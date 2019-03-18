24 негласных правила, которые, по мнению многих, давно пора превратить в настоящие законы
Вы тоже недоумеваете, когда люди смотрят видео без наушников в маршрутке? Или мечтаете, чтобы коллеги перестали греть рыбу в офисной микроволновке? Если бы все помнили о таких, казалось бы, мелочах, общаться с людьми было бы гораздо проще. Например, пользователь Reddit задал вопрос: «Какие неписаные правила должны соблюдаться каждым человеком?», и из ответов можно составить целый сборник советов «Как не бесить окружающих».
Мы в AdMe.ru просмотрели сотни предложенных вариантов, удивились некоторым и выбрали несколько самых популярных правил. Возможно, вы уже следуете каким-то из них?
- Если человек показывает вам фото на своем телефоне, не листайте дальше без разрешения.
- Не делайте предложение на свадьбе других людей.
- Если вы одалживаете какую-то вещь 3-й раз, пора купить свою.
- Если вы отменили общие планы с другом, ваша задача — договориться о новой встрече.
- Не разогревайте рыбу в офисной столовой.
- Не акцентируйте внимание на недостатках во внешности других людей.
- Не разрешайте друзьям садиться за руль пьяными. Вызовите им такси или Uber. По возможности делайте это и для незнакомцев.
- Не говорите «Какой животик!» малознакомым женщинам, которые кажутся вам беременными. Вы можете ошибаться.
- Не оставляйте продуктовую тележку посреди рядов в магазине.
- Если вы хотите послушать музыку, посмотреть видео на телефоне или сделать что-то еще, для чего нужен звук, и это не звонок, то либо подождите до дома, либо купите наушники.
- Когда ведете машину, будьте не уступчивым, а предсказуемым. Неуместная вежливость может привести к авариям.
- Будьте вежливы с незнакомцами, даже если сейчас вам приходится нелегко.
- Если вам задают вопрос, после ответа спросите: «А что вы думаете по этому поводу?»
- Уважайте личное пространство. Не все люди готовы обнимать незнакомцев.
- Если у человека осталась одна жвачка, сигарета, конфета и т. д., не просите дать ее вам.
- Если человек делает что-то, что дарит ему счастье и уверенность, и если это не вредит ему, другим людям или животным, то оставьте его в покое, пусть делает что хочет. Просто дайте человеку быть счастливым.
- Надо ли это сказать? Нужно ли говорить об этом сейчас? Надо ли, чтобы сейчас это сказал именно я? Если на все вопросы вы ответили «да», то говорите. «Нет» — промолчите.
- Есть 2 человека, которым никогда нельзя врать ни при каких обстоятельствах. Это ваши адвокат и врач.
- Купите вантуз до того, как он вам понадобится.
- Никогда не говорите ненакрашенной женщине, что она выглядит усталой или заболевшей.
- Если я не просил вашего совета, не удивляйтесь, что я отнесусь к нему несерьезно.
- Делайте прививки.
- Не рассказывайте о бойцовском клубе.
А какие неписаные правила вы бы хотели узаконить? Поделитесь вашими вариантами в комментариях.
Фото на превью Reddit