24 фото, на которых разворачивается неподдельная драма
Только представьте эти картины: первоклашка понимает, что учиться предстоит целых 11 лет, на урне сиротливо лежит оставленный каким-то романтиком букет цветов и даже милый песик склонился над бокалом в баре. Иногда жизнь становится куда драматичнее любого бразильского сериала, и кому, как не героям нашей подборки, знать это.
AdMe.ru надеется, что авторы следующих 24 фотографий все же смогут найти в себе силы и преодолеть черную полосу.
Сюжет, достойный Стивена Кинга
Один взгляд вместо тысячи слов
Когда поняла, что школа — это надолго
«Я тоже, телевизор, я тоже»
Сообщение «готовлюсь к выключению» можно также перевести как «готовлюсь сдаться».
Мужчины, которых вот-вот поглотит темная бездна Дня святого Валентина
Окружен, но не сломлен
«Мне 20 лет, мой рост 155 см и я еще не смогла сделать ни одного селфи в туалете»
Еще один романтик пал
Когда хотел начать бегать по утрам, но часы не увидели в этом смысла
Добро пожаловать в неизбежность
Даже хороших мальчиков иногда бросают девчонки
Правый наушник на левом ухе. Да как Земля еще не сошла с орбиты после такого?
Резиновые курицы и те страдают от долгой зимы
«Единственная вещь, из-за которой я ненавижу свою работу»
Кажется, коту не понравился новый лоток, а вот контейнер для наполнителя оказался в самый раз
Монтекки и Капулетти
«Не знаю, что она пишет, но у ее парня точно проблемы»
Когда кто-то в последнюю секунду занял в кафе столик, к которому ты уже направлялся
За секунду до катастрофы
Когда аттракцион тебя уже не впечатляет и все, что хочется сделать, — немедленно поговорить с менеджером
«И тут я понял: что-то не так»
Квест по поиску убийцы от школьного драматического кружка выглядит до жути реальным
Если телефон расположен так, даже романтическую комедию смотришь как триллер
Кажется, эти студенты только что крепко задумались, а туда ли они поступили
А вам когда-нибудь казалось, что вы очутились посреди сцены из античной трагедии?