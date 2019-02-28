24 фото, на которых разворачивается неподдельная драма

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Только представьте эти картины: первоклашка понимает, что учиться предстоит целых 11 лет, на урне сиротливо лежит оставленный каким-то романтиком букет цветов и даже милый песик склонился над бокалом в баре. Иногда жизнь становится куда драматичнее любого бразильского сериала, и кому, как не героям нашей подборки, знать это.

AdMe.ru надеется, что авторы следующих 24 фотографий все же смогут найти в себе силы и преодолеть черную полосу.

Сюжет, достойный Стивена Кинга

Один взгляд вместо тысячи слов

Когда поняла, что школа — это надолго

«Я тоже, телевизор, я тоже»

Сообщение «готовлюсь к выключению» можно также перевести как «готовлюсь сдаться».

Мужчины, которых вот-вот поглотит темная бездна Дня святого Валентина

Окружен, но не сломлен

«Мне 20 лет, мой рост 155 см и я еще не смогла сделать ни одного селфи в туалете»

Еще один романтик пал

Когда хотел начать бегать по утрам, но часы не увидели в этом смысла

Добро пожаловать в неизбежность

Даже хороших мальчиков иногда бросают девчонки

Правый наушник на левом ухе. Да как Земля еще не сошла с орбиты после такого?

Резиновые курицы и те страдают от долгой зимы

«Единственная вещь, из-за которой я ненавижу свою работу»

Кажется, коту не понравился новый лоток, а вот контейнер для наполнителя оказался в самый раз

Монтекки и Капулетти

«Не знаю, что она пишет, но у ее парня точно проблемы»

Когда кто-то в последнюю секунду занял в кафе столик, к которому ты уже направлялся

За секунду до катастрофы

Когда аттракцион тебя уже не впечатляет и все, что хочется сделать, — немедленно поговорить с менеджером

«И тут я понял: что-то не так»

Квест по поиску убийцы от школьного драматического кружка выглядит до жути реальным

Если телефон расположен так, даже романтическую комедию смотришь как триллер

Кажется, эти студенты только что крепко задумались, а туда ли они поступили