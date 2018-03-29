24 человека, которым фортуна улыбнулась в самый нужный момент
Иногда кажется, что удача обходит нас стороной. Но потом наступает момент, когда сложно не воскликнуть: «Чувак, да ты невероятный счастливчик!»
AdMe.ru нашел 24 человека, которым жизнь подключила безлимит на везение.
Владельцам этих машин нужно срочно купить по лотерейному билету
Чуть не смыла бриллиант в раковину
«Ездил так по городу 20 минут»
«И кто теперь скажет, что бога нет»
Отделался легким испугом
«Купил моментальную лотерею, и все 20 номеров оказались выигрышными»
«Да я просто счастливчик!»
Слева находится Тихий океан
Вот зачем нужна защитная маска
«Случайно постирал наушники. И знаете что? Они работают!»
«Заметил ее в последний момент»
Гвозди прошли между коленной чашечкой и бедренной костью, не зацепив их
«Чуть не разбила любимую чашку»
«Привычка опаздывать спасла мне жизнь. Выйди я на 2 секунды раньше, оказался бы под этой машиной»
Арматура пробила стекло и прошила насквозь водительское сиденье
Когда вовремя зашел на кухню
Это было близко...
«Чуть не перепутал снотворное и слабительное»
Холодильник «поймал» падающий кувшин
«Мое сердце на секунду остановилось...»
«Заметил неладное до того, как засунул щетку в рот»
Когда не успел забронировать удобное место, но счастливчик по жизни
«Решила сделать красивое фото на фоне воды, как вдруг из нее выпрыгнули два дельфина со своим детенышем»
Кот сбросил аквариум с комода
А когда вы в последний раз говорили себе: «Вау, вот это удача»?
Фото на превью slowf3 / reddit