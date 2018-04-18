24 уморительных фото, которые помогут вывести из организма весь негатив

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Ученые утверждают, что даже одна улыбка может спасти ваш день от падения в пучину уныния и тоски. Что ж, эти фотографии смогут удержать на плаву не только день, но, пожалуй, и всю неделю: уверены, смотреть без смеха на них невозможно.

AdMe.ru собрал 24 фотографии, которые способны выдавить улыбку даже у самого серьезного человека в мире.

«Мой менеджер научил своего пса прикидываться мертвым»

Этот парень ездит на полицейской машине, и вот что он был вынужден написать на своем бампере

«Я не полицейский — ты можешь обгонять».

«Каждое чертово утро эти халявщики ждут, когда я накормлю их завтраком»

«Моя любимая часть надписи внизу экрана — это слово „слева“»

«Президент Соединенных Штатов Америки (слева)».

Пес, который в совершенстве овладел искусством позировать для фото

«Позвольте представить: мой кот и его невидимый гоночный автомобиль»

«Моя подруга счастлива и классно выглядит, мой папа решил, что он тоже хочет быть счастливым и хорошо выглядеть»

«В компании, где я работаю, проходил конкурс на самую смешную дверь, на фото — вход в бухгалтерию»

Когда ты наврал в резюме, но каким-то чудом продолжаешь работать

«Вот так мой папа вынужден сидеть, чтобы заставить сестру хоть немного поесть»

Мэри — собака, которая спит изящнее всех на свете

Предостережение, которое нужно повесить во всех барах мира

«Употребление алкогольных напитков до беременности может вызвать беременность».

«Сфоткай меня, типа я на фоне города»

Завели на работе питомца

«Мои собаки либо слишком любят друг друга, либо они просто глупые»

Рыцарь белого плаща

Когда работники зоомагазина любят научный подход

Просто собака-ниндзя ждет свою жертву

Объявление для тех, кто в школе изучал только гуманитарные науки

Начальник охраны офиса, не иначе

Видимо, дилер не очень хороший

Когда долго пытаешься не чихнуть на важном совещании, но не выдерживаешь

Кажется, в этом заведении не знают, что такое логика

«Чтобы открыть дверь, нажмите зеленую кнопку». Надпись на кнопке: «Зеленая кнопка».

Когда твой день просто не может быть скучным