сказал, что устал... Пожалуй, быть тремя разными супергероями одновременно слишком тяжело для ребенка»

11. «Моя 2-летка в процессе осознания того, что не все на свете еда»

12. Кажется, этот малыш не на шутку озадачен своими сестрами-близняшками

13. «Мой 8-летний брат закончил уборку в своей комнате»

14. «Только что рядом со мной припарковался маленький мальчик. И да, он двигался задним ходом»

15. «Спутник моей старшей дочери на выпускном не умеет завязывать галстук. К счастью, ему помогла моя 8-летка»

16. «Дочка еще не разговаривает, но принесла игрушки, чтобы объяснить мне, что она хочет гавайскую пиццу»

17. «6-летняя дочь меняет масло в моем „харлее“»

18. Когда родители изо всех сил пытаются продлить нам детство, а получается совсем наоборот

19. «Новорожденная сестренка оказалась гораздо тяжелее кукол, на которых она тренировалась»

20. Тату для папы от мастера

21. «Мой племянник выглядит как полуторагодовалый малыш и 46-летний страховой агент одновременно»

22. «Сын потратил с трудом заработанные за 2 месяца деньги на крутой толковый словарь»

23. «Крик измученной души моей 5-летней племянницы»

«Ну почему ночь такая долгая?»

24. «Так мой 3-летний сын поступил, когда разбил чашку»

25. Прыгунки — это слишком по-детски! Надо срочно замаскировать их чем-то более солидным

А вы сами когда-нибудь сталкивались с примерами неожиданно взрослого поведения маленьких детей?