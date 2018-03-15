25 братьев и сестер, которые никогда не оставят друг друга в покое
«Кто опять рылся в моих вещах?», «Куда делась последняя шоколадка?», «Кто спрятал пульт от телика?» — все эти риторические вопросы до боли знакомы каждому, кто рос с братом или сестрой. Ведь только люди, которые делят с нами один набор генов, могут так смешить и так действовать на нервы одновременно.
AdMe.ru собрал 25 доказательств того, что у братьев и сестер шаг от любви до ненависти делается порой по 100 раз в день.
«Мы с сестрой всегда дарим друг друг ироничные подарки-подколы. В этом году она превзошла себя»
«Подарок не прилагается».
«Младший брат добрался до моего телефона»
Классический способ самозащиты, если ты не единственный ребенок в семье
«Мой младший брат забрал с собой чипсы в туалет, чтобы никто их не съел»
«Я попросила брата найти платье в моем шкафу»
«Я только что прокричала, что ненавижу себя, и мой младший брат просунул эту записку мне под дверь»
«Я тоже себя ненавижу».
Когда ты злишься на сестру, но вы в машине с родителями
Сестер было две: красивая и вторая
«Для симпатичной сестры.
Для другой».
Вечная война за переднее сиденье
«Мы с мамой оставили дома наши накладные пряди волос, и мои братья их нашли»
«Каждый раз, когда моя сестра уходит из дома»
«Даже не думай об этом, Венна».
Раскрыта череда преступлений гардеробных воришек
«Моя старшая сестра в процессе осознания того, что она больше не единственный ребенок в семье»
«Младший брат повесил замок на мою зарядку для ноутбука, спрятал ключ и оставил мне только невидимку для волос с этой запиской»
«Ты разберешься, что делать».
«Сестра повесила на дверь своей комнаты инструкцию»
«Как правильно заходить в мою комнату:
1. Никак».
«Моя 11-летняя сестра подарила мне на Рождество только один носок. Она сказала, что устала вязать и сделает второй к моему дню рождения»
«Мы с братом окончили один колледж и получили одинаковые дипломы. Мама захотела повесить дипломы в рамках на стену. Я никогда не был ее любимчиком»
«Иногда я ненавижу своего брата»
Миссия каждого старшего брата или сестры — находить для младших самые дурацкие поручения
Гениальная смекалка или наглая провокация?
«Мой младший брат подарил мне эту мультяшную фигурку, и теперь мы прячем ее по всему дому, соревнуясь, кто кого испугает больше»
«Кто-то съел еду моей сестры, и она сидит вот так уже 2 часа»
Возможно, она просто очень хорошая актриса?
«Мама просто хотела милое совместное фото со своими сыновьями»
Коварство младших братьев не знает границ
А вам приходилось сталкиваться с подобными проделками и шалостями братьев или сестер? Или, возможно, это вы были главным провокатором в семье?
Фото на превью gracekenyon9/twitter