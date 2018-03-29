24 человека, которым фортуна улыбнулась в самый нужный момент

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Иногда кажется, что удача обходит нас стороной. Но потом наступает момент, когда сложно не воскликнуть: «Чувак, да ты невероятный счастливчик!»

AdMe.ru нашел 24 человека, которым жизнь подключила безлимит на везение.

Владельцам этих машин нужно срочно купить по лотерейному билету

Чуть не смыла бриллиант в раковину

«Ездил так по городу 20 минут»

«И кто теперь скажет, что бога нет»

Отделался легким испугом

«Купил моментальную лотерею, и все 20 номеров оказались выигрышными»

«Да я просто счастливчик!»

Слева находится Тихий океан

Вот зачем нужна защитная маска

«Случайно постирал наушники. И знаете что? Они работают!»

«Заметил ее в последний момент»

Гвозди прошли между коленной чашечкой и бедренной костью, не зацепив их

«Чуть не разбила любимую чашку»

«Привычка опаздывать спасла мне жизнь. Выйди я на 2 секунды раньше, оказался бы под этой машиной»

Арматура пробила стекло и прошила насквозь водительское сиденье

Когда вовремя зашел на кухню

Это было близко...

«Чуть не перепутал снотворное и слабительное»

Холодильник «поймал» падающий кувшин

«Мое сердце на секунду остановилось...»

«Заметил неладное до того, как засунул щетку в рот»

Когда не успел забронировать удобное место, но счастливчик по жизни

«Решила сделать красивое фото на фоне воды, как вдруг из нее выпрыгнули два дельфина со своим детенышем»

Кот сбросил аквариум с комода

А когда вы в последний раз говорили себе: «Вау, вот это удача»?