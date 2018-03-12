24 человека, чьи эмоции просто не передать словами

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Обычно именно сильные чувства трудно описать словами. Герои этой фотоподборки испытали весь спектр положительных эмоций: от тихого счастья по случаю возвращения домой после сложной операции до простой радости по поводу забавного подарка или первого в жизни куска пиццы. Выражения лиц этих людей расскажут об их переживаниях лучше любых слов, а заодно поднимут вам настроение.

AdMe.ru собрал 24 фотографии, на которых эмоции льются через край. А в конце вас ждет невероятно трогательный бонус — приготовьте носовые платочки.

«Моя дочка впервые попробовала пиццу»

«Купил бабуле передник на 90-летие»

Она сказала «да»!

«Выйдешь за меня?»

«Бабушка только что вернулась из больницы. Домочадцы встретили ее цветами, а мой щенок не отходил от нее ни на шаг»

Девочка не может скрыть свои чувства по поводу «Титаника» и особенно Леонардо Ди Каприо

«Папе только что пересадили мою почку. Я счастлива»

Круто, когда мечты сбываются

Тренер футбольной команды обнимает растроганного отца: их графство одержало победу во всеирландском чемпионате впервые за 29 лет

«Купили бабушке спиннер на 85-летие»

«Я всегда хотел завести домашнего питомца и вот вчера стал гордым владельцем этого приятеля. Самый счастливый день в моей жизни»

Иногда счастье — это просто насладиться вредным, но очень вкусным фастфудом

«Вчера моего пса показали в местных новостях. Он был в восхищении»

Этому мужчине пересадили сердце мамы невесты. Сегодня он пришел, чтобы провести «дочь» к алтарю

«К бару, в котором я зависал вчера, подошла коза. Бородатые завсегдатаи были бесконечно рады неожиданному знакомству»

«Моя дочка обожает качаться на качелях»

«После победы над раком и сложной операции на спине моя мама наконец смогла прокатиться на американских горках. Мужчина слева от нее — мой папа»

«Я только что отправила последние документы для получения степени магистра!»

«Я много лет карабкался по карьерной лестнице: работал и водителем такси, и пилотом частного самолета, и экзаменатором у летчиков. И вот наконец стал пилотом крупной авиалинии. Я управляю Airbus А320!»

«Кажется, моей девушке понравилось в тире»

«Услышал радостные крики из мужского туалета в баре. Зашел, чтобы увидеть вот это. Все-таки мы, мужчины, не умеем взрослеть»

«Сегодня сходили с мамой на класс по рисованию. Мы отлично провели время. Давно я не был так счастлив»

«Перед операцией нашу дочку навестила собака, которая помогает всем пациентам бороться со стрессом. Операция прошла успешно»

Маленькая девочка смотрит на портрет Мишель Обамы

«Моя бабушка потеряла связь с лучшей подругой 40 лет назад, когда переехала в другой город. После десятилетий поиска мы наконец-то нашли ее, и подруги воссоединились»

Бонус: ребенок впервые слышит мамин голос