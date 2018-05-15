25 человек, у которых что ни день, то чрезвычайное происшествие
Жизнь кажется вам скучной и однообразной? Герои этой подборки с удовольствием поменялись бы с вами местами, чтобы немного отдохнуть от горящих стиральных машин, буйных тигров и полетов на деревьях.
AdMe.ru собрал 25 фотографий, каждая из которых — готовый сюжет для специального выпуска новостей.
Завораживающее, но пугающее зрелище
Когда готов на что угодно, лишь бы не идти в школу
Интересно, на что надеялся водитель?
«Вовремя заметил ее, иначе это был бы очень плохой день»
«Дорогая, я сломал банк»
Не пытайтесь это повторить
Когда заперся с телефоном девушки в ванной
Наглядное объяснение, почему женщины живут дольше мужчин
И еще одна причина
«Впервые решил постирать. По-моему, что-то пошло не так»
«Полез на чердак и нашел гнездо шершней»
Пошел на повышение
«Коллега решила сделать фото с дикобразом»
«В мою машину залетела пчела»
Когда решила сделать селфи с «дружелюбным» котом
Заезжать на пляж было не лучшей идеей
Похоже, кто-то остался без ужина
Как она туда попала?
«Капитан, лес прямо по курсу!»
Этот день рождения точно надолго запомнится
А как вы проводите время на работе?
«Был за рулем, когда понял, что с машиной что-то не так»
«Иди в полицейские», — говорили они. «Будет круто», — говорили они
Когда немного не рассчитал свои силы
«Я думал, такое случается только в мультиках»
А с вами случалось нечто столь же экстремальное?
Фото на превью Nowistight / Imgur