25 человек стали счастливыми обладателями загадочных вещей, о предназначении которых знают лишь единицы

Многие в детстве находили загадочные штуковины, о предназначении которых оставалось только догадываться. Оказывается, люди и во взрослом возрасте не потеряли здоровое любопытство и наблюдательность и все еще хотят докопаться до истины. Благо, теперь есть интернет и, встретив на пути непонятные вещицы, всегда можно спросить всезнающих пользователей. Они на 100 % уверены, что у каждого предмета есть своя цель и функция.

AdMe.ru жадно пролистал записи в сообществе с нехитрым названием «Что это за штука?» и подивился находкам, которые так и остались бы загадкой для их владельцев. Но не в этот раз. Однако предназначение некоторых вещей пользователям не удается разгадать, и одну из них мы добавили в конец статьи. Подумайте и напишите в комментариях, что же это может быть.

1. «Я переоборудовала гостиную в квартире 1920-х годов в спальню, и это осталось на полу, в самом центре комнаты. Не понимаю, что за вещь»

Ответ: «Это кнопка вызова обслуживающего персонала». Моя мама рассказала мне, что видела такое в доме родственницы, когда она была очень маленькой. Во время званого обеда она обожала нажимать на кнопку ногой, а потом смотреть, как хозяйка злится на слуг, которые принесли следующее блюдо до того, как гости были готовы. © tamsui_tosspot / Reddit

2. «Дом примерно 1950 года постройки. Левая дверь — бельевой шкаф. А справа что за дверь? Внутри ниша очень глубокая»

Ответ: «Спустя 4 часа после своего запроса я вспомнил, что у меня есть чертеж дома. Это место помечено как „Место для карточного стола“». Боже, это так символично для той эпохи. Моя бабушка родилась в начале 1900-х годов, и она всегда играла в карты. Это было и остается важным занятием для моей семьи. Да что уж там — мой первый кухонный стол был двусторонним столом для игры в покер. Это один из самых крутых исторических постов, которые я когда-либо видел. © Crimson_Kang / Reddit

3. «Увидел в Шотландии — кто-то сделал на голове козла руль вместо рогов. Зачем?»

Ответ: «Я раньше разводил коз и уверен, что фермер применил этот метод после 900-го раза, когда козел просунул голову в забор и зацепился за него рогами. По моему опыту, большинство коз достаточно умны, чтобы через пару раз, как они застрянут, перестать это делать. Но этот явно не такой умный».

4. «Я постоянно вижу эту коробочку на многих машинах в моем районе. Что за ящик такой?»

Ответ: «Это закодированная коробка, в которой хранятся ключи от машины. Зная код, разные люди могут взять в аренду автомобиль».

5. «Что за странные гири появились в моем гостиничном номере, пока я отсутствовал?»

Ответ: «Это гири для глубоководной рыбалки. У меня в гараже их полная коробка. Только я не понимаю, что они делают в отеле. Наверное, для украшения».

6. «Какова цель скола на одном зубце вилки? Сначала я подумал, что это брак, но оказалось, что он есть на нескольких вилках в моем доме»

Ответ: «Этой стороной можно пользоваться как ножом». Вау, я всю жизнь думал об этом и теперь чувствую себя глупо. © stfrances88 / Reddit

7. «Мне прислали это из колледжа. Что это?»

Ответ: «Думаю, это для того, чтобы открывать двери, не касаясь ручки». И похоже, что тут предусмотрен стилус, чтобы нажимать на звонок. © Hello_Mr_Fancypants / Reddit

8. «Металлический круг со стеклянными шариками. Для чего он?»

Ответ: «Так делали старые отражатели, например для железных дорог».

9. «Нашел в поле во Франции жетон из синего стекла. На корабле один из флагов принадлежит Великобритании. Это из какой-то игры или исторический предмет?»

Ответ: «Это часть кольца, которое носил какой-то важный человек, имеющий отношение к одной из судоходных компаний в XVIII веке. Ценная вещь! Бьюсь об заклад, он расстроился из-за того, что потерял это».

10. «Нашел эту штуку на улице 2 года назад. Около 5 дней свет был ярким, затем стал тусклым и полностью погас через 3 недели»

Ответ: «Это велосипедная подсветка».

11. «Унаследовал этот богато украшенный большой кулон. Или это для украшения интерьера?»

Ответ: «Тибетский серебряный кулон с натуральным жемчугом и граненым камнем, возможно, фиолетовым нефритом». Точно! Пара оленей — буддийские символы, в том числе и тибетского буддизма. © Bluest_waters / Reddit

12. «Найден рядом с обрывом и железной дорогой в Великобритании, в нем есть цепи. Есть идеи, как это использовалось?»

Ответ: «Это заброшенная будка железнодорожных рабочих, в которой хранили оборудование и мелочи. В связи с сокращением рабочей силы такие будки вышли из употребления».

13. «Я обнаружил это с помощью металлоискателя возле старой церкви. Что это такое?»

Ответ: «Отличная находка! Это похоже на ферротип — одну из самых первых фотографий на металлической пластинке. Их начали делать в 1850-х годах. Это быстрая и смазанная инверсия, чтобы показать кому-то, как это могло бы выглядеть».

14. «Помогите определить, что это такое и как это использовать?»

Ответ: «Похоже, последняя работа ученика перед тем, как стать настоящим гравером». Мне как граверу это кажется наиболее логичным объяснением. Тут отображение разных стилей, разных типов надписей и большого сложного фрагмента. © RounderKatt / Reddit

15. «Комод без боковых стенок. Для чего он?»

Ответ: «Комод художника с ящиками для хранения рисунков, чертежей, архитектурных планов».

16. «Нашла в реке легкий металлический предмет. Даже Google не знает, что это»

Ответ: «Это прорезыватель для зубов». Малыш наверняка выбросил его в реку, чтобы избавиться от него поскорее. © sharebeariscarebear / Reddit

17. «Нашел это у себя дома. Выглядит почти как консервный нож, но я попытался открыть банку, и ничего не вышло. Есть мысли?»

Ответ: «Это ручной резак для колец. Если кольцо застряло на вашем пальце, можно разрезать его без использования электроинструментов».

18. «Мой дед сказал нам не снимать это при ремонте»

Ответ: «Это ацтекский календарь. Забавно, но на самом деле у меня есть такой же. Он изготовлен из зеленого нефрита и вставлен в деревянную раму. Около 18 дюймов в диаметре».

19. «Миниатюрные новогодние украшения из олова. Зачем?»

Ответ: «Аксессуары для рождественского пудинга. Вы запекаете их в пудинге, и найти их — к удаче». Ха, звучит опасно! © jarnvidr / Reddit

Мы делали так каждый год! Вы просто кладете один амулет в торт, и тому, кто его получает, повезет. А это похоже на коллекцию оберегов для всей семьи. © kaykay2307 / Reddit

20. «Увидел на детской площадке. Какая у этой детали функция? Не просто же лежать на ней»

Ответ: «Эта площадка доступна для детей с ограниченными физическими возможностями. На первый взгляд эта деталь кажется не такой интересной, но представьте, как будет круто пользоваться ею ребенку, который никогда не заберется на горку». Это согревает мое сердце. © championofadventure / Reddit

21. «Друг нашел в магазине. Вроде бы это пояс для инструментов. Кто-нибудь знает конкретное использование?»

Ответ: «Скорее всего, для инструментов. Только очень уж странное отверстие посередине сумки». Вообще-то это держатель удочки или флага на параде. © DWdrum / Reddit

22. «Увидел стеклянные изделия на дворовой распродаже. Это не дверные ручки, они выглядят как одно целое»

23. «Странная керамическая банка с отверстием сбоку. Для чего она?»

Ответ: «Налейте в нее немного горячей воды и положите ее под одеяло. Это грелка из керамогранита».

24. «Выглядит как скакалка, только с шипами на ручках. Зачем она нужна?»

Ответ: «Эта вещь спасет жизнь на зимней рыбалке. Проденьте шнур через рукава куртки, и шипы будут под рукой, если вы провалитесь под лед».

Бонус — неразгаданный предмет: «Точно знаю, что это старая французская кухонная утварь. Но как ее использовать?»