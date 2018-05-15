25 человек, у которых что ни день, то чрезвычайное происшествие

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Жизнь кажется вам скучной и однообразной? Герои этой подборки с удовольствием поменялись бы с вами местами, чтобы немного отдохнуть от горящих стиральных машин, буйных тигров и полетов на деревьях.

AdMe.ru собрал 25 фотографий, каждая из которых — готовый сюжет для специального выпуска новостей.

Завораживающее, но пугающее зрелище

Когда готов на что угодно, лишь бы не идти в школу

Интересно, на что надеялся водитель?

«Вовремя заметил ее, иначе это был бы очень плохой день»

«Дорогая, я сломал банк»

Не пытайтесь это повторить

Когда заперся с телефоном девушки в ванной

Наглядное объяснение, почему женщины живут дольше мужчин

И еще одна причина

«Впервые решил постирать. По-моему, что-то пошло не так»

«Полез на чердак и нашел гнездо шершней»

Пошел на повышение

«Коллега решила сделать фото с дикобразом»

«В мою машину залетела пчела»

Когда решила сделать селфи с «дружелюбным» котом

Заезжать на пляж было не лучшей идеей

Похоже, кто-то остался без ужина

Как она туда попала?

«Капитан, лес прямо по курсу!»

Этот день рождения точно надолго запомнится

А как вы проводите время на работе?

«Был за рулем, когда понял, что с машиной что-то не так»

«Иди в полицейские», — говорили они. «Будет круто», — говорили они

Когда немного не рассчитал свои силы

«Я думал, такое случается только в мультиках»

А с вами случалось нечто столь же экстремальное?