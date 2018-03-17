24 человека, которым судьба подложила свинью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывают дни, когда все идет наперекосяк. Например, младший брат случайно блокирует ваш смартфон или какой-то незнакомец портит свадебную фотографию. Вроде бы не трагические, но до скрежета зубов раздражающие вещи. Герои этой фотоподборки столкнулись именно с такими проблемами, и вы вряд ли захотите поменяться с ними местами, зато поймете, что ваш день прошел не так уж плохо.

AdMe.ru собрал 24 фотографии людей, которые наверняка хотели бы воспользоваться машиной времени, чтобы избежать неприятностей. А в конце статьи вас ждет бонус — вишенка на торте под названием «невезение».

«Я так сильно хотела спать, что вышла на улицу в таком виде. Поняла, что что-то не так, только когда ноги начали мерзнуть»

«Мне пришла долгожданная посылка»

«Моя девушка решила наконец заняться йогой. Кажется, что зря»

«Когда я открыл свой новый набор карандашей для рисования, у моего внутреннего перфекциониста случился мини-приступ»

«Телефон моего друга, после того как мой маленький брат с ним поиграл и, конечно, заблокировал»

«iPhone заблокирован, попробуйте еще раз через 1 день».

Для идеального фотосета на этой свадьбе вдоль пляжа даже протянули полицейскую ленту, но женщина в синем купальнике все равно смотрела всю церемонию, а заодно попала в кадр

К этой картинке не нашлось цензурной подписи

Когда позвали на вечеринку, а там все оказались по парам

«Хотел проверить почту с утра. Мои нервы уже на пределе»

«Попросил разрезать сэндвич на 2 равные части»

Машину бросили прямо посередине дороги

«Все утро не могла найти ролик для чистки одежды. Оказалось, муж решил подшутить надо мной»

«В кофейне я попросила 3 пончика и стакан воды, но весь обслуживающий персонал почему-то решил, что мне нужны пончики в стакане. Вот результат»

«Хотела приготовить яичницу и наткнулась на целый ряд разбитых и пустых скорлупок. Кажется, я вышла замуж за варвара»

«Пришел на концерт любимой группы. Отличный вид на сцену... через чей-то смартфон»

«Совершил роковую ошибку: оставил телефон незаблокированным и пошел в душ. Вот что моя девушка сделала с бедным смартфоном»

«Попросила официанта разрезать кусок пиццы пополам, чтобы я могла разделить его с парнем. Интересно, кто будет есть корочку?»

«Стеклянный шар прожег дыру в моей домашней работе»

Спонсоров не выбирают

«Моя бывшая украла все клавиши с моей клавиатуры»

«У меня был отличный карандаш. До сегодняшнего дня»

«Моя дочка случайно заказала пиццу через приложение на планшете на сумму $ 94»

«Так устал на учебе, что как-то утром перепутал крем для бритья с одеколоном»

Бонус: вкусный, наверное, был напиток