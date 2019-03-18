24 негласных правила, которые, по мнению многих, давно пора превратить в настоящие законы

  • 31
    1
  • 27
  • 31
  • 5.9k

Вы тоже недоумеваете, когда люди смотрят видео без наушников в маршрутке? Или мечтаете, чтобы коллеги перестали греть рыбу в офисной микроволновке? Если бы все помнили о таких, казалось бы, мелочах, общаться с людьми было бы гораздо проще. Например, пользователь Reddit задал вопрос: «Какие неписаные правила должны соблюдаться каждым человеком?», и из ответов можно составить целый сборник советов «Как не бесить окружающих».

Мы в AdMe.ru просмотрели сотни предложенных вариантов, удивились некоторым и выбрали несколько самых популярных правил. Возможно, вы уже следуете каким-то из них?

  • Если человек показывает вам фото на своем телефоне, не листайте дальше без разрешения.
  • Не делайте предложение на свадьбе других людей.
  • Если вы одалживаете какую-то вещь 3-й раз, пора купить свою.
  • Если вы отменили общие планы с другом, ваша задача — договориться о новой встрече.
  • Не разогревайте рыбу в офисной столовой.
  • Не акцентируйте внимание на недостатках во внешности других людей.
  • Не разрешайте друзьям садиться за руль пьяными. Вызовите им такси или Uber. По возможности делайте это и для незнакомцев.
  • Не говорите «Какой животик!» малознакомым женщинам, которые кажутся вам беременными. Вы можете ошибаться.
  • Не оставляйте продуктовую тележку посреди рядов в магазине.
  • Если вы хотите послушать музыку, посмотреть видео на телефоне или сделать что-то еще, для чего нужен звук, и это не звонок, то либо подождите до дома, либо купите наушники.
  • Когда ведете машину, будьте не уступчивым, а предсказуемым. Неуместная вежливость может привести к авариям.
  • Будьте вежливы с незнакомцами, даже если сейчас вам приходится нелегко.
  • Если вам задают вопрос, после ответа спросите: «А что вы думаете по этому поводу?»
  • Уважайте личное пространство. Не все люди готовы обнимать незнакомцев.
  • Если у человека осталась одна жвачка, сигарета, конфета и т. д., не просите дать ее вам.
  • Если человек делает что-то, что дарит ему счастье и уверенность, и если это не вредит ему, другим людям или животным, то оставьте его в покое, пусть делает что хочет. Просто дайте человеку быть счастливым.
  • Надо ли это сказать? Нужно ли говорить об этом сейчас? Надо ли, чтобы сейчас это сказал именно я? Если на все вопросы вы ответили «да», то говорите. «Нет» — промолчите.
  • Есть 2 человека, которым никогда нельзя врать ни при каких обстоятельствах. Это ваши адвокат и врач.
  • Купите вантуз до того, как он вам понадобится.
  • Никогда не говорите ненакрашенной женщине, что она выглядит усталой или заболевшей.
  • Если я не просил вашего совета, не удивляйтесь, что я отнесусь к нему несерьезно.
  • Делайте прививки.
  • Не рассказывайте о бойцовском клубе.

А какие неписаные правила вы бы хотели узаконить? Поделитесь вашими вариантами в комментариях.

Фото на превью Reddit

  • 31
    1
  • 27
  • 31
  • 5.9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль