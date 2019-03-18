24 негласных правила, которые, по мнению многих, давно пора превратить в настоящие законы

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Вы тоже недоумеваете, когда люди смотрят видео без наушников в маршрутке? Или мечтаете, чтобы коллеги перестали греть рыбу в офисной микроволновке? Если бы все помнили о таких, казалось бы, мелочах, общаться с людьми было бы гораздо проще. Например, пользователь Reddit задал вопрос: «Какие неписаные правила должны соблюдаться каждым человеком?», и из ответов можно составить целый сборник советов «Как не бесить окружающих».