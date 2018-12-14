25 человек, чья самоирония подобна оружию массового поражения

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Самоирония в наши дни не такое уж частое явление. И правда, мало кто готов признать, что не справился с элементарной бытовой задачей, странно оделся или оказался самым нелепым персонажем на собственной свадьбе. А зря, ведь смех — лучший способ разрядить обстановку и исправить настроение в моменты таких неудач.

AdMe.ru убедился в том, что на свете еще есть храбрецы, которые мало того что не боятся показаться смешными, но и с удовольствием используют свои промахи как повод лишний раз поднять настроение окружающим.

1. «Сначала подумал, что это мой iPhone 6 Plus погнулся в кармане. Потом с облегчением понял, что это было всего лишь печенье. И тут я вспомнил, что у меня нет никакого iPhone 6 Plus»

2. «Я часто задумываюсь, почему у меня вечно нет денег. Может, потому, что я тот человек, который покупает дыни из „ограниченной серии“?»

3. «Увидев это, мой сын закатил глаза, рассмеялся и убежал. Похоже, у меня получилось не так здорово, как я считала»

4. «Чувствую себя прекрасно!»

5. «Только что получила свои свадебные фотографии. С уверенностью могу сказать, что речи гостей действительно меня рассмешили»

6. Когда не привык искать легких путей

7. «Положила в баночку для чаевых $ 4. Потому что себя не обманешь»

«Оцените свою привлекательность по шкале от 1 до 10».

8. «Никак не могла понять, почему кассир в магазине так странно на меня смотрела. Наверное, именно поэтому»

9. «Только что покрасил лестницу, ведущую в подвал, и теперь я в ловушке»

10. Когда ужасно боишься высоты, но стараешься не подавать вида. До первого порыва ветра

11. «Никогда не понимал, почему девушки фотографируют свои ноги, пока сам не попробовал»

12. «Я уверен, что надо мной будут смеяться, но ведь это и правда смешно»

13. «На Рождество мы делали общее фото. Я решил, что 3 секунд хватит, чтобы прибежать в кадр. И да, у меня есть пара флуоресцентных кроссовок Nike»

14. «В школе я серьезно относился к рисованию и думал, что у меня довольно хорошо получается. Оглядываясь назад, я допускаю, что заблуждался»

15. «Мы с невестой едем в Европу, и она твердит, что мы должны слиться с местными и не выглядеть американцами. Так что я заказал эту футболку»

«Я не американец».

16. «Моя жена попросила меня побриться. Думаю, я по-прежнему выгляжу мужественным и суровым»

17. «Я считал эти носки с рисунком из „Звездных войн“ действительно классными, пока не надел их и не увидел это лицо, глядящее на меня»

18. «Фото из тех времен, когда я думал, что красный отлично сочетается с красным, очки-авиаторы — это круто, а серьезное лицо делает тебя суровым чуваком»

19. «В первый раз пыталась испечь печеньки. Получилась печенька»

20. «Похоже, моя прическа устарела лет этак на 200»

21. «Всегда стремлюсь научиться чему-то новому. В этот раз я попробовал свои силы в вязании крючком. Думаю, буду вязать на продажу»

22. Когда пытаешься заснять, насколько ты крут, но тут вмешивается твой пес

23. «После плотного ужина люблю слать маме фальшивые „беременные“ фотографии»

24. «Почему-то когда девушки постят такие фотографии, они получают тысячи лайков, но когда это делаю я, эффект совсем другой»

25. «Только что прошел по горам 7 км и был очень горд собой. Но потом я увидел ее. Я просто ничтожество»

А вы считаете умение посмеяться над собой важным качеством? Часто ли вы иронизируете по поводу собственных неудач?