25 человек, которые так круто дополняют друг друга, что им было просто необходимо встретиться
Иногда жизнь выкидывает такие фортеля, что кажется, будто забавные совпадения — это ее любимое хобби. А в финале мы подготовили бонус, который доказывает, что случайностей в этом мире не бывает.
AdMe.ru нашел 25 фото, на которых люди неожиданно для себя составили идеальную пару.
Никогда не знаешь, где наткнешься на своего двойника
«Моя подруга встретила невесту в точно таком же платье»
«Моя машина слева. Когда вышел из магазина, обнаружил это»
«Мы с девушкой надели одинаковые футболки, но чувак в таких же штанах, как у меня, не входил в мои планы»
«Я родился с шестью пальцами на левой ноге, а моя коллега — с четырьмя на правой ноге»
«Моя сестра встретила знакомую, которую не видела несколько лет»
«Свитер этой женщины идеально сочетается с моими носками»
«Познакомился с девушкой в Tinder. А потом увидел себя на одной из ее фото»
Когда вкусы совпадают
«Теперь я знаю, как буду выглядеть в старости»
«Встретили на фестивале пару, одетую точно так же, как мы»
«Меня зовут Картер Уилсон. А это двое случайных болельщиков, которых я встретил возле стадиона»
Очевидно, природа не любит дисбаланс
Крис Рок зависал с Дуэйном «Роком», когда заметил Кида Рока
Кажется, этой фотографии не хватает еще немного бежевых плащей
«Я и коллега принесли идентичный обед из чили и трех яиц, еще и одинаково упакованный»
Когда ты одет так же, как парни с работы, это ничего
Но, когда одет так же, как девушка, — уже неловко
«Нашел своего близнеца сегодня»
Сэмюэл Л. Джексон: футбольная версия
Когда платье и ноутбук просто созданы друг для друга
Братья-близнецы встретили «себя» постарше
«Парень на фото в магазине выглядит в точности как я»
«Встретил сегодня пожилого джентльмена с отличным вкусом»
В нужное время в нужном месте
Бонус: «Я и моя девушка сняли эти фото с одного и того же ракурса на одном и том же концерте... за три года до того, как познакомились»
Фото на превью Cyan-Panda / reddit