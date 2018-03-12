24 человека, чьи эмоции просто не передать словами
Обычно именно сильные чувства трудно описать словами. Герои этой фотоподборки испытали весь спектр положительных эмоций: от тихого счастья по случаю возвращения домой после сложной операции до простой радости по поводу забавного подарка или первого в жизни куска пиццы. Выражения лиц этих людей расскажут об их переживаниях лучше любых слов, а заодно поднимут вам настроение.
AdMe.ru собрал 24 фотографии, на которых эмоции льются через край. А в конце вас ждет невероятно трогательный бонус — приготовьте носовые платочки.
«Моя дочка впервые попробовала пиццу»
«Купил бабуле передник на 90-летие»
Она сказала «да»!
«Выйдешь за меня?»
«Бабушка только что вернулась из больницы. Домочадцы встретили ее цветами, а мой щенок не отходил от нее ни на шаг»
Девочка не может скрыть свои чувства по поводу «Титаника» и особенно Леонардо Ди Каприо
«Папе только что пересадили мою почку. Я счастлива»
Круто, когда мечты сбываются
Тренер футбольной команды обнимает растроганного отца: их графство одержало победу во всеирландском чемпионате впервые за 29 лет
«Купили бабушке спиннер на 85-летие»
«Я всегда хотел завести домашнего питомца и вот вчера стал гордым владельцем этого приятеля. Самый счастливый день в моей жизни»
Иногда счастье — это просто насладиться вредным, но очень вкусным фастфудом
«Вчера моего пса показали в местных новостях. Он был в восхищении»
Этому мужчине пересадили сердце мамы невесты. Сегодня он пришел, чтобы провести «дочь» к алтарю
«К бару, в котором я зависал вчера, подошла коза. Бородатые завсегдатаи были бесконечно рады неожиданному знакомству»
«Моя дочка обожает качаться на качелях»
«После победы над раком и сложной операции на спине моя мама наконец смогла прокатиться на американских горках. Мужчина слева от нее — мой папа»
«Я только что отправила последние документы для получения степени магистра!»
«Я много лет карабкался по карьерной лестнице: работал и водителем такси, и пилотом частного самолета, и экзаменатором у летчиков. И вот наконец стал пилотом крупной авиалинии. Я управляю Airbus А320!»
«Кажется, моей девушке понравилось в тире»
«Услышал радостные крики из мужского туалета в баре. Зашел, чтобы увидеть вот это. Все-таки мы, мужчины, не умеем взрослеть»
«Сегодня сходили с мамой на класс по рисованию. Мы отлично провели время. Давно я не был так счастлив»
«Перед операцией нашу дочку навестила собака, которая помогает всем пациентам бороться со стрессом. Операция прошла успешно»
Маленькая девочка смотрит на портрет Мишель Обамы
«Моя бабушка потеряла связь с лучшей подругой 40 лет назад, когда переехала в другой город. После десятилетий поиска мы наконец-то нашли ее, и подруги воссоединились»
Бонус: ребенок впервые слышит мамин голос
Фото на превью peekab0o14 / reddit