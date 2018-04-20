25 человек, которые так круто дополняют друг друга, что им было просто необходимо встретиться

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Иногда жизнь выкидывает такие фортеля, что кажется, будто забавные совпадения — это ее любимое хобби. А в финале мы подготовили бонус, который доказывает, что случайностей в этом мире не бывает.

AdMe.ru нашел 25 фото, на которых люди неожиданно для себя составили идеальную пару.

Никогда не знаешь, где наткнешься на своего двойника

«Моя подруга встретила невесту в точно таком же платье»

«Моя машина слева. Когда вышел из магазина, обнаружил это»

«Мы с девушкой надели одинаковые футболки, но чувак в таких же штанах, как у меня, не входил в мои планы»

«Я родился с шестью пальцами на левой ноге, а моя коллега — с четырьмя на правой ноге»

«Моя сестра встретила знакомую, которую не видела несколько лет»

«Свитер этой женщины идеально сочетается с моими носками»

«Познакомился с девушкой в Tinder. А потом увидел себя на одной из ее фото»

Когда вкусы совпадают

«Теперь я знаю, как буду выглядеть в старости»

«Встретили на фестивале пару, одетую точно так же, как мы»

«Меня зовут Картер Уилсон. А это двое случайных болельщиков, которых я встретил возле стадиона»

Очевидно, природа не любит дисбаланс

Крис Рок зависал с Дуэйном «Роком», когда заметил Кида Рока

Кажется, этой фотографии не хватает еще немного бежевых плащей

«Я и коллега принесли идентичный обед из чили и трех яиц, еще и одинаково упакованный»

Когда ты одет так же, как парни с работы, это ничего

Но, когда одет так же, как девушка, — уже неловко

«Нашел своего близнеца сегодня»

Сэмюэл Л. Джексон: футбольная версия

Когда платье и ноутбук просто созданы друг для друга

Братья-близнецы встретили «себя» постарше

«Парень на фото в магазине выглядит в точности как я»

«Встретил сегодня пожилого джентльмена с отличным вкусом»

В нужное время в нужном месте

Бонус: «Я и моя девушка сняли эти фото с одного и того же ракурса на одном и том же концерте... за три года до того, как познакомились»