25 детей, которым пришлось резко повзрослеть
Сколько бы ни упрекали социологи представителей современного поколения в инфантилизме, некоторые дети относятся к жизни гораздо серьезнее, чем взрослые. Стоит только посмотреть, как ловко они справляются с житейскими неприятностями, как стойко переживают первые неудачи и какие взвешенные решения принимают, и сразу становится понятно, что наше будущее в надежных руках.
Пользователи сети охотно делятся неожиданными реакциями малышей на происходящие в их жизни события, и AdMe.ru лишний раз убеждается в том, что многие дети по степени разумности, находчивости и накала страстей дадут фору любому взрослому.
1. «Дочка захотела отметить 100-й день посещения детского сада в образе 100-летней старушки»
2. «Так мой 2-месячный сын посмотрел сегодня на меня, когда я неодетой вышла из душа»
3. Женская ревность не имеет возрастных границ
4. «Если у меня когда-нибудь будет сын, я куплю ему такую футболку»
«Я все еще живу с родителями».
5. Еще одно доказательство того, что малыши — это просто маленькие взрослые
6. «Похоже, моему сыну пора баллотироваться в президенты»
7. Ничто так не придает возраста и солидности, как небольшая новенькая бензопила
8. «Мой 4-летний сын очень горд тем, что собрал мне ланч на работу»
9. Любишь гонять на мопеде как взрослый — люби и штрафы оплачивать!
10. «Сын сказал, что устал... Пожалуй, быть тремя разными супергероями одновременно слишком тяжело для ребенка»
11. «Моя 2-летка в процессе осознания того, что не все на свете еда»
12. Кажется, этот малыш не на шутку озадачен своими сестрами-близняшками
13. «Мой 8-летний брат закончил уборку в своей комнате»
14. «Только что рядом со мной припарковался маленький мальчик. И да, он двигался задним ходом»
15. «Спутник моей старшей дочери на выпускном не умеет завязывать галстук. К счастью, ему помогла моя 8-летка»
16. «Дочка еще не разговаривает, но принесла игрушки, чтобы объяснить мне, что она хочет гавайскую пиццу»
17. «6-летняя дочь меняет масло в моем „харлее“»
18. Когда родители изо всех сил пытаются продлить нам детство, а получается совсем наоборот
19. «Новорожденная сестренка оказалась гораздо тяжелее кукол, на которых она тренировалась»
20. Тату для папы от мастера
21. «Мой племянник выглядит как полуторагодовалый малыш и 46-летний страховой агент одновременно»
22. «Сын потратил с трудом заработанные за 2 месяца деньги на крутой толковый словарь»
23. «Крик измученной души моей 5-летней племянницы»
«Ну почему ночь такая долгая?»
24. «Так мой 3-летний сын поступил, когда разбил чашку»
25. Прыгунки — это слишком по-детски! Надо срочно замаскировать их чем-то более солидным
А вы сами когда-нибудь сталкивались с примерами неожиданно взрослого поведения маленьких детей?
Фото на превью vassili_zaitsev / Reddit