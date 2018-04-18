24 уморительных фото, которые помогут вывести из организма весь негатив
Ученые утверждают, что даже одна улыбка может спасти ваш день от падения в пучину уныния и тоски. Что ж, эти фотографии смогут удержать на плаву не только день, но, пожалуй, и всю неделю: уверены, смотреть без смеха на них невозможно.
AdMe.ru собрал 24 фотографии, которые способны выдавить улыбку даже у самого серьезного человека в мире.
«Мой менеджер научил своего пса прикидываться мертвым»
Этот парень ездит на полицейской машине, и вот что он был вынужден написать на своем бампере
«Я не полицейский — ты можешь обгонять».
«Каждое чертово утро эти халявщики ждут, когда я накормлю их завтраком»
«Моя любимая часть надписи внизу экрана — это слово „слева“»
«Президент Соединенных Штатов Америки (слева)».
Пес, который в совершенстве овладел искусством позировать для фото
«Позвольте представить: мой кот и его невидимый гоночный автомобиль»
«Моя подруга счастлива и классно выглядит, мой папа решил, что он тоже хочет быть счастливым и хорошо выглядеть»
«В компании, где я работаю, проходил конкурс на самую смешную дверь, на фото — вход в бухгалтерию»
Когда ты наврал в резюме, но каким-то чудом продолжаешь работать
«Вот так мой папа вынужден сидеть, чтобы заставить сестру хоть немного поесть»
Мэри — собака, которая спит изящнее всех на свете
Предостережение, которое нужно повесить во всех барах мира
«Употребление алкогольных напитков до беременности может вызвать беременность».
«Сфоткай меня, типа я на фоне города»
Завели на работе питомца
«Мои собаки либо слишком любят друг друга, либо они просто глупые»
Рыцарь белого плаща
Когда работники зоомагазина любят научный подход
Просто собака-ниндзя ждет свою жертву
Объявление для тех, кто в школе изучал только гуманитарные науки
Начальник охраны офиса, не иначе
Видимо, дилер не очень хороший
Когда долго пытаешься не чихнуть на важном совещании, но не выдерживаешь
Кажется, в этом заведении не знают, что такое логика
«Чтобы открыть дверь, нажмите зеленую кнопку». Надпись на кнопке: «Зеленая кнопка».
Когда твой день просто не может быть скучным
Мотоциклист сделал наш день. А что обычно вам поднимает настроение в трудную минуту?
Фото на превью deethy / reddit, MaxwellEdison210 / reddit