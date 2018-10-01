25 человек, которые попали в хит-парад везунчиков
Есть люди, которым, кажется, просто не может не повезти. Их ключи от машины, падая, не проваливаются сквозь канализационную решетку, чайки героически спасают их от штрафов за превышение скорости, а сокровища на миллионы долларов обнаруживаются буквально под их ногами. Предлагаем посмотреть фотографии, концентрация удачи на которых действительно зашкаливает.
AdMe.ru убедился, что для некоторых колесо фортуны умеет делать остановки в самых неожиданных местах.
Чайка героически спасает водителя от штрафа
Нашел глыбу кварца стоимостью $ 4 млн
«Из-за глюка в системе купонов получил 360 сникерсов бесплатно»
Ключи от машины едва не провалились в канализацию. Все равно что в лотерею выиграть
«Нехотя крутанул барабан и получил 100%-ю скидку на свою покупку»
Этот саморез нашел идеальное место в покрышке, вместо того чтобы проколоть ее
Из-за ошибки упаковщика заплатил за 200 г творога, а получил 400
Кажется, это был идеальный момент для того, чтобы сбавить скорость
Подруги не стали менять билеты на задерживающийся рейс и полетели втроем в пустом самолете. Им разрешили пересесть в бизнес-класс и позволили сфотографироваться в кабине пилота
Вот что значит удачное начало дня
«Из-за ошибки в штрих-коде купил адаптер за 10 рублей вместо 1 000»
Удачи много не бывает
«Мне попалось авокадо с очень маленькой косточкой»
Вот что бывает, когда рядом паркуются два везунчика
«Обнаружили в купленном перце еще один перец»
Когда сорвал джекпот во время завтрака
«Два очищенных яйца, сваренных вкрутую».
Три пиццы в упаковке с двумя замороженными пиццами
Тот момент, когда можно задуматься о покупке лотерейного билета
В автомате выпала банка газировки с приклеенной к ней монеткой
Двойные бананы, говорите? Вот вам ответ — пятерной арахис
«Зашел в кафе перед закрытием, и мне предложили бесплатно добавку бекона, иначе его бы пришлось выбросить. Такого количества я не ожидал»
Найти такую клубнику, пожалуй, все равно что выиграть в лотерею
Именно в такие моменты чувствуешь, что что-то в жизни у тебя все-таки получилось
Когда обычный кинозал становится личным
«Так выглядит мой брат, сорвавший джекпот в 1 000 билетов в местном развлекательном центре»
А вам когда-нибудь удача улыбалась во все 32 зуба?