25+ человек, которые эпично ошиблись в текстах любимых песен и придумали новый хит

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В школьные годы на уроке литературы мы подробно разбирали, что именно имел в виду автор. К сожалению (или к счастью), треки в школе никто не анализирует. Иногда люди с удивлением узнают, что любимые хиты они пели неправильно всю жизнь.

Недавно мы в AdMe.ru опубликовали статью про людей, которые так ошиблись в текстах известных песен, что переплюнули оригинал. Оказалось, что среди наших читателей тоже есть люди, которые ослышались один раз, а поют неправильно всю жизнь.

Все детство мы с сестрой и подругой думали, что в «Трех мушкетерах» Боярский поет «у клопа, у клопа, почему бы нет». Несколько лет назад догадалась: pourquoi pas — [пуркуа па] — «почему бы нет». Д’Артаньян просто по-французски пел. © Ирина Крылова / Facebook

Ну а я считала, что «мерси в Баку» — это специальное азербайджанское спасибо, есть еще «мерси в Ереван», «в Киев» и т. д. Так и думала, пока в 24 года не приехала по работе во Францию. © Alina Ivanova / Facebook

Да, а еще в песне про зайцев все пели: «А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и как дважды два...» Только потом узнала, что не «дважды два», а «отважней льва». © Юленька Вип / Facebook

Еще дочка пела: «А ты такой холодный, как аист вверх ногами». © Иван Гончар / Facebook

У Высоцкого: «Приедет — я скажу по-польски: „Прошу, пани“», я лет в 5 уверенно пела «про жупани». Что такое «жупани», меня не интересовало, автору виднее, о чем говорить. Была еще какая-то песня «Скачет всадник загорелый», в моей версии всадник скакал угорелый. © Лариса Деберина / Facebook

В песне «Крепись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат» слышала «крепизьдиола, крепизьдиола» — и дальше по тексту. Взрослые часто просили спеть. Мне было 5 лет. © Valentina Berkova / Facebook

Песня Булановой. Есть строчка «отыщи-ка такую», а я самозабвенно пела «апельсин атакую». И песня Брежневой «Я знаю пароль, я вижу ориентир». Я думала: «Я знаю пароль, я вижу апельсин». Что мне везде апельсины мерещились, не знаю. © Svetlana Sergejeva / Facebook

Мои дочери, причем обе сразу, частенько пели: «Я добитая, я добитая, я добитая любовь моя». Очень долго доказывала им, что «Потап и Настя» поют: «Ядовитая, ядовитая, ядовитая любовь моя». © Инга Гончар / Facebook

Это был 2000 год, слушали Децла, так вот в одной из его песен «Вечеринка» моя подруга слышала и подпевала: «Патифоны ходят у Децла дома». Я долго смеялась, перед тем как открыть ей тайну: «Пати полным ходом у Децла дома». © Katherine Verus / Facebook

Мой ребенок года в 3 просил включить песню про драчуна. Мы долго ломали голову и убеждали его, что у нас нет такой песни, пока она не заиграла. Оказалось, песня Потапа и Насти «Чундра-чучундра». © Tamara Tamara / Facebook

В 90-х популярных певцов и молодежные группы показывали поздно ночью. Выступал в студии Виктор Цой с новой песней «Когда твоя девушка больна». Ночь. Поздно полусонная услышала «Горбатая девушка волна». В этой фразе ничего не удивило и наутро. Вроде все логично. И несчастную девушку так чудесно и романтично назвал. Гордо пела весь следующий день. © Анна Черных / Facebook

А я в детстве в песне «Маэстро» вместо слов «я в восьмом ряду» все время слышала «я вас мамриду» и никак не могла понять, что это значит. © Arıkan Ailesi / Facebook

и никак не могла понять, что это значит. © Arıkan Ailesi / Facebook В сериале «Универ» звучит песня то в начале, то в титрах. Я всегда думала, ну почему «чтобы девушке Акулине нравиться»? Почему именно ей и кто это? Объяснили на днях: «чтоб девушки, как у Ленни Кравица» (хотя и кто это такой, я тоже не знаю, вроде певец). © Marina Zilin / Facebook

«Ксюш-Ксюш-Ксюша, юбочка и сплюша». «Сплюша» — это в моем представлении было что-то типа пухляшки. И представляла себе пухленькую девушку в коротенькой юбочке. © Наталья Третьяк / Facebook

А мои сыночки в детстве не засыпали, пока все песни не перепоют. И вот после того как все знакомые песни были спеты, младший сын предложил спеть песню «СМИРАДУ, СМИРАДУ», причем мотив не помнил. И мы со старшим сыном никак не могли понять, что он хочет спеть. Дошло до истерики, младший плакал и кричал, что мы дураки. Все закончилось благополучно. Кто лучше, чем старший брат, поймет. Он догадался, что младший хочет спеть «ВЕТЕР С МОРЯ ДУЛ». © Гульнар Пернеханкызы / Facebook

А я в песне Дениса Майданова вместо «ни шипов ни роз» слышала «лишь бы горб не рос». Все никак не могла понять, при чем тут горб. © Кристина Людвиг / Facebook

Когда-то один мой ученик после моего объяснения немецкого оборота Es gibt говорит: «А я знаю, это в песне поется». И выдает: «Эс гибт гитары желтой». Ему это слышалось вместо «Изгиб гитары желтой». © Зоя Береза / Facebook

У «Пропаганды» песня была, и в ней строчка «мел стащила в 5-м классе». Мы с подружкой пели «меня стошнило в 5-м классе». И все бы ничего, но следующая строчка в песне «жалко, им всю жизнь не разукрасить». © Inna Kapitan / Facebook

В детстве в песне вместо слов «на 2 дня, на 2 дня вы забудьте про меня» я слышала «лапотня, лапотня»... Спорила с мамой до слез, потом мама меня отвела к лору промывать уши. © Светлана Бондаренко / Facebook

Я лет до 20 лет искренне думала, что в песне Юрия Антонова поется «Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз, НЕЛИНЕЙНО ПАРЯ». Нелинейно, подумать только! Дифференциально! Папа, когда узнал, очень долго ржал, что доча молодец, вся в него. © Серсея Владимировна / Twitter

А в каких песнях ошибались вы и как об этом узнали?