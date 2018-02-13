24 человека, которые мыслят так необычно, что хочется выдать им премию

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Чудаки и оригиналы украшают этот мир. Вот, к примеру, американский бродяга Джон Чапман, известный как Джонни Яблочное Семечко, 40 лет ходил по стране и сажал яблони, засадив в общей сложности 160 тыс. кв. км. При этом он не просто разбрасывал семена, но и следил за деревьями. Вместо рубашки он носил мешок, а вместо шляпы — кастрюлю, в которой готовил себе еду. Со временем о нем стали слагать легенды. Как и герои нашей подборки, он презирал правила и не боялся показаться смешным.

AdMe.ru хочет продемонстрировать, что нет ничего плохого в том, чтобы быть странным и рассуждать не так, как другие.

«На свадьбе была фотобудка, в которой можно было сделать серию из 4 снимков. Я разорвал шаблон»

«Отец друга сказал, что он посидит с ребенком. Мы вернулись и увидели это»

«Девушка моего друга — рентгенолог. Так он сделал ей предложение: спаял из проволоки буквы и приклеил скотчем себе на живот вместе с кольцом»

*Ты выйдешь за меня?

Сама оригинальность

Вывеска, сделанная из тени

«Мы занимались парасейлингом и попросили кого-то, кто остался на лодке, сфотографировать нас. Это мы нашли в нашем фотоаппарате»

«Я сделал кольцо для своей девушки»

«Было лень вязать носки»

Как сказать человеку, что он непродуктивен

*Земля, Луна, продуктивность Пола сегодня на работе.

«Девушка взяла сменные кассеты, а бритву забыла. Вот что я придумал»

«Друг попросил меня помочь со свадебными приглашениями»

*Свадьба.

«Вот что мой дед сделал на занятиях по изобразительному искусству»

«Когда я покупаю новый телефон, я фотографирую старый и помещаю его фото как обои на новый телефон. Жену это бесит, а я думаю, это весело»

«Фото из детства моего парня. Как он заставил лягушек сидеть вот так?»

«Папа решил удостовериться, что мой парень достаточно умен»

«На Хеллоуин был синим экраном смерти»

Оставаться шикарной при любых обстоятельствах

«Вот такой подарок я подарил своей девушке на Новый год. А чем вы удивляли своих любимых?»

«Одна из учителей не пришла фотографироваться. Пришлось импровизировать»

«Путешествуя по городам Крыма, моя девушка находила в каждом онлайн-веб-камеру и звонила мне, чтобы дать возможность увидеть ее»

Когда на кухне мало места

Пара посадила свой свадебный букет

Коты тоже могут быть оригиналами. Когда не хватает тепла

«Сегодня жена написала мне, что кот в комнате загнал в угол мышь. Я себе представлял другой угол, если честно»